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Roberto De Zerbi promete aos jogadores do Tottenham que pagará o jantar TODAS AS SEMANAS se eles vencerem o Brighton
De Zerbi oferece um jantar semanal para levantar o ânimo dos jogadores do Spurs
O técnico italiano revelou que está disposto a pagar por um jantar semanal com a equipe caso o Tottenham volte a vencer, enquanto busca maneiras de elevar o moral durante a batalha contra o rebaixamento. O Tottenham recebe o Brighton neste fim de semana, ciente de que uma vitória poderia dar um impulso crucial na luta pela permanência. O técnico dos Spurs organizou recentemente um jantar de luxo para a equipe no Bacchanalia, em Mayfair, na tentativa de fortalecer a união do elenco. O jantar aconteceu após uma decepcionante derrota por 1 a 0 para o Sunderland em sua primeira partida no comando, resultado que levou o Spurs a cair para os três últimos colocados pela primeira vez em 17 anos.
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De Zerbi promete recompensar os jogadores se as vitórias voltarem
Com o clube atualmente entre os três últimos da Premier League, De Zerbi acredita que esses encontros podem ajudar a impulsionar uma reviravolta muito necessária no desempenho da equipe. Ele confirmou que ficará feliz em continuar bancando os jantares da equipe se os resultados começarem a melhorar, e que a confiança no elenco continua forte, apesar da posição na tabela.
“Sim, não sei se vamos ganhar o jogo pelo jantar”, disse ele. “Sei que comemos muito bem. A comida estava incrível e, se ganharmos, estou pronto para pagar todas as semanas por um jantar. Estou otimista, pronto para lutar e acredito que vamos manter a permanência na Premier League. Acredito nas palavras que disse na semana passada. O foco é ganhar um jogo.”
“Sim, acho que é crucial vencer um jogo, não apenas pela classificação. Claro que a classificação é uma parte importante, mas precisamos sentir novamente o que é bom em vencer um jogo e o que isso pode trazer. Não tenho dúvidas quanto à qualidade dos jogadores.”
Romero está fora e reforços para o meio-campo
O clima otimista em relação à coesão da equipe foi atenuado por uma lesão grave sofrida pelo capitão do clube, Cristian Romero. O zagueiro argentino sofreu uma lesão no joelho durante a estreia de De Zerbi, e o técnico confirmou que o influente zagueiro central não voltará a jogar nesta temporada.
Enquanto a linha defensiva sofre um golpe, De Zerbi recebeu notícias mais animadoras sobre suas opções no meio-campo antes da visita de seu ex-clube. Rodrigo Bentancur está finalmente de volta à disputa após três meses de ausência devido a uma lesão no tendão, proporcionando um impulso muito necessário em qualidade e experiência para a reta final da luta contra o rebaixamento.
De Zerbi disse: “Bentancur está disponível para jogar. Não sei se vai começar ou não. Bissouma está 100% disponível. Vicario, não. Temos que ser positivos de qualquer maneira. Temos Radu Dragusin e Kevin, eles estão aptos a jogar e a jogar bem. Podemos vencer de qualquer maneira e queremos vencer de qualquer maneira.”
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O confronto decisivo em Brighton dá início a uma reta final crucial pela permanência
O Tottenham se prepara agora para um confronto decisivo contra o Brighton, em busca da sua primeira vitória no campeonato neste ano. Com apenas oito partidas restantes, De Zerbi está priorizando a mentalidade e a união da equipe, enquanto o Spurs tenta garantir os resultados necessários para se manter na Premier League.