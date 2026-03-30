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Roberto De Zerbi em vez de Harry Redknapp! Será que o Tottenham, em crise, pagará o preço por ignorar rostos conhecidos na luta pela permanência na Premier League?
Próximo técnico do Spurs: o mandato de Tudor durou 44 dias
Houve especulações de que o Spurs poderia seguir esse caminho ao demitir o técnico dinamarquês Frank em 11 de fevereiro. Em vez disso, o comando foi passado ao técnico croata Tudor, mas ele durou apenas sete partidas ao longo de 44 dias antes de ser ele próprio dispensado.
Embora uma nomeação interina não tenha saído como planejado, a opção de fazer outra está disponível para a diretoria do Tottenham. Nomes que já foram favoritos, como Redknapp e Hoddle, entraram na disputa, ao lado de ex-treinadores da equipe principal, como Ryan Mason e Tim Sherwood.
Em vez de optar por alguém que conheça o clube, com a paixão e o espírito de luta precisando ser reacendidos, o Tottenham parece estar pronto para depositar sua confiança no ex-técnico do Brighton e do Marselha, De Zerbi.
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Será que De Zerbi é a escolha certa para o Tottenham?
Ele já enfrentou resistência de certos grupos de torcedores, sendo que a divisão interna é a última coisa de que o Spurs precisa neste momento. Questionado sobre se estão fazendo mais uma aposta, ainda que um pouco mais calculada, o ex-goleiro do Tottenham Friedel — falando através do Gambling.com, o melhor lugar para encontrar cassinos online no Reino Unido — disse ao GOAL: “Acho que os torcedores do Tottenham deveriam recebê-lo de braços abertos, se conseguirem contratá-lo. Tenho reservas quanto à possibilidade de ele aceitar o cargo sem uma cláusula de rescisão no verão, caso o time seja rebaixado, o que seria uma pena, pois então estariam contratando outro técnico para depois trocar de novo no verão.
“Mas se conseguissem atrair alguém como De Zerbi, acho que seria uma contratação incrível nesta fase da temporada, porque isso não é fácil. Acho que se conseguissem contratá-lo com um contrato de longo prazo e sem cláusula de rescisão, seria excelente.
“Se não conseguissem, acho que teriam que optar por alguém do tipo Harry Redknapp ou talvez Ryan Mason, alguém que conheça os torcedores, um Tim Sherwood, um Glenn Hoddle, alguém que consiga unir a equipe para esses últimos sete jogos.”
O Spurs deveria ter recorrido a alguém que conheça o clube?
Questionado sobre se a experiência anterior na vida no Spurs seria mais útil para o clube em um momento de crise, Friedel acrescentou: “Eu disse isso antes de contratarem o Tudor. Achei que era o momento perfeito para o Harry Redknapp assumir. Realmente era. E não tenho nada contra o Igor Tudor, só defendo alguém que conheça o clube, que conheça a Premier League.
“Além disso, olhando para os jogadores, eles estão com a confiança muito baixa e mencionei o nome do Harry porque o conheço pessoalmente, joguei para ele e, por isso, sei como ele reagiria com os torcedores e a mídia e como agiria com os jogadores.
“Mas De Zerbi é um excelente treinador e conhece a Premier League de cor e salteado, o que é extremamente importante neste momento. E eu gostaria de acreditar que, com toda a sua experiência como treinador, ele sabe que agora não é hora de se preocupar com o quadro tático, mas sim de devolver a confiança aos jogadores.
“Espero que eles tenham alguns jogadores de volta de lesão também, o que seria como novas contratações nesta fase da temporada — eles foram dizimados por lesões nas duas últimas temporadas. São jogadores muito bons em funções-chave na equipe. Portanto, se trouxessem o De Zerbi e tivessem pelo menos dois jogadores de volta de lesão, eu estaria muito confiante de que eles permanecerão na Premier League.”
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Calendário do Tottenham 2025-26: Chega de distrações na luta contra o rebaixamento
É uma afirmação ousada, faltando sete jogos para o fim. No entanto, o Spurs consegue, por enquanto, manter-se à tona. O time caiu para a 17ª posição na Premier League — a mesma em que terminou na temporada passada — e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.
Tudor conquistou apenas um ponto em seus cinco jogos no comando — um empate em 1 a 1 contra o Liverpool — e viu o time ser eliminado da Liga dos Campeões nas oitavas de final. Não há mais distrações para o Spurs lidar e o time volta a campo no domingo, quando visita o Sunderland.