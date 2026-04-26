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Roberto De Zerbi dá notícias sobre as lesões de Xavi Simons e Dominic Solanke após a dupla do Tottenham ter sido substituída na vitória sobre o Wolves
Aumentam os temores de rebaixamento, apesar da vitória crucial
De Zerbi admitiu que o medo do rebaixamento está afetando fortemente seu elenco, apesar do Tottenham ter conquistado uma rara vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Wolves. O resultado deixa o clube na 18ª posição, com 34 pontos, dois pontos atrás do West Ham United, 17º colocado, na luta pela permanência na Premier League. Essa vitória tão necessária foi ofuscada pelas lesões de dois jogadores importantes. Com apenas quatro partidas cruciais restantes contra Aston Villa, Leeds United, Chelsea e Everton, perder qualquer titular é um golpe devastador para uma equipe que tenta desesperadamente evitar o rebaixamento.
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Simons foi retirado de maca devido a um problema no joelho
O momento mais preocupante no Molineux ocorreu quando Simons foi retirado de maca aos 63 minutos. O meio-campista sofreu uma contusão no joelho e, após inicialmente tentar continuar, caiu de volta no gramado. Ele foi substituído por Lucas Bergvall. Ao falar sobre o estado do jogador, De Zerbi afirmou: “É um problema no joelho. Veremos nos próximos dias. Gostaria de saber mais sobre o Xavi, porque, como sabem, é o joelho. Ele sentiu dor, mas agora conversei com ele e ele se sente melhor do que quando sofreu a lesão.”
Solanke agrava os problemas ofensivos do Spurs
Antes do contratempo no meio-campo mencionado acima, o Spurs já havia perdido Solanke antes do intervalo. O atacante de 28 anos, que vem enfrentando problemas recorrentes no tornozelo nesta temporada, caiu em campo sem estar na posse da bola. Embora o técnico ainda não tenha certeza da data exata de seu retorno, ele sugeriu que não se trata de “um grande problema” em comparação com suas lesões anteriores. “Solanke sofreu uma lesão muscular”, confirmou De Zerbi. “Não sei quantos jogos ficaremos sem ele.”
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Aguardando avaliações médicas essenciais
O Tottenham enfrenta uma espera angustiante nos próximos dias, enquanto a equipe médica avalia os dois jogadores. Com uma difícil viagem para enfrentar o Aston Villa, quinto colocado, marcada para o próximo domingo, o elenco espera ansiosamente por resultados positivos nos exames para reforçar suas chances de escapar do rebaixamento.