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Roberto De Zerbi compartilha enorme frustração após o Tottenham Hotspur ser vaiado na saída de campo depois de derrota desastrosa para o Aston Villa
Um ambiente tóxico no norte de Londres
Um clima tóxico tomou conta do estádio enquanto os torcedores do Tottenham Hotspur vaiavam em alto e bom som o time na saída de campo após a derrota por 3 a 2 para o Aston Villa. A reação de fúria vinda das arquibancadas marcou uma estatística sombria, já que o clube agora perdeu 50 de seus 141 jogos da Premier League em sua moderna casa. As fragilidades defensivas exibidas levaram a paciência da torcida ao limite absoluto. O Tottenham segue sem vitória na liga após cinco partidas, tendo marcado apenas seus dois primeiros gols da campanha nos minutos finais deste confronto caótico.
- AFP
De Zerbi reage à derrota
Falando à imprensa pouco depois do apito final, De Zerbi não conseguiu esconder sua irritação com o colapso defensivo que provocou uma reação tão hostil da torcida da casa. O treinador destacou especificamente a natureza caótica da marcação que permitiu ao time de Unai Emery assumir controle total da partida. De Zerbi disse: "Hoje estou muito decepcionado, muito triste e muito frustrado com a atuação. Não podemos perder este jogo dessa forma, de jeito nenhum. Não podemos sofrer aquele segundo gol. Não podemos perder o equilíbrio. A forma como sofremos o segundo gol foi inacreditável."
Erros defensivos provocam a raiva dos torcedores
A revolta nas arquibancadas foi crescendo de forma constante ao longo da tarde de sábado, à medida que o Aston Villa explorava sem piedade falhas defensivas chocantes. Johan Manzambi abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, enquanto Micky van de Ven estava fora de campo recebendo atendimento. A frustração atingiu o auge quando Nicolas Jackson superou Van de Ven com facilidade para fazer 2 a 0, antes de Emiliano Buendia marcar um espetacular terceiro gol de longa distância. Embora gols tardios do reserva Conor Gallagher e de Jan Paul van Hecke tenham diminuído a desvantagem, eles serviram apenas como breve consolo e não conseguiram evitar as fortes vaias ao apito final.
- Getty Images Sport
O que acontece agora com De Zerbi?
De Zerbi usará a próxima pausa internacional para avaliar a situação e tratar com urgência dessas graves vulnerabilidades defensivas. O técnico enfrenta uma pressão crescente para reconquistar os frustrados torcedores do Tottenham Hotspur e tirar sua equipe da 18ª colocação. O Tottenham enfrentará o Manchester United em Old Trafford no dia 10 de outubro, enquanto o Aston Villa buscará aproveitar esse impulso crucial.
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