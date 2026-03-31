Roberto De Zerbi chega a um acordo preliminar com o Tottenham para substituir Igor Tudor como técnico

O clube do norte de Londres agiu rapidamente para preencher a lacuna deixada por Tudor, cujo mandato interino chegou ao fim no domingo, após apenas 44 dias e sete partidas desastrosas no comando. De acordo com Gianluca Di Marzio, De Zerbi e o Tottenham chegaram a um acordo de princípio, com o ex-técnico do Marselha dando sua aprovação final à contratação menos de dois meses após deixar a França. Embora a diretoria do Tottenham tivesse inicialmente identificado o técnico de 46 anos como principal alvo para o verão, a precária posição do clube na tabela — apenas um ponto acima dos três últimos colocados da Premier League — forçou a diretoria a acelerar a contratação.