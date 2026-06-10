Roberto De Zerbi gosta de “muitos jogadores” do Tottenham, mas um amigo do técnico explica por que a contratação do ex-atacante do Everton é improvável

Apesar dos rumores de que De Zerbi teria o atacante Kean, da Fiorentina, em sua lista de desejos para a janela de transferências de verão, o ex-goleiro da seleção italiana Emiliano Viviano não está convencido de que uma transferência para o Tottenham esteja nos planos. Viviano, amigo íntimo do técnico dos Spurs, indicou que, embora o treinador tenha muitos alvos em mente, Kean não tem sido um tema central das conversas.

Em entrevista à Radio Firenze Viola, Viviano compartilhou suas dúvidas sobre a possível transferência: “Não sei para onde Kean poderia ir, nem quais times poderiam estar interessados. Quanto ao Tottenham, não acredito muito nisso. Conheço bem De Zerbi e ele já me falou sobre muitos jogadores de que gosta, mas nunca sobre ele.”