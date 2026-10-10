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Roberto De Zerbi organiza uma improvisada concentração de treinos em Marbella para salvar a temporada desastrosa do Tottenham
Medidas drásticas para um início sem vitórias
O Tottenham está pronto para partir para um período de treinos em clima quente em Marbella imediatamente após seu duelo de alta importância pela Premier League contra o Manchester United em Old Trafford neste sábado, conforme noticiado pela BBC Sport. A decisão vem no momento em que De Zerbi busca interromper uma queda chocante que deixou o clube do norte de Londres amargando a lanterna da tabela da primeira divisão. Com apenas dois pontos conquistados de 15 possíveis, a pressão aumenta sobre o técnico italiano para promover uma rápida mudança de rumo.
O momento da viagem é notavelmente incomum, por acontecer tão cedo no outono e pouco depois de uma primeira pausa internacional. No entanto, com um intervalo de nove dias entre o jogo contra o United e o confronto seguinte em casa contra o recém-promovido Coventry, De Zerbi identificou uma janela de oportunidade.
- AFP
Integrando a reformulação de vários milhões de libras
Esse retiro tático está sendo tratado como uma intervenção necessária para salvar uma temporada que está se tornando rapidamente um pesadelo para os torcedores do Tottenham. O elenco tem tido dificuldades para encontrar qualquer ritmo em campo, e De Zerbi espera que a mudança de cenário acenda a chama competitiva necessária para sair da zona de rebaixamento.
Um objetivo principal da viagem a Marbella é promover entrosamento em um elenco que passou por uma enorme transformação durante a janela de transferências de verão. O Tottenham autorizou um gasto impressionante de mais de £ 250 milhões para trazer dez caras novas, mas o investimento não conseguiu gerar resultados imediatos. A chegada de talentos criou uma dinâmica desajustada que De Zerbi está desesperado para corrigir por meio de uma maior interação social e tática longe das distrações de Londres.
A chegada tardia de várias contratações de destaque durante a última semana da janela de transferências complicou ainda mais o processo de integração. Jogadores como Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk e Omar Marmoush tiveram pouco tempo para se adaptar às exigências específicas de De Zerbi e aos estilos de jogo dos novos companheiros. O calendário doméstico apertado, somado à interrupção por compromissos internacionais, restringiu o tempo de qualidade que o elenco completo passou junto no campo de treinamento.
Em busca de união sob o sol espanhol
A diretoria do clube está apoiando o plano de De Zerbi, reconhecendo que o elenco reformulado precisa de um período dedicado de entrosamento para se tornar uma unidade coesa. A viagem é vista como um momento de "recomeço" para os jogadores se alinharem à filosofia do treinador. Segundo relatos da BBC Sport, a falta de oportunidade para ganhar entrosamento foi identificada como um fator-chave na incapacidade da equipe de transformar períodos de domínio no jogo em três pontos.
As expectativas internas seguem altas apesar do péssimo início, e há a crença de que a qualidade do elenco acabará aparecendo quando as relações estiverem estabelecidas. Marbella oferece a privacidade e o clima de que o grupo precisa para ter conversas francas e construir a confiança necessária para uma batalha contra o rebaixamento na Premier League e uma retomada na direção das vagas europeias.
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Um ponto de virada crucial pela frente
A próxima partida contra o Coventry, após o período de treinos na Espanha, agora é vista como um jogo de vitória obrigatória para De Zerbi. Não conseguir um triunfo contra a equipe recém-promovida aumentaria ainda mais as especulações sobre a adequação do treinador ao projeto no longo prazo. O significativo apoio financeiro da diretoria no verão significa que a paciência terá limite se os resultados não melhorarem drasticamente após essa intervenção improvisada nos treinamentos.
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