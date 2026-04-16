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Roberto De Zerbi oferece um jantar farto aos jogadores do Tottenham, que passam por dificuldades, antes da reta final decisiva da Premier League contra o rebaixamento
Fuga da realidade em Mayfair
De acordo com o The Telegraph, De Zerbi organizou pessoalmente um jantar de luxo para a equipe no famoso restaurante Bacchanalia, em Mayfair, numa iniciativa ousada para conter a preocupante queda do Tottenham na tabela. A saída ocorreu após uma decepcionante derrota por 1 a 0 para o Sunderland em sua primeira partida no comando, resultado que levou o Spurs a cair para os três últimos colocados pela primeira vez em 17 anos. O próprio restaurante afirma ter sido projetado “para aqueles que anseiam por uma fuga da realidade”, o que parece adequado para um elenco que não conseguiu garantir uma única vitória no campeonato desde o início do ano.
- AFP
O aspecto mental em detrimento do tático
Ao falar após a derrota para o Sunderland, De Zerbi deixou claro que sua prioridade imediata não era o aspecto técnico do jogo, mas o estado psicológico de um elenco que parece abalado pelos resultados recentes. O ex-técnico do Brighton está encarando os seis últimos jogos da temporada tanto como uma batalha mental quanto como uma batalha futebolística. “Meu trabalho agora não é treinar um estilo, com ou sem a bola, mas tentar dar aos jogadores o que eles precisam em termos de mentalidade”, explicou o italiano aos repórteres.
Embora o jantar luxuoso tivesse como objetivo fortalecer o espírito de equipe, alguns torcedores podem estar desconfiados da tática. O ex-técnico interino Igor Tudor tentou um exercício semelhante de integração da equipe no Ousia, em Muswell Hill, pouco antes da goleada de 4 a 1 sofrida contra o Arsenal, e acabou sendo demitido após apenas 44 dias no cargo. No entanto, os primeiros relatos sugerem que De Zerbi já causou uma impressão mais positiva no vestiário do que seu antecessor, cujo estilo abrasivo teve dificuldade em conquistar os jogadores.
Lesões e melhorias na forma física
A luta pela sobrevivência ficou significativamente mais difícil com a perda do capitão do clube, Cristian Romero. O zagueiro argentino está fora do restante da temporada devido a uma lesão no joelho, deixando um enorme vazio na defesa, que tem enfrentado dificuldades constantes para manter o gol invicto. Apesar das notícias negativas sobre o capitão, há um vislumbre de esperança nos treinos, já que Rodrigo Bentancur voltou a treinar normalmente após ficar afastado desde janeiro devido a um grave problema no tendão.
O retorno do meio-campista uruguaio pode ser vital, já que o Tottenham enfrenta uma sequência de jogos desafiadora para encerrar a temporada. Após o confronto com o Brighton, ex-clube de De Zerbi, neste fim de semana, o Spurs terá que enfrentar difíceis viagens para enfrentar o Aston Villa e o Chelsea. A pressão aumenta sobre um elenco que viu sua confiança se esvair ao longo de vários meses de maus desempenhos e mudanças na comissão técnica.
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Não há cláusula de rescisão para o técnico italiano
Curiosamente, as implicações financeiras do rebaixamento não parecem afetar imediatamente a posição do próprio De Zerbi. Ao contrário de muitos treinadores que assumem clubes em dificuldades, seu contrato, segundo relatos, não inclui uma cláusula de rescisão em caso de rebaixamento para a Championship. Isso sugere que a diretoria está preparada para um projeto de longo prazo sob o comando do italiano, independentemente da divisão em que o clube venha a disputar na próxima temporada. No entanto, o atual luxo de jantar em Mayfair poderá em breve ser substituído por ambientes mais modestos se o clube não conseguir encontrar uma maneira de se manter na primeira divisão.