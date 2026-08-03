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Roberto De Zerbi esclarece futuro de Cristian Romero enquanto técnico do Tottenham aborda rumores de transferência para a Inter de Milão
De Zerbi responde ao interesse da Inter de Milão
O internacional argentino, que se tornou uma peça fundamental da defesa do Tottenham desde sua chegada, supostamente é alvo de forte interesse da Inter de Milão. Relatos vindos da Argentina chegaram até a sugerir que uma oferta na casa de £ 34 milhões foi aceita pelo clube da Premier League, apesar de Romero ter renovado recentemente por mais quatro anos e assumido a braçadeira de capitão.
De Zerbi esclareceu suas comunicações recentes com Romero, enfatizando que as conversas entre os dois se concentraram inteiramente em seu retorno aos treinos, e não em uma transferência iminente. "Troquei mensagens com Cuti ontem para fazer um plano de quando ele voltar a Londres", explicou De Zerbi. Ao ser questionado se a conversa havia caminhado para a intensa especulação vinda da Itália e da Argentina, o técnico italiano foi firme em sua posição. "[Eu não falei com ele sobre] o mercado de transferências. Esse não é o meu trabalho. Sei que há muitas soluções no mercado de transferências."
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Ausência de Romero e logística da pré-temporada
A ausência de Romero do amistoso recente do Tottenham contra o Chelsea, em Sydney, só serviu para aumentar as especulações sobre sua possível saída. No entanto, o clube sustenta que sua chegada tardia ao período de pré-temporada se deve a uma pausa prolongada concedida após sua participação na final da Copa do Mundo com a Argentina.
A situação fica mais complicada por causa de indícios anteriores do próprio De Zerbi sobre o estado de espírito de Romero. O treinador já havia comentado anteriormente sobre o possível desejo do jogador por um novo desafio, o que está alinhado com o aumento repentino de relatos vindos de seu país natal. Com a Inter buscando reforçar suas opções defensivas para a briga pelo título, o valor de £ 34 milhões mencionado representaria um negócio significativo, embora muitos torcedores do Spurs argumentem que ele subvaloriza um jogador da estatura de Romero.
Ausilio confirma interesse da Inter em Romero
Anteriormente, o diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, quebrou o silêncio sobre a busca do clube por Romero. O gigante italiano identificou Romero como seu principal alvo para liderar a linha defensiva na próxima temporada, e as negociações avançaram rapidamente. Ausilio não escondeu as intenções do clube de contratar o defensor de 28 anos nesta janela de transferências.
A investida já teve um grande avanço logístico, com os representantes de Romero sendo vistos em Milão no último fim de semana para reuniões presenciais com a cúpula da Inter. Esse passo significativo destaca o quanto as negociações se tornaram avançadas, indo além de meras consultas e entrando nos estágios finais da concretização do negócio. A Inter estaria buscando estruturar a transferência como um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.
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Reconstruindo o sistema defensivo do Tottenham
A possível saída de Romero marca uma mudança significativa no projeto de De Zerbi no Tottenham. O argentino era uma peça vital do elenco, mas seu histórico disciplinar, que incluiu quatro suspensões separadas durante a campanha 2025-26, havia começado a causar preocupação. O clube parece já ter se preparado para sua saída ao agir de forma proativa no mercado de contratações, garantindo que o elenco não fique sem opções caso a transferência para a Inter seja finalizada nos próximos dias, como muitos esperam.
O Tottenham já vem trabalhando para reformular suas opções defensivas neste verão para amenizar a perda de uma figura tão experiente. A chegada de Jan Paul van Hecke, do Brighton, por £ 52 milhões, somada à contratação de Marcos Senesi em transferência sem custos, sugere que a diretoria do clube sabe das intenções de Romero há algum tempo.
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