Roberto De Zerbi, de forma surpreendente, pede aos craques do Tottenham que joguem como faziam sob o comando de Ange Postecoglou, enquanto o novo técnico dos Spurs promete ficar “por muito tempo”

O plano tático de De Zerbi dá grande ênfase à posse de bola e ao talento ofensivo, qualidades que ele acredita terem atingido seu auge nas primeiras etapas da gestão de Postecoglou. “Quero manter a posse de bola”, disse De Zerbi. “Quero ver novamente o Tottenham que assisti com Postecoglou. Na minha segunda temporada em Brighton, Postecoglou estava aqui com muitos desses jogadores e era um dos melhores times em termos de qualidade de jogo. Com Pedro Porro, com Destiny Udogie, com Micky van de Ven, com Cristian Romero, com este elenco, e eu gostaria de ver isso novamente. O DNA deste clube, deste elenco, é buscar o gol, marcar gols!”

"No meu plano, com certeza, está a ideia de ficar por muito tempo. Tentar colocar o Tottenham — e não estou falando de títulos, porque agora não é o momento certo —, mas colocar o Tottenham para se manter na posição na Premier League, porque tudo está aqui para alcançar esse nível."