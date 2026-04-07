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Roberto De Zerbi pode não ser o “homem certo” para o Tottenham, já que Teddy Sheringham teme que seu “temperamento latino” possa ser sua ruína na luta contra o rebaixamento
O temperamento pode ser o fator decisivo
O técnico italiano foi recentemente nomeado para substituir Igor Tudor, com a missão de afastar o time do norte de Londres do rebaixamento da Premier League nas últimas semanas da temporada.
A decisão do Tottenham de recorrer a De Zerbi dividiu opiniões, com a lenda do clube, Sheringham, questionando se a personalidade abrasiva do italiano é o que o clube precisa neste momento.
Em entrevista ao BestBettingSites, o ex-jogador da seleção inglesa destacou a personalidade explosiva do técnico como um possível obstáculo no vestiário.
“Gosto dele, antes de tudo. Gosto dele como técnico, para ser totalmente honesto”, afirmou Sheringham. “Não sei se ele é a escolha certa para o Tottenham. Ele é muito franco, tem um temperamento bem latino, às vezes um tanto irritadiço. Diz o que sente, diz o que exige das pessoas. Não sei se esse é o tipo certo de pessoa para estar no comando a longo prazo, mas estou animado com o que ele oferece.”
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Gênio tático ou aposta arriscada?
Apesar de suas preocupações com a personalidade de De Zerbi, Sheringham continua admirando a inovação tática que rendeu elogios ao técnico durante sua passagem pelo Brighton. Ele lembra, especificamente, como o italiano desmontou adversários de primeira linha com uma abordagem destemida, capaz de dar um novo fôlego a um time do Spurs em dificuldades, caso os jogadores adotem sua filosofia com rapidez suficiente.
“Pep Guardiola falou muito bem dele há alguns anos”, acrescentou Sheringham. “Lembro-me dele indo ao Arsenal com o Brighton e enfrentando o time adversário — jogando um contra um por todo o campo e pressionando todos no meio-campo. Foi tipo, uau, gostei disso. E funcionou naquele dia. Então, ele é obviamente um técnico que sabe o que quer e sabe como conseguir. Estou disposto a embarcar nessa jornada com ele.”
Ainda sofrendo com a saída de Postecoglou
A turbulência no Estádio Tottenham Hotspur surge após um período de aparente estabilidade sob o comando de Ange Postecoglou, cuja demissão logo após o título da Liga Europa no verão passado continua a deixar Sheringham perplexo. O ex-atacante acredita que o australiano foi tratado injustamente após conquistar o título, sugerindo que as nomeações subsequentes de Frank e Tudor não conseguiram proporcionar a liderança clara de que o time precisava para ter um bom desempenho.
“Sob o comando de Ange, isso aconteceu — e ainda sinto pena dele. Ele chegou ao clube, disse que iria conquistar algo e conquistou algo. Então, no final da temporada, ele ficou sem emprego”, explicou Sheringham. “Ele deve ter ficado lá pensando: ‘O que diabos aconteceu? Eu disse a eles que ganharia algo em dois anos, ganhei algo pela primeira vez em Deus sabe quanto tempo, e fui demitido’. Eu não me importava se ele terminasse em 9º ou em 17º. Quando você ganha algo, é isso que importa.”
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O que vem por aí para o Tottenham?
O Tottenham viaja até Sunderland para um jogo difícil no Stadium of Light no próximo domingo, em busca de uma vitória que melhore sua posição na tabela da Premier League e o afaste do pesadelo do rebaixamento. Atualmente, o time ocupa a 17ª posição com 30 pontos, apenas um ponto à frente do West Ham, que corre o risco de cair para a Championship.