Roberto De Zerbi detona resultado "injusto" enquanto o Tottenham cai fora da Copa da Liga contra o Liverpool

O início difícil do Tottenham na temporada 2026-27 atingiu um novo fundo do poço na noite de quarta-feira, quando foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool. De Zerbi demonstrou frustração à beira do campo enquanto gols de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai garantiram a classificação tranquila do Liverpool de Andoni Iraola, deixando os Spurs focados apenas em sua cambaleante campanha na Premier League.

Falando após a partida, De Zerbi foi direto em sua avaliação do resultado, sugerindo que seu time merecia mais do confronto pelo volume de pressão que aplicou. "Temos que chutar mais vezes e temos que chutar melhor", admitiu o ex-técnico do Brighton aos repórteres. "Temos que finalizar melhor as situações claras. Mas lamentamos o resultado, estamos decepcionados, frustrados pelo resultado. Acho que é injusto, mas temos que aceitar e ser mais fortes do que este momento de azar porque sou honesto. Honesto comigo mesmo e com vocês."