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Roberto De Zerbi TottenhamGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

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Roberto De Zerbi promete aos torcedores do Tottenham que não será rebaixado após assumir esse “grande desafio”

R. De Zerbi
Tottenham
Premier League

O novo técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, não perdeu tempo para deixar claras suas intenções, comprometendo-se a permanecer no clube a longo prazo, independentemente da situação da equipe na Premier League. O técnico italiano chega ao norte de Londres com o time à beira de um rebaixamento surpreendente para a Championship.

  • Um compromisso de longo prazo, apesar de uma possível queda

    De Zerbi confirmou que permanecerá no Tottenham caso o clube seja rebaixado para a Championship, após assinar um contrato de cinco anos que ele descreve como o “desafio mais importante” de sua carreira. O ex-técnico do Brighton e do Marselha foi contratado para salvar uma temporada que saiu do controle, com os Spurs a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e sete partidas ainda por disputar.

    O italiano foi enfático quanto ao seu compromisso durante seu primeiro grande discurso aos torcedores. De Zerbi disse aos canais de mídia do clube: “Assinei um contrato de 5 anos porque, para mim, é um grande desafio e serei o técnico do Tottenham na próxima temporada, aconteça o que acontecer.”

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    Confiança no elenco atual

    Apesar da posição precária na tabela, De Zerbi está convencido de que o elenco atual possui talentos de nível mundial. O técnico de 46 anos indicou que sua principal tarefa é tanto psicológica quanto tática.

    “Acredito nos jogadores. Acho que temos que lembrar quem somos e quem são os jogadores, porque temos jogadores de grande calibre. E temos que trabalhar com confiança neles e em suas qualidades. Eles têm que mostrar o que são e o que estão acostumados a jogar”, explicou De Zerbi. “Assisti a muitos jogos, especialmente no último período. Conheço muito bem os jogadores. Adoro futebol, por isso assisto a muitos jogos por semana. Sei de tudo, sei que é um momento difícil para o Tottenham. Mas sei muito bem que é um momento difícil. É um momento difícil para todos no Tottenham. Acho que temos as qualidades certas para sair dessa situação.”

  • Abordando a filosofia tática

    Conhecido por seu estilo de jogo baseado na posse de bola, de alto risco e alta recompensa, perguntaram a De Zerbi se ele iria impor sua identidade imediatamente, dada a ameaça do rebaixamento.

    Ele respondeu: “Acho que não é o momento certo para falar sobre minha filosofia no futebol. Estou aqui agora, no final da temporada, porque precisamos vencer os jogos. E no futebol, o estilo de jogo e a disposição tática são importantes... Mas é uma questão de mentalidade, e eu gostaria de ajudar os jogadores a alcançarem a melhor mentalidade que pudermos demonstrar.”


  • Roberto De Zerbi Tottenham GFXGetty/GOAL

    Um grito de guerra para os sete jogos finais

    Com uma viagem crucial a Sunderland se aproximando, De Zerbi pediu união entre o campo e as arquibancadas. Ele está bem ciente da pressão que envolve o clube, mas insiste que um esforço coletivo é a única maneira de enfrentar o último mês da temporada.

    “Os torcedores nos últimos sete jogos, especialmente neste momento, são cruciais”, disse ele. “Temos que estar juntos, eles precisam ficar próximos dos jogadores e os jogadores precisam demonstrar a mentalidade e a atitude certas para retribuir aos torcedores a satisfação e o que eles querem ver em campo. Porque, depois desta parte da temporada, acredito que podemos nos tornar grandes no futuro.”

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