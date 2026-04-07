O técnico italiano foi recentemente nomeado para substituir Igor Tudor, com a missão de afastar o time do norte de Londres do rebaixamento da Premier League nas últimas semanas da temporada.

A decisão do Tottenham de recorrer a De Zerbi dividiu opiniões, com a lenda do clube, Sheringham, questionando se a personalidade abrasiva do italiano é o que o clube precisa neste momento.

Em entrevista ao BestBettingSites, o ex-jogador da seleção inglesa destacou a personalidade explosiva do técnico como um possível obstáculo no vestiário.

“Gosto dele, antes de tudo. Gosto dele como técnico, para ser totalmente honesto”, afirmou Sheringham. “Não sei se ele é a escolha certa para o Tottenham. Ele é muito franco, tem um temperamento bem latino, às vezes um tanto irritadiço. Diz o que sente, diz o que exige das pessoas. Não sei se esse é o tipo certo de pessoa para estar no comando a longo prazo, mas estou animado com o que ele oferece.”