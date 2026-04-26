Roberto De Zerbi dá notícias sobre as lesões de Xavi Simons e Dominic Solanke após a dupla do Tottenham ter sido substituída na vitória sobre o Wolves

O momento mais preocupante no Molineux ocorreu quando Simons foi retirado de maca aos 63 minutos. O meio-campista sofreu uma contusão no joelho e, após inicialmente tentar continuar, caiu de volta no gramado. Ele foi substituído por Lucas Bergvall. Ao falar sobre o estado do jogador, De Zerbi afirmou: “É um problema no joelho. Veremos nos próximos dias. Gostaria de saber mais sobre o Xavi, porque, como sabem, é o joelho. Ele sentiu dor, mas agora conversei com ele e ele se sente melhor do que quando sofreu a lesão.”