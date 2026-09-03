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Moataz Elgammal

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Roberto De Zerbi corta Richarlison do elenco do Tottenham enquanto o Trabzonspor planeja transferência de última hora

R. De Zerbi
Richarlison
Tottenham
Trabzonspor
Premier League
Campeonato Turco

Roberto De Zerbi excluiu oficialmente Richarlison do elenco do Tottenham Hotspur para a Premier League após o colapso de uma transferência para o Everton. Richarlison agora pressiona desesperadamente por uma transferência de última hora para o clube turco Trabzonspor antes do fechamento da janela de transferências na sexta-feira, na esperança de se juntar a Mohamed Salah, depois de declarar publicamente que ditará o próprio futuro.

  • Richarlison é cortado do Tottenham

    De acordo com o Daily Mail, Roberto De Zerbi cortou completamente Richarlison do elenco do Tottenham Hotspur para a atual campanha da Premier League. A decisão vem após Richarlison fazer pedidos repetidos para deixar o Norte de Londres durante a janela de transferências de verão. De Zerbi confirmou no sábado que Richarlison pediu "vezes demais" para sair. O Tottenham definiu uma avaliação de £ 35 milhões para Richarlison, mas o clube ainda não recebeu uma oferta aceitável. Com apenas um ano restante em seu contrato atual, além de uma opção por mais 12 meses, Richarlison se vê completamente isolado do time principal, já que o prazo inglês agora passou.

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  • Tottenham Hotspur v TSG Hoffenheim - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Alvo tardio de transferência do Trabzonspor

    Apesar de a janela inglesa ter fechado, o mercado de transferências da Turquia segue aberto até sexta-feira, oferecendo a Richarlison uma possível rota de escape. O Trabzonspor já teve uma proposta inicial recusada pelo Tottenham, mas o clube da Super Lig segue interessado em garantir sua contratação. Richarlison estaria extremamente interessado em se juntar ao Trabzonspor, onde poderia reencontrar Mohamed Salah e Fabinho. Um retorno ao Everton havia desmoronado anteriormente depois que Richarlison rejeitou os termos pessoais oferecidos por seu ex-clube. Agora, com Omar Marmoush chegando por empréstimo do Manchester City, o Tottenham claramente seguiu em frente, deixando o Trabzonspor como a principal opção para encerrar essa saga difícil.

  • Mensagem desafiadora nas redes sociais

    Após o colapso de sua proposta de transferência para o Everton, Richarlison recorreu às redes sociais para divulgar uma declaração contundente sobre sua situação atual. Escrevendo no Instagram, Richarlison afirmou: "Depois de tudo o que passei nos últimos anos, decidi que nunca mais ninguém vai decidir meu futuro por mim. Passei por muitas coisas ruins, e quase todas aconteceram porque decisões foram tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaças, retaliação, nada disso me assusta. Já passei por coisas muito piores, acredite em mim." A mensagem destacou sua frustração com as negociações em andamento e sua determinação absoluta de controlar o próximo passo de sua carreira longe do Tottenham.

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    O que vem a seguir para Richarlison?

    O Trabzonspor corre contra o tempo para apresentar uma oferta melhorada antes de a janela de transferências da Turquia fechar oficialmente na sexta-feira. Se um acordo de £ 35 milhões não puder ser fechado, Richarlison será forçado a permanecer no exílio no Tottenham até a abertura da janela de janeiro. De Zerbi e o Tottenham agora vão se concentrar em integrar suas novas opções de ataque.

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