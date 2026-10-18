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Roberto De Zerbi confirma notícia animadora para o Tottenham sobre a lesão de Dejan Kulusevski, mas revela dois novos contratempos
Kulusevski está pronto para um retorno emocionante
De Zerbi confirmou que Kulusevski finalmente voltará a integrar o elenco para o confronto de segunda-feira contra o Coventry. O jogador da seleção sueca passou por um período difícil afastado dos gramados e não disputa uma partida oficial há quase 18 meses devido a um problema complexo na patela. Depois de participar sem problemas de um treino de 11 contra 11 durante a pausa para as seleções, o ponta está pronto para ficar entre os reservas.
O técnico italiano não escondeu a alegria com a perspectiva de contar novamente com um jogador tão importante no Tottenham Hotspur Stadium. Em entrevista antes da partida, De Zerbi destacou o ânimo que o retorno traz a todo o clube. “Sim, a equipe médica deu o aval. É provavelmente a melhor notícia desde o jogo contra o Everton”, disse De Zerbi. Ao falar sobre a emoção da volta, o técnico acrescentou: “Ele sofreu demais. Contei a ele ontem, e um grande sorriso apareceu em seu rosto.”
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Novas preocupações com lesão de Savio
Embora as notícias sobre Kulusevski sejam extremamente positivas, a equipe do norte de Londres sofreu um duro golpe com Savio, contratado no verão. O ponta brasileiro, que mostrou lampejos de talento desde sua chegada, deve ficar afastado após sofrer uma lesão muscular durante a pausa no meio da temporada. O momento é particularmente frustrante para De Zerbi, que esperava contar com todos os seus jogadores de ataque.
A lesão ocorreu quando o elenco se preparava para o período de treinos em Marbella, obrigando a comissão técnica a repensar sua abordagem tática para as próximas semanas. “Savio, não. Infelizmente, Savio sentiu um problema muscular na terça-feira, antes de partir para Marbella, e o perdemos por algumas semanas”, afirmou De Zerbi.
Bergvall e Porro ficam de fora
Os problemas com lesões não param em Savio: a jovem promessa Lucas Bergvall também terá de ficar afastado. O jogador aparentemente sofreu uma pancada no recente empate com o Manchester United em Old Trafford. Apesar de ter conseguido continuar em campo após o susto no início da partida, a equipe médica concluiu que ele precisa descansar para não agravar o problema no joelho.
“E Lucas Bergvall, porque ele teve um problema em Manchester logo no início, na primeira chance que criou para Dominic Solanke. Sentiu dor no joelho, mas se sentiu bem. No domingo, veio ao centro de treinamento e ficará fora por duas semanas”, explicou o técnico do Tottenham.
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A profundidade do elenco no setor defensivo continua sendo motivo de preocupação
A ausência persistente do lateral espanhol Pedro Porro aumenta a dor de cabeça na hora de escalar o time. O defensor vem sofrendo com uma lesão na parte posterior da coxa e, embora houvesse esperança de que estivesse pronto para o jogo de segunda-feira à noite, a partida chegou cedo demais para ele. Sem Porro, o Tottenham provavelmente terá de recorrer a outras opções na lateral direita contra a equipe recém-promovida, o que testará ainda mais a profundidade do elenco. Com três jogadores importantes fora e um que acaba de voltar ao banco de reservas, De Zerbi precisa encontrar um equilíbrio para garantir que sua equipe mantenha o embalo na Premier League.
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