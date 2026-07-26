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Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty
Moataz Elgammal

Traduzido por

Roberto De Zerbi promete mais contratações no Tottenham após uma onda de gastos de 200 milhões de libras

Mercado da bola
R. De Zerbi
Tottenham
Premier League

Roberto De Zerbi confirmou que o Tottenham planeja fazer novas contratações antes do fechamento da janela de transferências. Apesar de já ter investido uma quantia significativa para renovar o elenco neste verão, o técnico italiano insiste que o clube continua buscando ativamente reforçar suas opções para formar um time formidável tanto para a próxima temporada quanto para o futuro a longo prazo.

  • O Spurs planeja mais contratações para o verão

    O Tottenham já investiu mais de 200 milhões de libras neste verão, contratando jogadores como Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes e Sandro Tonali para evitar que se repita a luta contra o rebaixamento da última temporada.

    No entanto, De Zerbi revelou, após a vitória por 2 a 0 em um amistoso de pré-temporada contra o Auckland FC, que o Tottenham está longe de encerrar suas atividades no mercado de transferências.

    O técnico enfatizou a necessidade de mais reforços para o ataque e explicou sua ambição de continuar fortalecendo o elenco nas próximas semanas. De Zerbi afirmou: “Temos que encerrar esta janela de transferências, porque ela ainda não acabou, nossa janela de transferências.”

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  • Roberto De Zerbi(C)Getty Images

    Construindo uma base sólida

    De Zerbi espera que o Tottenham esteja em uma posição ainda melhor assim que a atual janela de transferências se encerrar. Ele destacou as discussões em andamento com a diretoria do clube sobre a visão geral para o clube.

    “Acho que poderemos estar mais satisfeitos ao final desta janela de transferências, porque conversei bastante com o proprietário e com a diretoria, e eles querem montar um time muito forte para esta temporada, com certeza, mas também construir a base para que o clube volte a ser grande no futuro”, explicou De Zerbi.

    O técnico também observou que o Tottenham precisa melhorar sua condição física e garantir que os novos contratados se adaptem rapidamente ao seu estilo específico de jogo antes da temporada 2026-27.

  • Avaliação dos talentos da academia

    Além das novas contratações, o Tottenham está avaliando de perto os jovens talentos de sua base. Mikey Moore passou a última temporada emprestado ao Rangers e tem impressionado durante a pré-temporada, mas De Zerbi ainda não decidiu se o jogador de 18 anos será emprestado novamente. “Vamos ver”, disse ele.

    “Precisamos analisar a reta final do mercado de transferências, pois estamos tentando trazer alas; depois, conversaremos com ele, com seu agente e com o clube para encontrar a melhor solução para todos.”

    Além disso, Luca Williams-Barnett e Malachi Hardy chamaram a atenção. De Zerbi acrescentou: “Luca é um grande talento, muito jovem, um grande talento. Malachi é outro bom jogador para o futuro do clube.”

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  • marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images

    O que vai acontecer agora com o Spurs?

    O Tottenham continuará seus preparativos para a pré-temporada, enquanto De Zerbi trabalha para integrar os recém-contratados e definir o elenco. Espera-se que o clube busque novos reforços para o ataque antes do fim do prazo, ao mesmo tempo em que gerencia cuidadosamente o futuro imediato de jovens talentos como Moore e Williams-Barnett.

    Com a aproximação da nova temporada, o Tottenham precisa equilibrar as contratações para o time principal com o desenvolvimento da base para cumprir com sucesso as regulamentações financeiras nacionais.

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