Getty
Traduzido por
Roberto De Zerbi promete mais contratações no Tottenham após uma onda de gastos de 200 milhões de libras
O Spurs planeja mais contratações para o verão
O Tottenham já investiu mais de 200 milhões de libras neste verão, contratando jogadores como Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes e Sandro Tonali para evitar que se repita a luta contra o rebaixamento da última temporada.
No entanto, De Zerbi revelou, após a vitória por 2 a 0 em um amistoso de pré-temporada contra o Auckland FC, que o Tottenham está longe de encerrar suas atividades no mercado de transferências.
O técnico enfatizou a necessidade de mais reforços para o ataque e explicou sua ambição de continuar fortalecendo o elenco nas próximas semanas. De Zerbi afirmou: “Temos que encerrar esta janela de transferências, porque ela ainda não acabou, nossa janela de transferências.”
- (C)Getty Images
Construindo uma base sólida
De Zerbi espera que o Tottenham esteja em uma posição ainda melhor assim que a atual janela de transferências se encerrar. Ele destacou as discussões em andamento com a diretoria do clube sobre a visão geral para o clube.
“Acho que poderemos estar mais satisfeitos ao final desta janela de transferências, porque conversei bastante com o proprietário e com a diretoria, e eles querem montar um time muito forte para esta temporada, com certeza, mas também construir a base para que o clube volte a ser grande no futuro”, explicou De Zerbi.
O técnico também observou que o Tottenham precisa melhorar sua condição física e garantir que os novos contratados se adaptem rapidamente ao seu estilo específico de jogo antes da temporada 2026-27.
Avaliação dos talentos da academia
Além das novas contratações, o Tottenham está avaliando de perto os jovens talentos de sua base. Mikey Moore passou a última temporada emprestado ao Rangers e tem impressionado durante a pré-temporada, mas De Zerbi ainda não decidiu se o jogador de 18 anos será emprestado novamente. “Vamos ver”, disse ele.
“Precisamos analisar a reta final do mercado de transferências, pois estamos tentando trazer alas; depois, conversaremos com ele, com seu agente e com o clube para encontrar a melhor solução para todos.”
Além disso, Luca Williams-Barnett e Malachi Hardy chamaram a atenção. De Zerbi acrescentou: “Luca é um grande talento, muito jovem, um grande talento. Malachi é outro bom jogador para o futuro do clube.”
- (C)Getty Images
O que vai acontecer agora com o Spurs?
O Tottenham continuará seus preparativos para a pré-temporada, enquanto De Zerbi trabalha para integrar os recém-contratados e definir o elenco. Espera-se que o clube busque novos reforços para o ataque antes do fim do prazo, ao mesmo tempo em que gerencia cuidadosamente o futuro imediato de jovens talentos como Moore e Williams-Barnett.
Com a aproximação da nova temporada, o Tottenham precisa equilibrar as contratações para o time principal com o desenvolvimento da base para cumprir com sucesso as regulamentações financeiras nacionais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.