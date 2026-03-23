Roberto De Zerbi para o Tottenham? O ex-técnico do Brighton e do Marselha está aberto a voltar à Premier League, mas com uma condição

A situação da comissão técnica continua bastante instável, já que o futuro de Igor Tudor como técnico interino voltou a ficar em dúvida após a derrota do fim de semana. Desde que assumiu o cargo, o croata comandou sete partidas, sofrendo cinco derrotas e conseguindo apenas um empate. Sua única vitória, um triunfo por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, pareceu uma derrota, pois confirmou a eliminação do time da Liga dos Campeões após a derrota por 5 a 2 na primeira partida. No entanto, a prioridade imediata do clube é apoiá-lo após o falecimento de seu pai. O Tottenham divulgou um comunicado: “Todos no Tottenham Hotspur estão profundamente tristes com a notícia do falecimento do pai de Igor Tudor, Mario. Nossos pensamentos e condolências vão para Igor e sua família neste momento extremamente difícil.”