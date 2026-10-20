Getty Images Sport
Traduzido por
Roberto De Zerbi revela como conversas para aparar arestas e uma viagem de integração a Marbella inspiraram a primeira vitória crucial do Tottenham na Premier League
Conversas francas impulsionam reação do Tottenham
O difícil início de temporada do Tottenham parece ter chegado a um ponto de virada após a vitória por 3 a 1 sobre o Coventry na noite de segunda-feira. Depois de um período complicado, em que o clube do norte de Londres amargou a lanterna da tabela, De Zerbi apontou uma mudança de postura. O treinador revelou que uma reunião franca com o elenco, realizada antes do empate por 1 a 1 com o Manchester United fora de casa, no qual a equipe mostrou resistência, preparou o terreno para a recente melhora no desempenho e no ânimo do time.
De Zerbi ressaltou que os ajustes táticos foram secundários diante do fator humano no vestiário. “É importante. O resultado é importante, mas há duas coisas ainda mais importantes. A primeira é que conseguimos perceber que podemos vencer um jogo, assim como os outros times da Premier League. A segunda: se colocarmos [nisso] algo de nós mesmos, como fizemos nas últimas duas semanas. No dia anterior ao jogo em Old Trafford, tivemos uma reunião importante e conversamos sobre a situação. Não podemos aceitar nem seguir em frente se não assumirmos a responsabilidade”, revelou o treinador do Tottenham.
- Getty Images Sport
Superando a mentalidade de robô
De Zerbi levou seu elenco para um período de treinamentos em clima quente em Marbella na semana passada, com o objetivo de fortalecer a união do grupo longe das pressões da rotina. O treinador destacou que a viagem foi fundamental para criar laços genuínos de companheirismo. Segundo ele, passar tempo juntos fora de campo ajuda a transformar o elenco em um grupo unido, como uma família. De Zerbi acredita que esse vínculo emocional é essencial quando surgem adversidades durante as competições.
“Esta semana foi importante porque passamos tempo juntos e queremos ser como uma família. Durante o jogo, se você tem um problema e enfrenta uma situação difícil, precisa jogar pelo seu amigo e pelo seu irmão, não como 11 jogadores robôs em campo”, disse.
O impacto do retorno dos líderes
Um fator importante para a recuperação do Tottenham tem sido o retorno de jogadores importantes após longos períodos afastados por lesão. James Maddison foi titular em uma partida oficial pela primeira vez em 536 dias e marcou a ocasião com um golaço que abriu o placar e lembrou à torcida da casa sua qualidade criativa. A noite ganhou ainda mais emoção com o retorno de Dejan Kulusevski, que entrou em campo pela primeira vez desde que sofreu uma grave lesão no joelho em maio de 2025.
De Zerbi fez questão de elogiar a influência de Maddison e Kulusevski sobre o restante do elenco. Além da habilidade técnica com a bola, os dois são líderes dentro do grupo. “São jogadores diferentes. Talento diferente, experiência diferente, personalidade diferente. Com eles no vestiário, o ambiente é outro”, afirmou o treinador.
- AFP
Alívio crucial antes do clássico de Londres
A vitória leva o Tottenham à 16ª posição e dá ao time o respiro de que precisava em meio a uma sequência intensa de jogos. Com o retorno desses jogadores de alto nível ao time titular, De Zerbi finalmente tem as peças necessárias para colocar em prática seu estilo de jogo ofensivo. Agora, o elenco busca manter o embalo e transformar o ambiente unido e familiar que o treinador cultivou nos bastidores em atuações confiáveis e consistentes em campo. Essa determinação terá um teste difícil já neste sábado, quando o Tottenham atravessará Londres para enfrentar o rival Chelsea em Stamford Bridge.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.