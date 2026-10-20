O difícil início de temporada do Tottenham parece ter chegado a um ponto de virada após a vitória por 3 a 1 sobre o Coventry na noite de segunda-feira. Depois de um período complicado, em que o clube do norte de Londres amargou a lanterna da tabela, De Zerbi apontou uma mudança de postura. O treinador revelou que uma reunião franca com o elenco, realizada antes do empate por 1 a 1 com o Manchester United fora de casa, no qual a equipe mostrou resistência, preparou o terreno para a recente melhora no desempenho e no ânimo do time.

De Zerbi ressaltou que os ajustes táticos foram secundários diante do fator humano no vestiário. “É importante. O resultado é importante, mas há duas coisas ainda mais importantes. A primeira é que conseguimos perceber que podemos vencer um jogo, assim como os outros times da Premier League. A segunda: se colocarmos [nisso] algo de nós mesmos, como fizemos nas últimas duas semanas. No dia anterior ao jogo em Old Trafford, tivemos uma reunião importante e conversamos sobre a situação. Não podemos aceitar nem seguir em frente se não assumirmos a responsabilidade”, revelou o treinador do Tottenham.