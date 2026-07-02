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“Roberto De Zerbi foi um fator decisivo” - Sandro Tonali explica por que escolheu o Tottenham em vez do Manchester City antes de fechar a transferência de 100 milhões de libras do Newcastle
A influência de De Zerbi
Tonali chegou a um acordo para deixar o Newcastle por uma quantia que, segundo relatos, poderia chegar a 100 milhões de libras, sendo que a persuasão de De Zerbi acabou por inclinar a balança a favor do Spurs.
Em entrevista à Sky Sports sobre a transferência, Tonali deixou claro por que considerou que o projeto do Spurs era a escolha certa para a próxima etapa de sua carreira neste momento específico. “Roberto De Zerbi foi um fator determinante”, explicou Tonali. “Acompanho o trabalho dele há muito tempo, e a maneira como ele vê o futebol é algo que me toca profundamente. Quando conversei com ele, soube que era aqui que eu queria estar.”
- AFP
Considerações familiares influenciam decisões que mudam a vida
Além do futebol, Tonali revelou que uma mudança nas circunstâncias familiares teve um papel fundamental em sua decisão, após três anos passados no nordeste da Inglaterra. “Foi uma escolha de vida com minha família, porque estamos em Newcastle há três anos e, no ano passado, nossa vida mudou com o nascimento do nosso filho”, explicou ele.
“Então, decidimos mudar um pouco nossa vida, e De Zerbi fez uma grande diferença. Ele cumpriu seu papel e o fez muito bem. Ele fez isso não apenas como natural de Brescia e amigo, mas também demonstrando de verdade que tem muito trabalho acumulado e que está comprometido com isso.”
Newcastle deve obter um lucro significativo
De acordo com a ESPN, o Spurs concordou com um valor inicial de 92,5 milhões de libras, mais 7,5 milhões de libras em bônus a serem alcançados, para fechar a negociação, elevando o valor total do pacote para cerca de 100 milhões de libras. O Newcastle havia contratado Tonali do AC Milan em 2023 por 55 milhões de libras, o que significa que os Magpies devem obter um lucro de aproximadamente 45 milhões de libras com o jogador de 26 anos.
Tonali deve ganhar mais de 275.000 libras por semana em seu novo clube e deve voar para Londres para passar por exames médicos e concluir as formalidades da transferência. Ele acrescentou: “O Newcastle queria o melhor para mim, e nós queríamos o melhor negócio para eles, então acho que, quando as coisas acontecem assim, é diferente. Portanto, estamos todos felizes, e estou pronto para o novo desafio.”
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Uma janela de transferências movimentada para o Spurs
Após o acordo para a contratação de Tonali e as contratações bem-sucedidas de Martin Dubravka, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke e Mateus Fernandes durante a atual janela de transferências, o Tottenham continua ativo no mercado de transferências em busca de novos reforços.
O Spurs agora tem como alvo a contratação de Eli Junior Kroupi, do Bournemouth, que oferece uma versatilidade valiosa graças à sua capacidade de atuar tanto como atacante quanto como ponta esquerda. No entanto, ele não é o único jogador em consideração. Rafael Leão, do AC Milan, e Savinho, do Manchester City, também estão na lista de candidatos do clube, enquanto o Spurs poderia contratar mais um atacante central para disputar a posição com Richarlison e Dominic Solanke.