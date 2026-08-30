De Zerbi se recusou a culpar Tonali, apesar do início difícil do meio-campista em sua vida no norte de Londres. O internacional italiano, que se tornou a primeira contratação de nove dígitos da história do Spurs neste verão, esteve no centro de uma tempestade durante a derrota por 2 a 0 para o Newcastle. Depois de ser poupado na vitória no meio de semana pela copa sobre o Charlton para melhorar sua condição física, Tonali pareceu sem ritmo e foi parcialmente responsável pelo gol de abertura de Anthony Elanga antes de ser substituído aos 75 minutos, sob aplausos dos torcedores visitantes.

Apesar do escrutínio, De Zerbi foi enfático em seu apoio ao jogador. "Não, eu amo Sandro Tonali", disse De Zerbi após a partida. "Hoje é o dia em que minha emoção pelos meus jogadores é maior do que nos outros dias porque estamos construindo o clube juntos, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, os proprietários, eu e eles (os jogadores) são como nossos filhos. Então, este dia é muito triste. Todos nós estamos muito decepcionados com o resultado, mas amo meus jogadores mais hoje do que na próxima vitória que teremos. Acredito mais no nosso projeto do que no jogo contra o Brentford, acredito nos nossos jogadores."