De Zerbi confirmou que Kulusevski finalmente voltará a integrar o elenco para o confronto de segunda-feira contra o Coventry. O jogador da seleção sueca passou por um período difícil afastado dos gramados e não disputa uma partida oficial há quase 18 meses devido a um problema complexo na patela. Depois de participar sem problemas de um treino de 11 contra 11 durante a pausa para as seleções, o ponta está pronto para ficar entre os reservas.

O técnico italiano não escondeu a alegria com a perspectiva de contar novamente com um jogador tão importante no Tottenham Hotspur Stadium. Em entrevista antes da partida, De Zerbi destacou o ânimo que o retorno traz a todo o clube. “Sim, a equipe médica deu o aval. É provavelmente a melhor notícia desde o jogo contra o Everton”, disse De Zerbi. Ao falar sobre a emoção da volta, o técnico acrescentou: “Ele sofreu demais. Contei a ele ontem, e um grande sorriso apareceu em seu rosto.”