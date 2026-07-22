Roberto De Zerbi insiste que o Tottenham “ainda não encerrou” suas atividades no mercado de transferências após gastos de 237 milhões de libras

O Tottenham está passando por uma transformação radical sob o comando de De Zerbi, que assumiu o cargo após a saída de Igor Tudor em março. Depois de superar uma temporada turbulenta, na qual terminou em 17º lugar e escapou por pouco do rebaixamento na última rodada, o clube apoiou seu novo técnico com um investimento impressionante de 237 milhões de libras neste verão.

Em entrevista ao SpursPlay, De Zerbi expressou sua imensa satisfação com o progresso alcançado até agora, mas deixou claro que as contratações ainda não vão parar. “Me sinto muito bem porque estamos trabalhando bem. Acho que estamos montando um time muito bom, com alguns novos jogadores muito importantes, e estamos dando início a um projeto que marca uma nova etapa na história do clube”, disse De Zerbi.

“Passei muito tempo (conhecendo o clube) antes de chegar, em abril, e conhecia muito bem as ideias do proprietário do clube; o plano já estava claro antes da partida contra o Everton. Agora que estamos dentro (do projeto), estamos animados com a ideia de construir uma equipe muito forte. Agora temos que finalizar, pois ainda não está concluído nosso mercado de transferências, tanto as contratações quanto as saídas, mas, no momento, estou muito feliz, muito orgulhoso e muito otimista.”







