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Roberto De Zerbi para o Tottenham? O ex-técnico do Brighton e do Marselha está aberto a voltar à Premier League, mas com uma condição
Estão em andamento negociações para o cargo no Tottenham
De acordo com o The Telegraph, o Tottenham já manteve conversas com De Zerbi sobre o cargo de técnico principal em caráter definitivo. O técnico italiano está atualmente sem clube após deixar a equipe francesa por mútuo acordo em fevereiro. O Spurs se encontra em uma batalha acirrada para evitar o rebaixamento após perder por 3 a 0 em casa para o Nottingham Forest no domingo, mas está se preparando ativamente para garantir a permanência na primeira divisão. De Zerbi também é visto como um candidato em potencial para o Manchester United e o Liverpool, caso Arne Slot deixe Anfield, mas ele está genuinamente interessado no projeto do clube caso este consiga evitar o rebaixamento para a Championship.
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O futuro de Tudor permanece incerto
A situação da comissão técnica continua bastante instável, já que o futuro de Igor Tudor como técnico interino voltou a ficar em dúvida após a derrota do fim de semana. Desde que assumiu o cargo, o croata comandou sete partidas, sofrendo cinco derrotas e conseguindo apenas um empate. Sua única vitória, um triunfo por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, pareceu uma derrota, pois confirmou a eliminação do time da Liga dos Campeões após a derrota por 5 a 2 na primeira partida. No entanto, a prioridade imediata do clube é apoiá-lo após o falecimento de seu pai. O Tottenham divulgou um comunicado: “Todos no Tottenham Hotspur estão profundamente tristes com a notícia do falecimento do pai de Igor Tudor, Mario. Nossos pensamentos e condolências vão para Igor e sua família neste momento extremamente difícil.”
A evolução tática de De Zerbi
O técnico de 46 anos construiu uma reputação formidável em toda a Europa, especialmente durante suas recentes passagens pelo Brighton e pelo Marselha. Durante sua passagem pela costa sul da Inglaterra, ele comandou 89 partidas, conquistando 38 vitórias, e posteriormente levou sua filosofia de jogo aberto e ofensivo para a França. Antes de sua saída de comum acordo em fevereiro, ele comandou 69 partidas em todas as competições pelo time da Ligue 1, ostentando um impressionante saldo de 39 vitórias. Apesar de uma campanha final desafiadora, que incluiu 12 derrotas em 33 partidas, seu estilo de alto risco continua sendo muito cobiçado.
- AFP
O que vem a seguir na luta contra o rebaixamento?
Ao retornar da pausa para os jogos internacionais, o Tottenham enfrenta uma sequência desafiadora de sete partidas para garantir sua permanência na Premier League. A dolorosa derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, no domingo, deixa os Spurs firmemente envolvidos na luta contra o rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 30 pontos em 31 partidas. O adversário subiu para a 16ª posição com 32 pontos, enquanto o West Ham está apenas um ponto atrás do Tottenham, na 18ª posição. O caminho imediato para a sobrevivência começa em Sunderland, seguido por um confronto em casa contra o Brighton, antes de visitar o lanterna Wolves, com 17 pontos. Com o Burnley também em dificuldades, com 20 pontos, o Spurs precisa recuperar a forma rapidamente.