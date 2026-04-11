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Roberto De Zerbi, de forma surpreendente, pede aos craques do Tottenham que joguem como faziam sob o comando de Ange Postecoglou, enquanto o novo técnico dos Spurs promete ficar “por muito tempo”
“Angeball” vai voltar ao Tottenham?
De Zerbi foi nomeado pelo Tottenham para suceder Igor Tudor como técnico principal. Em sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o cargo no Tottenham Hotspur Stadium, De Zerbi causou surpresa ao apontar o passado do clube como a chave para o seu futuro. Apesar da situação difícil em que o clube se encontra atualmente, perto da zona de rebaixamento da tabela da Premier League, o ex-técnico do Brighton e do Marselha está convencido de que a filosofia do “Angeball” é o caminho certo a seguir.
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Seguindo os passos da era Postecoglou
O plano tático de De Zerbi dá grande ênfase à posse de bola e ao talento ofensivo, qualidades que ele acredita terem atingido seu auge nas primeiras etapas da gestão de Postecoglou. “Quero manter a posse de bola”, disse De Zerbi. “Quero ver novamente o Tottenham que assisti com Postecoglou. Na minha segunda temporada em Brighton, Postecoglou estava aqui com muitos desses jogadores e era um dos melhores times em termos de qualidade de jogo. Com Pedro Porro, com Destiny Udogie, com Micky van de Ven, com Cristian Romero, com este elenco, e eu gostaria de ver isso novamente. O DNA deste clube, deste elenco, é buscar o gol, marcar gols!”
"No meu plano, com certeza, está a ideia de ficar por muito tempo. Tentar colocar o Tottenham — e não estou falando de títulos, porque agora não é o momento certo —, mas colocar o Tottenham para se manter na posição na Premier League, porque tudo está aqui para alcançar esse nível."
Lidando com a ameaça de rebaixamento
Embora a visão de longo prazo seja a de dominar a primeira divisão, a realidade imediata para o Tottenham é bem mais sombria. O clube está atualmente sem vitórias há 13 partidas da Premier League, uma sequência desastrosa que o fez despencar na tabela. Ao abordar a troca de treinadores, o italiano manteve-se humilde em relação aos seus antecessores, concentrando-se no trabalho que tem pela frente. “Não acho que seja melhor do que Thomas Frank ou Igor Tudor, pois os considero treinadores muito bons”, admitiu. “Tento trazer meu estilo, minha essência, meu caráter, minha personalidade e minha paixão para ajudar os jogadores, em primeiro lugar, a mostrar suas qualidades, pois eles têm muitas qualidades. E, depois, para alcançarmos nossa meta, porque o mais importante agora é nossa meta. Agora tenho que trabalhar. Agora temos que somar pontos.”
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Não há cláusula de escape para o italiano
Demonstrando seu compromisso com o projeto, foi revelado que o contrato de cinco anos de De Zerbi não contém nenhuma cláusula de rescisão em caso de rebaixamento. Isso sugere que o técnico está disposto a comandar o clube independentemente da divisão em que ele venha a disputar a próxima temporada, embora seu foco principal continue sendo a luta pela permanência, que começa contra o Sunderland neste domingo. Ele espera devolver o orgulho a uma torcida que viu seu time cair para a zona de rebaixamento faltando apenas sete partidas para o fim da temporada.