Roberto De Zerbi revela que "beijou" Rodrigo Bentancur após cartão vermelho no empate do Tottenham contra o Manchester United

O Tottenham arrancou um dramático empate por 1 a 1 com o United após uma caótica reta final. Bryan Mbeumo abriu o placar para os visitantes, deixando o Spurs à beira de sua quarta derrota em seis jogos.

A partida pegou fogo aos 78 minutos, quando Bentancur foi expulso por dar uma cabeçada em Luke Shaw. O uruguaio reagiu de forma agressiva depois que o lateral-esquerdo o empurrou ao chão após uma entrada imprudente.

Mesmo reduzido a dez jogadores, o Tottenham respondeu de forma brilhante. Dominic Solanke desviou de cabeça nos acréscimos para garantir um ponto crucial para sua equipe.