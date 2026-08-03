O internacional argentino, que se tornou uma peça fundamental da defesa do Tottenham desde sua chegada, supostamente é alvo de forte interesse da Inter de Milão. Relatos vindos da Argentina chegaram até a sugerir que uma oferta na casa de £ 34 milhões foi aceita pelo clube da Premier League, apesar de Romero ter renovado recentemente por mais quatro anos e assumido a braçadeira de capitão.

De Zerbi esclareceu suas comunicações recentes com Romero, enfatizando que as conversas entre os dois se concentraram inteiramente em seu retorno aos treinos, e não em uma transferência iminente. "Troquei mensagens com Cuti ontem para fazer um plano de quando ele voltar a Londres", explicou De Zerbi. Ao ser questionado se a conversa havia caminhado para a intensa especulação vinda da Itália e da Argentina, o técnico italiano foi firme em sua posição. "[Eu não falei com ele sobre] o mercado de transferências. Esse não é o meu trabalho. Sei que há muitas soluções no mercado de transferências."







