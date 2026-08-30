AFP
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Roberto De Zerbi defende com veemência Sandro Tonali, estrela de £ 100 milhões do Tottenham em má fase, após pesadelo no Newcastle United
De Zerbi defende sua contratação recorde
De Zerbi se recusou a culpar Tonali, apesar do início difícil do meio-campista em sua vida no norte de Londres. O internacional italiano, que se tornou a primeira contratação de nove dígitos da história do Spurs neste verão, esteve no centro de uma tempestade durante a derrota por 2 a 0 para o Newcastle. Depois de ser poupado na vitória no meio de semana pela copa sobre o Charlton para melhorar sua condição física, Tonali pareceu sem ritmo e foi parcialmente responsável pelo gol de abertura de Anthony Elanga antes de ser substituído aos 75 minutos, sob aplausos dos torcedores visitantes.
Apesar do escrutínio, De Zerbi foi enfático em seu apoio ao jogador. "Não, eu amo Sandro Tonali", disse De Zerbi após a partida. "Hoje é o dia em que minha emoção pelos meus jogadores é maior do que nos outros dias porque estamos construindo o clube juntos, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, os proprietários, eu e eles (os jogadores) são como nossos filhos. Então, este dia é muito triste. Todos nós estamos muito decepcionados com o resultado, mas amo meus jogadores mais hoje do que na próxima vitória que teremos. Acredito mais no nosso projeto do que no jogo contra o Brentford, acredito nos nossos jogadores."
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Preocupações físicas e integração tática
O mistério em torno da condição física de Tonali continua, especialmente porque ele participou dos amistosos de pré-temporada contra Chelsea, Getafe e Hoffenheim. De Zerbi reconheceu que o ex-jogador de AC Milan e Newcastle ainda não está atuando em seu nível máximo, mas insistiu que ele segue sendo uma peça fundamental do novo Tottenham. O treinador atualmente equilibra a integração de várias figuras importantes que retornaram tardiamente ao elenco após compromissos internacionais e períodos afastados por lesão, o que acrescenta outra camada de complexidade à sua configuração tática inicial.
"Acho que (Omar) Marmoush, no primeiro jogo, jogou muito bem", explicou De Zerbi. "Foi o primeiro jogo de Micky van de Ven e Pedro Porro, eles chegaram tarde e são cruciais para este time, depois da Copa do Mundo, depois de duas lesões. Sandro Tonali é outro jogador crucial. Ele ainda não está na condição certa, na melhor condição, talvez fisicamente."
Um problema mental recorrente no Tottenham
Além das dificuldades individuais de Tonali, De Zerbi enfrenta um problema sistêmico em relação à forma como sua equipe reage à adversidade. O Tottenham agora perdeu todos os jogos em que sofreu o primeiro gol sob o curto comando do italiano, uma tendência que antecede sua chegada. A estatística é contundente: é preciso voltar quase dois anos, até novembro de 2024, para encontrar a última vez em que o Spurs saiu atrás no placar na Premier League e ainda assim venceu a partida. Essa fragilidade psicológica ficou evidente assim que o Newcastle abriu o placar com Elanga.
De Zerbi foi brutalmente honesto sobre a falta de resiliência mostrada por seu elenco. "Depois do gol que sofremos, acho que perdemos a confiança. A reação não foi boa o suficiente", admitiu. "Não é a reação que eu quero ver em campo e eu disse isso imediatamente após o fim do jogo aos jogadores, porque quando você está construindo algo novo, é difícil, há problemas."
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Construindo para o futuro em meio à pressão precoce
A pressão já está aumentando sobre o técnico do Tottenham depois de duas derrotas consecutivas no início da nova campanha da Premier League. Com um investimento financeiro significativo durante o verão, a expectativa é de melhora imediata, mas De Zerbi alertou que mudanças culturais dentro de um clube não podem ser compradas. O treinador está claramente focado no projeto de longo prazo, vendo seus jogadores como parte de uma unidade familiar que precisa de proteção durante essas dores de crescimento iniciais, mesmo com a etiqueta de £ 100 milhões em Tonali atraindo constante avaliação externa. “Você não pode comprar mentalidade vencedora no mercado de transferências”, observou De Zerbi, destacando as qualidades intangíveis que ele sente que atualmente faltam no vestiário.
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