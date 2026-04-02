Roberto De Zerbi pede desculpas pelos comentários sobre Mason Greenwood após reação negativa dos torcedores do Tottenham

De Zerbi fez questão de ressaltar que suas declarações anteriores não tinham a intenção de minimizar questões sociais graves. “Nunca quis minimizar a questão da violência contra as mulheres, nem a violência contra qualquer pessoa, de forma mais ampla”, explicou o ex-técnico do Brighton. “Na minha vida, sempre defendi aqueles que são mais vulneráveis, mais frágeis. Sempre lutei e me posicionei ao lado daqueles que correm maior risco.

"Aqueles que me conhecem bem sabem que não sou o tipo de pessoa que faz concessões para ganhar mais jogos ou conquistar um título a mais. Peço desculpas se ofendi os sentimentos de alguém com esse assunto. Tenho uma filha e sou muito sensível a essas questões, e sempre fui. Espero que, com o tempo, as pessoas venham a me conhecer melhor e compreendam que, naquele momento, não tive a intenção de tomar uma posição."