“Roberto De Zerbi foi um fator decisivo” - Sandro Tonali explica por que escolheu o Tottenham em vez do Manchester City antes de fechar a transferência de 100 milhões de libras do Newcastle

Tonali chegou a um acordo para deixar o Newcastle por uma quantia que, segundo relatos, poderia chegar a 100 milhões de libras, sendo que a persuasão de De Zerbi acabou por inclinar a balança a favor do Spurs.

Em entrevista à Sky Sports sobre a transferência, Tonali deixou claro por que considerou que o projeto do Spurs era a escolha certa para a próxima etapa de sua carreira neste momento específico. “Roberto De Zerbi foi um fator determinante”, explicou Tonali. “Acompanho o trabalho dele há muito tempo, e a maneira como ele vê o futebol é algo que me toca profundamente. Quando conversei com ele, soube que era aqui que eu queria estar.”







