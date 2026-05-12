Getty Images Sport
Traduzido por
Roberto De Zerbi critica o árbitro por “não ter mantido a calma”, enquanto o técnico do Tottenham questiona decisões cruciais do VAR no empate contra o Leeds
Tel passa de herói a vilão
O Tottenham parecia prestes a abrir quatro pontos de vantagem sobre o West Ham, 18º colocado, quando Mathys Tel abriu o placar com um chute com efeito sublime de 20 metros logo após o intervalo. No entanto, a tarde do jovem francês azedou quando uma tentativa imprudente de bicicleta dentro da própria área acertou Ethan Ampadu, resultando em um pênalti após revisão do VAR. Dominic Calvert-Lewin converteu o pênalti, garantindo um ponto para o Leeds, enquanto o Spurs acabou devendo muito ao goleiro Antonin Kinsky por uma defesa espetacular no final da partida, que impediu um colapso total.
- Getty Images Sport
De Zerbi questiona os árbitros
De Zerbi ficou claramente irritado com a arbitragem, especialmente em relação a um pedido de pênalti de James Maddison no final da partida que foi ignorado, apesar da consulta ao VAR. Sobre o desempenho do árbitro, o italiano disse aoprograma “Match of the Day” da BBC: “O VAR no jogo entre West Ham e Arsenal marcou uma falta, estava claro. Hoje, sinceramente, não vi. Não assisti ao pênalti de Maddison, talvez sim, talvez não. Ouvi meu assistente, mas não quero entrar em polêmica. O árbitro não estava calmo hoje. Talvez tenha sentido a pressão de ontem? Ele é humano e isso pode acontecer, mas tudo bem. Ele foi bom em campo. Vamos nos preparar para os próximos dois jogos.”
Foco no desempenho de sobrevivência
Com esse resultado, o Tottenham fica apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento, não tendo conseguido aproveitar ao máximo a recente derrota polêmica do West Ham para o Arsenal. Ao comentar sobre o desempenho e a luta contra o rebaixamento, De Zerbi disse: “Acho que temos que levar em conta o resultado, mas também temos que levar em conta o desempenho. Fizemos um bom jogo, estamos somando pontos; nos últimos quatro jogos, conquistamos oito pontos. Parabéns ao Leeds, eles fizeram um ótimo jogo; eles têm que jogar a última partida contra o West Ham e não temos dúvidas de que vão jogar da mesma forma.”
- Getty Images Sport
O teste de sobrevivência do clássico londrino
O Tottenham enfrenta agora uma difícil viagem ao Chelsea no dia 19 de maio, onde qualquer perda de pontos adicional pode levá-lo a cair para os três últimos lugares da tabela, dependendo dos resultados dos outros jogos. O time receberá um reforço com o retorno de Maddison, que impressionou em sua primeira partida desde uma grave lesão no joelho sofrida na pré-temporada, mas a disciplina defensiva continua sendo uma preocupação após o erro fatal de Tel. Com apenas duas partidas restantes, o time do norte de Londres precisa encontrar consistência para evitar um rebaixamento catastrófico para a Championship.