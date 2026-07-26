Roberto De Zerbi promete mais contratações no Tottenham após uma onda de gastos de 200 milhões de libras

O Tottenham já investiu mais de 200 milhões de libras neste verão, contratando jogadores como Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes e Sandro Tonali para evitar que se repita a luta contra o rebaixamento da última temporada.

No entanto, De Zerbi revelou, após a vitória por 2 a 0 em um amistoso de pré-temporada contra o Auckland FC, que o Tottenham está longe de encerrar suas atividades no mercado de transferências.

O técnico enfatizou a necessidade de mais reforços para o ataque e explicou sua ambição de continuar fortalecendo o elenco nas próximas semanas. De Zerbi afirmou: “Temos que encerrar esta janela de transferências, porque ela ainda não acabou, nossa janela de transferências.”