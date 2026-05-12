Roberto De Zerbi critica o árbitro por “não ter mantido a calma”, enquanto o técnico do Tottenham questiona decisões cruciais do VAR no empate contra o Leeds

De Zerbi ficou claramente irritado com a arbitragem, especialmente em relação a um pedido de pênalti de James Maddison no final da partida que foi ignorado, apesar da consulta ao VAR. Sobre o desempenho do árbitro, o italiano disse aoprograma “Match of the Day” da BBC: “O VAR no jogo entre West Ham e Arsenal marcou uma falta, estava claro. Hoje, sinceramente, não vi. Não assisti ao pênalti de Maddison, talvez sim, talvez não. Ouvi meu assistente, mas não quero entrar em polêmica. O árbitro não estava calmo hoje. Talvez tenha sentido a pressão de ontem? Ele é humano e isso pode acontecer, mas tudo bem. Ele foi bom em campo. Vamos nos preparar para os próximos dois jogos.”