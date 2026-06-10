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Roberto De Zerbi gosta de “muitos jogadores” do Tottenham, mas um amigo do técnico explica por que a contratação do ex-atacante do Everton é improvável
Viviano questiona rumores sobre a ida de Kean para Londres
Apesar dos rumores de que De Zerbi teria o atacante Kean, da Fiorentina, em sua lista de desejos para a janela de transferências de verão, o ex-goleiro da seleção italiana Emiliano Viviano não está convencido de que uma transferência para o Tottenham esteja nos planos. Viviano, amigo íntimo do técnico dos Spurs, indicou que, embora o treinador tenha muitos alvos em mente, Kean não tem sido um tema central das conversas.
Em entrevista à Radio Firenze Viola, Viviano compartilhou suas dúvidas sobre a possível transferência: “Não sei para onde Kean poderia ir, nem quais times poderiam estar interessados. Quanto ao Tottenham, não acredito muito nisso. Conheço bem De Zerbi e ele já me falou sobre muitos jogadores de que gosta, mas nunca sobre ele.”
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Forte concorrência na linha de frente do Spurs
Mesmo que De Zerbi decidisse contratar o jogador da seleção italiana, o time do norte de Londres conta atualmente com um elenco de ataque bastante lotado. A presença de vários atacantes de renome significa que provavelmente seriam necessárias algumas saídas antes que qualquer novo atacante chegasse ao Tottenham Hotspur Stadium neste verão.
Viviano destacou os obstáculos logísticos enfrentados pelo time da Premier League, afirmando: “Então, eles teriam primeiro que vender um entre [Randal] Kolo Muani, Richarlison ou [Dominic] Solanke.”
Com tantas opções já à disposição de De Zerbi, o caminho para Kean garantir uma vaga de titular em Londres parece cada vez mais complicado. Kolo Muani já está de saída do Spurs, já que seu empréstimo do Paris Saint-Germain está chegando ao fim.
A admiração de De Zerbi pelo jogador da seleção italiana
Após notícias anteriores que destacavam o grande interesse de De Zerbi pelo atacante, o técnico do Spurs também nunca escondeu sua preferência por atacantes versáteis, e Kean se encaixa no perfil de um jogador capaz de atuar como ponta de lança ou pelas pontas. Apesar de um desempenho irregular na marcação de gols nesta temporada, com oito gols em 26 partidas da Série A, seu pedigree continua alto após uma campanha anterior prolífica, na qual marcou 25 gols em 44 partidas.
O Tottenham precisa desesperadamente de reforços importantes neste verão, tendo escapado por pouco do rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada, enquanto marcou apenas 48 gols em toda a campanha. Com 13 gols em 26 partidas pela seleção italiana, Kean mostrou que pode atuar no mais alto nível quando recebe os passes certos, tornando-o um trunfo potencialmente vital para o ataque ineficaz do Spurs.
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Opções alternativas e o fator Ramos
Embora Kean esteja na lista de candidatos, o Tottenham mantém suas opções em aberto enquanto se prepara para uma janela de transferências movimentada. Notícias indicam que o atacante Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, também foi proposto ao clube, oferecendo um perfil diferente para a equipe de contratações considerar, caso a negociação envolvendo o jogador da Fiorentina se revele difícil de concretizar. Acredita-se que o jogador da seleção portuguesa esteja interessado em sair em busca de mais oportunidades de jogo, tendo comemorado recentemente o título da Liga dos Campeões com o PSG.