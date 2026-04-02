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Roberto De Zerbi promete aos torcedores do Tottenham que não será rebaixado após assumir esse “grande desafio”
Um compromisso de longo prazo, apesar de uma possível queda
De Zerbi confirmou que permanecerá no Tottenham caso o clube seja rebaixado para a Championship, após assinar um contrato de cinco anos que ele descreve como o “desafio mais importante” de sua carreira. O ex-técnico do Brighton e do Marselha foi contratado para salvar uma temporada que saiu do controle, com os Spurs a apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e sete partidas ainda por disputar.
O italiano foi enfático quanto ao seu compromisso durante seu primeiro grande discurso aos torcedores. De Zerbi disse aos canais de mídia do clube: “Assinei um contrato de 5 anos porque, para mim, é um grande desafio e serei o técnico do Tottenham na próxima temporada, aconteça o que acontecer.”
- AFP
Confiança no elenco atual
Apesar da posição precária na tabela, De Zerbi está convencido de que o elenco atual possui talentos de nível mundial. O técnico de 46 anos indicou que sua principal tarefa é tanto psicológica quanto tática.
“Acredito nos jogadores. Acho que temos que lembrar quem somos e quem são os jogadores, porque temos jogadores de grande calibre. E temos que trabalhar com confiança neles e em suas qualidades. Eles têm que mostrar o que são e o que estão acostumados a jogar”, explicou De Zerbi. “Assisti a muitos jogos, especialmente no último período. Conheço muito bem os jogadores. Adoro futebol, por isso assisto a muitos jogos por semana. Sei de tudo, sei que é um momento difícil para o Tottenham. Mas sei muito bem que é um momento difícil. É um momento difícil para todos no Tottenham. Acho que temos as qualidades certas para sair dessa situação.”
Abordando a filosofia tática
Conhecido por seu estilo de jogo baseado na posse de bola, de alto risco e alta recompensa, perguntaram a De Zerbi se ele iria impor sua identidade imediatamente, dada a ameaça do rebaixamento.
Ele respondeu: “Acho que não é o momento certo para falar sobre minha filosofia no futebol. Estou aqui agora, no final da temporada, porque precisamos vencer os jogos. E no futebol, o estilo de jogo e a disposição tática são importantes... Mas é uma questão de mentalidade, e eu gostaria de ajudar os jogadores a alcançarem a melhor mentalidade que pudermos demonstrar.”
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Um grito de guerra para os sete jogos finais
Com uma viagem crucial a Sunderland se aproximando, De Zerbi pediu união entre o campo e as arquibancadas. Ele está bem ciente da pressão que envolve o clube, mas insiste que um esforço coletivo é a única maneira de enfrentar o último mês da temporada.
“Os torcedores nos últimos sete jogos, especialmente neste momento, são cruciais”, disse ele. “Temos que estar juntos, eles precisam ficar próximos dos jogadores e os jogadores precisam demonstrar a mentalidade e a atitude certas para retribuir aos torcedores a satisfação e o que eles querem ver em campo. Porque, depois desta parte da temporada, acredito que podemos nos tornar grandes no futuro.”