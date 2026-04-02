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Roberto De Zerbi pede desculpas pelos comentários sobre Mason Greenwood após reação negativa dos torcedores do Tottenham
De Zerbi aborda a polêmica anterior
De Zerbi procurou estreitar os laços com a torcida do Tottenham, pedindo desculpas pelos comentários feitos sobre Greenwood. A polêmica remonta à passagem de De Zerbi pela Ligue 1, onde trabalhou em estreita colaboração com o ex-atacante do Manchester United. Após sua nomeação como sucessor de Igor Tudor no norte de Londres, vários grupos de torcedores expressaram suas preocupações, com o Tottenham Hotspur Supporters' Trust sugerindo que os comentários anteriores de De Zerbi ameaçavam “criar uma divisão entre os torcedores” em um momento em que a união é essencial para apoiar o time. Em sua primeira entrevista oficial como técnico do Spurs, De Zerbi procurou esclarecer sua posição e expressar seu pesar por qualquer aborrecimento causado à torcida.
- AFP
"Nunca tive a intenção de minimizar a questão da violência contra as mulheres"
De Zerbi fez questão de ressaltar que suas declarações anteriores não tinham a intenção de minimizar questões sociais graves. “Nunca quis minimizar a questão da violência contra as mulheres, nem a violência contra qualquer pessoa, de forma mais ampla”, explicou o ex-técnico do Brighton. “Na minha vida, sempre defendi aqueles que são mais vulneráveis, mais frágeis. Sempre lutei e me posicionei ao lado daqueles que correm maior risco.
"Aqueles que me conhecem bem sabem que não sou o tipo de pessoa que faz concessões para ganhar mais jogos ou conquistar um título a mais. Peço desculpas se ofendi os sentimentos de alguém com esse assunto. Tenho uma filha e sou muito sensível a essas questões, e sempre fui. Espero que, com o tempo, as pessoas venham a me conhecer melhor e compreendam que, naquele momento, não tive a intenção de tomar uma posição."
Os problemas legais de Greenwood
De Zerbi já havia descrito Greenwood como um “bom rapaz” quando trabalharam juntos no Marselha, defendendo seu caráter após os problemas legais do atacante enquanto ele estava sob contrato com o Manchester United. Greenwood foi preso em 31 de janeiro de 2022, sob suspeita de estupro e agressão. Em outubro daquele ano, ele foi acusado de uma tentativa de estupro, um caso de comportamento controlador e coercitivo e um caso de agressão com lesões corporais. As acusações contra Greenwood, que ele sempre negou, foram retiradas em fevereiro de 2023 devido a “uma combinação da retirada de testemunhas-chave e de novas evidências que vieram à tona, o que significava que não havia mais uma perspectiva realista de condenação”.
Greenwood disputou 68 partidas pelo Marselha sob o comando de De Zerbi após se transferir do United para o clube no verão de 2024. Quando questionado sobre o processo criminal de Greenwood durante sua passagem pelo Orange Vélodrome, De Zerbi afirmou: “Ele é um bom rapaz, pagou um preço alto pelo que aconteceu, um preço muito alto. Ele encontrou o ambiente certo para si. Nós lhe demos uma mãozinha e lhe oferecemos carinho. Ele é um pouco introvertido, mas eu o conheço e conheço sua família.”
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De Zerbi antecipa o confronto contra o Sunderland
Antes de a transferência de Greenwood para o Marselha ser concretizada, De Zerbi também havia declarado: “Mason é um jogador de nível mundial, mas ainda não o contratamos. Não sei o que aconteceu, mas não costumo me envolver na vida privada dos meus jogadores. Se ele vier para cá, saibam que trato todos os meus jogadores como se fossem meus filhos.”
De Zerbi agora voltará sua atenção para a preparação para sua primeira partida no banco do Tottenham, enquanto o clube busca evitar o rebaixamento da Premier League, com uma viagem a Sunderland marcada para 12 de abril.