Roberto De Zerbi promete aos torcedores do Tottenham que não será rebaixado após assumir esse “grande desafio”

De Zerbi confirmou que permanecerá no Tottenham caso o clube seja rebaixado para a Championship, após assinar um contrato de cinco anos que ele descreve como o “desafio mais importante” de sua carreira. O ex-técnico do Brighton e do Marselha foi contratado para salvar uma temporada que saiu do controle, com os Spurs a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e sete partidas ainda por disputar.

O italiano foi enfático quanto ao seu compromisso durante seu primeiro grande discurso aos torcedores. De Zerbi disse aos canais de mídia do clube: “Assinei um contrato de 5 anos porque, para mim, é um grande desafio e serei o técnico do Tottenham na próxima temporada, aconteça o que acontecer.”