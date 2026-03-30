Roberto De Zerbi em vez de Harry Redknapp! Será que o Tottenham, em crise, pagará o preço por ignorar rostos conhecidos na luta pela permanência na Premier League?

Questionado sobre se a experiência anterior na vida no Spurs seria mais útil para o clube em um momento de crise, Friedel acrescentou: “Eu disse isso antes de contratarem o Tudor. Achei que era o momento perfeito para o Harry Redknapp assumir. Realmente era. E não tenho nada contra o Igor Tudor, só defendo alguém que conheça o clube, que conheça a Premier League.

“Além disso, olhando para os jogadores, eles estão com a confiança muito baixa e mencionei o nome do Harry porque o conheço pessoalmente, joguei para ele e, por isso, sei como ele reagiria com os torcedores e a mídia e como agiria com os jogadores.

“Mas De Zerbi é um excelente treinador e conhece a Premier League de cor e salteado, o que é extremamente importante neste momento. E eu gostaria de acreditar que, com toda a sua experiência como treinador, ele sabe que agora não é hora de se preocupar com o quadro tático, mas sim de devolver a confiança aos jogadores.

“Espero que eles tenham alguns jogadores de volta de lesão também, o que seria como novas contratações nesta fase da temporada — eles foram dizimados por lesões nas duas últimas temporadas. São jogadores muito bons em funções-chave na equipe. Portanto, se trouxessem o De Zerbi e tivessem pelo menos dois jogadores de volta de lesão, eu estaria muito confiante de que eles permanecerão na Premier League.”