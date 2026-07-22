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Roberto De Zerbi insiste que o Tottenham “ainda não encerrou” suas atividades no mercado de transferências após gastos de 237 milhões de libras
Grande reforma no norte de Londres
O Tottenham está passando por uma transformação radical sob o comando de De Zerbi, que assumiu o cargo após a saída de Igor Tudor em março. Depois de superar uma temporada turbulenta, na qual terminou em 17º lugar e escapou por pouco do rebaixamento na última rodada, o clube apoiou seu novo técnico com um investimento impressionante de 237 milhões de libras neste verão.
Em entrevista ao SpursPlay, De Zerbi expressou sua imensa satisfação com o progresso alcançado até agora, mas deixou claro que as contratações ainda não vão parar. “Me sinto muito bem porque estamos trabalhando bem. Acho que estamos montando um time muito bom, com alguns novos jogadores muito importantes, e estamos dando início a um projeto que marca uma nova etapa na história do clube”, disse De Zerbi.
“Passei muito tempo (conhecendo o clube) antes de chegar, em abril, e conhecia muito bem as ideias do proprietário do clube; o plano já estava claro antes da partida contra o Everton. Agora que estamos dentro (do projeto), estamos animados com a ideia de construir uma equipe muito forte. Agora temos que finalizar, pois ainda não está concluído nosso mercado de transferências, tanto as contratações quanto as saídas, mas, no momento, estou muito feliz, muito orgulhoso e muito otimista.”
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Tonali lidera a lista de contratações de peso
O destaque das atividades deste verão é, sem dúvida, a chegada de Sandro Tonali, do Newcastle United, que se transferiu em uma negociação que bateu o recorde do clube e pode chegar a 100 milhões de libras, o que representa uma importante demonstração de intenções. A ele se juntam Mateus Fernandes, que chegou vindo do West Ham em uma transferência de 85 milhões de libras, e o zagueiro holandês Jan Paul van Hecke, que seguiu seu ex-técnico do Brighton, De Zerbi, até Londres em uma transação de 52 milhões de libras. Essas contratações de alto nível foram complementadas por aquisições inteligentes de jogadores sem contrato, incluindo o goleiro Martin Dubravka, o experiente lateral Andy Robertson e o zagueiro central Marcos Senesi.
Embora o foco tenha estado nas contratações, De Zerbi também está lidando com um período de transição no que diz respeito às saídas. Os jovens promissores Will Lankshear e Luka Vuskovic partiram por um valor combinado de 70 milhões de libras para o Middlesbrough e o Brighton, respectivamente.
Construindo uma nova identidade e uma nova essência
Para De Zerbi, o grande investimento vai além da simples contratação de talentos; trata-se de estabelecer uma cultura e uma mentalidade específicas dentro do elenco. Ele está focado em remodelar o caráter da equipe para garantir que ela nunca mais se veja envolvida em outra disputa contra o rebaixamento. O italiano exige um comprometimento total de seus jogadores, insistindo que ser jogador do Tottenham é uma mentalidade em tempo integral que vai além do campo de treinamento.
“Construir uma alma, construir um novo time com as qualidades necessárias, sem dúvida, mas com alma, com paixão, com todos os valores que temos”, observou De Zerbi. “O futebol hoje não se resume ao campo, não se resume à bola; ele começa antes, na vida pessoal; é quantas horas por dia você se dedica ao seu trabalho, e eles precisam estar felizes e orgulhosos de fazer parte do Tottenham.”
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Metas para a próxima temporada
Enquanto o Tottenham se prepara para enfrentar o MK Dons em seu primeiro amistoso de pré-temporada no centro de treinamento de Enfield, as expectativas em relação a De Zerbi são altas, dado o apoio financeiro que ele recebeu. O técnico não tem ilusões quanto à dificuldade da Premier League, mas continua confiante de que seus métodos trarão resultados.
“Acho que o Tottenham merece disputar o topo da Premier League. Sei muito bem que a Premier League é muito difícil, mas se você tiver uma boa motivação entre os jogadores e uma boa organização dentro e fora de campo, acredito que o trabalho será bem-sucedido e, no final, alcançaremos nosso objetivo”, concluiu De Zerbi.
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