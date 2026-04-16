Roberto De Zerbi oferece um jantar farto aos jogadores do Tottenham, que passam por dificuldades, antes da reta final decisiva da Premier League contra o rebaixamento

Ao falar após a derrota para o Sunderland, De Zerbi deixou claro que sua prioridade imediata não era o aspecto técnico do jogo, mas o estado psicológico de um elenco que parece abalado pelos resultados recentes. O ex-técnico do Brighton está encarando os seis últimos jogos da temporada tanto como uma batalha mental quanto como uma batalha futebolística. “Meu trabalho agora não é treinar um estilo, com ou sem a bola, mas tentar dar aos jogadores o que eles precisam em termos de mentalidade”, explicou o italiano aos repórteres.

Embora o jantar luxuoso tivesse como objetivo fortalecer o espírito de equipe, alguns torcedores podem estar desconfiados da tática. O ex-técnico interino Igor Tudor tentou um exercício semelhante de integração da equipe no Ousia, em Muswell Hill, pouco antes da goleada de 4 a 1 sofrida contra o Arsenal, e acabou sendo demitido após apenas 44 dias no cargo. No entanto, os primeiros relatos sugerem que De Zerbi já causou uma impressão mais positiva no vestiário do que seu antecessor, cujo estilo abrasivo teve dificuldade em conquistar os jogadores.