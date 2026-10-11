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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Roberto De Zerbi revela que "beijou" Rodrigo Bentancur após cartão vermelho no empate do Tottenham contra o Manchester United

R. De Zerbi
Tottenham
R. Bentancur
Manchester United x Tottenham
Manchester United
Premier League

Roberto De Zerbi expressou sua admiração pelo cartão vermelho de Rodrigo Bentancur durante o empate dramático do Tottenham contra o Manchester United. O treinador admitiu que beijou o meio-campista no vestiário, alegando que o incidente caótico mostrou exatamente o caráter de que seu time em dificuldade precisava.

  • Empate dramático nos acréscimos

    O Tottenham arrancou um dramático empate por 1 a 1 com o United após uma caótica reta final. Bryan Mbeumo abriu o placar para os visitantes, deixando o Spurs à beira de sua quarta derrota em seis jogos.

    A partida pegou fogo aos 78 minutos, quando Bentancur foi expulso por dar uma cabeçada em Luke Shaw. O uruguaio reagiu de forma agressiva depois que o lateral-esquerdo o empurrou ao chão após uma entrada imprudente.

    Mesmo reduzido a dez jogadores, o Tottenham respondeu de forma brilhante. Dominic Solanke desviou de cabeça nos acréscimos para garantir um ponto crucial para sua equipe.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A reação bizarra de De Zerbi

    De Zerbi teve uma reação surpreendente à expulsão e admitiu que ficou satisfeito com a agressividade demonstrada por seu jogador. Ele revelou que agradeceu pessoalmente ao meio-campista após o apito final.

    "Eu beijei Bentancur no vestiário porque precisamos desse tipo de reação, desse caráter", disse De Zerbi à Sky Sports. "Futebol é caráter. Gostei da situação com o cartão vermelho."

    O técnico esclareceu que não queria que jogadores fossem expulsos, mas valorizou a repentina recusa em perder. Ele acrescentou: "Naquele momento, talvez com 10 jogadores nós tenhamos jogado com mais coragem, mais energia."

  • Encontrando o espírito certo

    O Tottenham criou várias grandes chances no primeiro tempo, mas foi prejudicado pela má pontaria. De Zerbi ficou cada vez mais frustrado à beira do campo à medida que sua equipe seguia desperdiçando oportunidades. No entanto, o treinador acredita que a atuação marcou um ponto de virada.

    "O jogo de hoje foi a primeira vez nesta temporada em que mostramos que somos um time", explicou. "Jogamos pelos companheiros, jogamos juntos, nos mantivemos no jogo em todas as situações. Estou muito feliz porque vi o espírito certo, o caráter certo."

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Em busca da primeira vitória

    O empate deixa o Tottenham na 18ª posição da tabela, com apenas três pontos nos seis primeiros jogos da liga. Esta é apenas a quarta vez na história do clube que ele não consegue vencer nenhum dos seus seis primeiros jogos da liga.

    O Tottenham tentará finalmente conquistar sua primeira vitória e sair da zona de rebaixamento muito em breve. A equipe volta a campo quando enfrentar o Coventry City em 19 de outubro.

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