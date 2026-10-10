Esse retiro tático está sendo tratado como uma intervenção necessária para salvar uma temporada que está se tornando rapidamente um pesadelo para os torcedores do Tottenham. O elenco tem tido dificuldades para encontrar qualquer ritmo em campo, e De Zerbi espera que a mudança de cenário acenda a chama competitiva necessária para sair da zona de rebaixamento.

Um objetivo principal da viagem a Marbella é promover entrosamento em um elenco que passou por uma enorme transformação durante a janela de transferências de verão. O Tottenham autorizou um gasto impressionante de mais de £ 250 milhões para trazer dez caras novas, mas o investimento não conseguiu gerar resultados imediatos. A chegada de talentos criou uma dinâmica desajustada que De Zerbi está desesperado para corrigir por meio de uma maior interação social e tática longe das distrações de Londres.

A chegada tardia de várias contratações de destaque durante a última semana da janela de transferências complicou ainda mais o processo de integração. Jogadores como Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk e Omar Marmoush tiveram pouco tempo para se adaptar às exigências específicas de De Zerbi e aos estilos de jogo dos novos companheiros. O calendário doméstico apertado, somado à interrupção por compromissos internacionais, restringiu o tempo de qualidade que o elenco completo passou junto no campo de treinamento.