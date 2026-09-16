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Roberto De Zerbi detona resultado "injusto" enquanto o Tottenham cai fora da Copa da Liga contra o Liverpool
De Zerbi classifica derrota em Anfield como "injusta"
O início difícil do Tottenham na temporada 2026-27 atingiu um novo fundo do poço na noite de quarta-feira, quando foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Liverpool. De Zerbi demonstrou frustração à beira do campo enquanto gols de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai garantiram a classificação tranquila do Liverpool de Andoni Iraola, deixando os Spurs focados apenas em sua cambaleante campanha na Premier League.
Falando após a partida, De Zerbi foi direto em sua avaliação do resultado, sugerindo que seu time merecia mais do confronto pelo volume de pressão que aplicou. "Temos que chutar mais vezes e temos que chutar melhor", admitiu o ex-técnico do Brighton aos repórteres. "Temos que finalizar melhor as situações claras. Mas lamentamos o resultado, estamos decepcionados, frustrados pelo resultado. Acho que é injusto, mas temos que aceitar e ser mais fortes do que este momento de azar porque sou honesto. Honesto comigo mesmo e com vocês."
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As dificuldades diante do gol continuam
As estatísticas da partida contam uma história de domínio sem a eficiência necessária no mais alto nível. O Tottenham conseguiu acumular 17 finalizações contra o gol do Liverpool, mas teve apenas uma cabeçada solitária de Connor Gallagher para mostrar por seus esforços. Essa falta de calma no terço final se tornou um tema recorrente para os comandados de De Zerbi, que, de forma notável, ainda não balançaram as redes na Premier League até agora nesta temporada.
De Zerbi apontou para uma sequência constante de azar que, na visão dele, tem atrapalhado sua equipe ao longo das primeiras semanas da temporada. Ao refletir sobre a recente série de resultados, o técnico do Spurs destacou vários jogos nos quais sentiu que o placar foi duro com seus jogadores. "Acho que nestes cinco ou seis jogos nós fomos, com certeza, azarados, Newcastle, com Everton, até com Nottingham e esta noite também", explicou De Zerbi.
Falhas defensivas custam caro
Embora o foco muitas vezes recaia sobre a falta de gols em um lado, De Zerbi foi igualmente crítico da forma como sua equipe sofreu gols diante do ataque letal do Liverpool. O Liverpool foi implacável quando as oportunidades apareceram, explorando espaços na linha defensiva do Tottenham que deixaram o técnico visitante furioso. De Zerbi observou que a estrutura defensiva que ele espera esteve ausente em momentos-chave, especialmente nas fases de transição, quando a qualidade do Liverpool no meio-campo e no ataque acabou sobrepujando seus jogadores.
O técnico foi específico em sua crítica aos gols sofridos, apontando erros individuais e coletivos que permitiram ao Liverpool assumir o controle do confronto. "Temos de melhorar muitas coisas porque, no primeiro gol que sofremos, não defendemos da maneira certa e, no segundo gol, poderíamos estar mais perto de Gakpo", observou De Zerbi.
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De olho em uma recuperação vital
Com a Copa da Liga agora fora de cogitação, a pressão aumenta sobre De Zerbi para corrigir os problemas evidentes dentro de seu elenco antes do próximo compromisso na primeira divisão. A falta de eficiência nas finalizações, combinada com lapsos de concentração na defesa, criou uma tempestade perfeita para o clube do norte de Londres, que se vê sob forte escrutínio de torcedores e comentaristas. O italiano segue irredutível de que a qualidade está lá, mas ressaltou que seus jogadores precisam desenvolver uma mentalidade mais forte para superar este período considerado de "azar" e mudar o rumo da temporada. "É um momento difícil, mas temos de ser mais fortes para nos prepararmos da melhor forma para o próximo jogo", disse.
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