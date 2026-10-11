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Roberto De Zerbi revela que "beijou" Rodrigo Bentancur após cartão vermelho no empate do Tottenham contra o Manchester United
Empate dramático nos acréscimos
O Tottenham arrancou um dramático empate por 1 a 1 com o United após uma caótica reta final. Bryan Mbeumo abriu o placar para os visitantes, deixando o Spurs à beira de sua quarta derrota em seis jogos.
A partida pegou fogo aos 78 minutos, quando Bentancur foi expulso por dar uma cabeçada em Luke Shaw. O uruguaio reagiu de forma agressiva depois que o lateral-esquerdo o empurrou ao chão após uma entrada imprudente.
Mesmo reduzido a dez jogadores, o Tottenham respondeu de forma brilhante. Dominic Solanke desviou de cabeça nos acréscimos para garantir um ponto crucial para sua equipe.
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A reação bizarra de De Zerbi
De Zerbi teve uma reação surpreendente à expulsão e admitiu que ficou satisfeito com a agressividade demonstrada por seu jogador. Ele revelou que agradeceu pessoalmente ao meio-campista após o apito final.
"Eu beijei Bentancur no vestiário porque precisamos desse tipo de reação, desse caráter", disse De Zerbi à Sky Sports. "Futebol é caráter. Gostei da situação com o cartão vermelho."
O técnico esclareceu que não queria que jogadores fossem expulsos, mas valorizou a repentina recusa em perder. Ele acrescentou: "Naquele momento, talvez com 10 jogadores nós tenhamos jogado com mais coragem, mais energia."
Encontrando o espírito certo
O Tottenham criou várias grandes chances no primeiro tempo, mas foi prejudicado pela má pontaria. De Zerbi ficou cada vez mais frustrado à beira do campo à medida que sua equipe seguia desperdiçando oportunidades. No entanto, o treinador acredita que a atuação marcou um ponto de virada.
"O jogo de hoje foi a primeira vez nesta temporada em que mostramos que somos um time", explicou. "Jogamos pelos companheiros, jogamos juntos, nos mantivemos no jogo em todas as situações. Estou muito feliz porque vi o espírito certo, o caráter certo."
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Em busca da primeira vitória
O empate deixa o Tottenham na 18ª posição da tabela, com apenas três pontos nos seis primeiros jogos da liga. Esta é apenas a quarta vez na história do clube que ele não consegue vencer nenhum dos seus seis primeiros jogos da liga.
O Tottenham tentará finalmente conquistar sua primeira vitória e sair da zona de rebaixamento muito em breve. A equipe volta a campo quando enfrentar o Coventry City em 19 de outubro.
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