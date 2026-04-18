Roberto De Zerbi promete aos jogadores do Tottenham que pagará o jantar TODAS AS SEMANAS se eles vencerem o Brighton

Com o clube atualmente entre os três últimos da Premier League, De Zerbi acredita que esses encontros podem ajudar a impulsionar uma reviravolta muito necessária no desempenho da equipe. Ele confirmou que ficará feliz em continuar bancando os jantares da equipe se os resultados começarem a melhorar, e que a confiança no elenco continua forte, apesar da posição na tabela.

“Sim, não sei se vamos ganhar o jogo pelo jantar”, disse ele. “Sei que comemos muito bem. A comida estava incrível e, se ganharmos, estou pronto para pagar todas as semanas por um jantar. Estou otimista, pronto para lutar e acredito que vamos manter a permanência na Premier League. Acredito nas palavras que disse na semana passada. O foco é ganhar um jogo.”

“Sim, acho que é crucial vencer um jogo, não apenas pela classificação. Claro que a classificação é uma parte importante, mas precisamos sentir novamente o que é bom em vencer um jogo e o que isso pode trazer. Não tenho dúvidas quanto à qualidade dos jogadores.”