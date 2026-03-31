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Roberto De Zerbi chega a um acordo preliminar com o Tottenham para substituir Igor Tudor como técnico
A reviravolta dramática
O clube do norte de Londres agiu rapidamente para preencher a lacuna deixada por Tudor, cujo mandato interino chegou ao fim no domingo, após apenas 44 dias e sete partidas desastrosas no comando. De acordo com Gianluca Di Marzio, De Zerbi e o Tottenham chegaram a um acordo de princípio, com o ex-técnico do Marselha dando sua aprovação final à contratação menos de dois meses após deixar a França. Embora a diretoria do Tottenham tivesse inicialmente identificado o técnico de 46 anos como principal alvo para o verão, a precária posição do clube na tabela — apenas um ponto acima dos três últimos colocados da Premier League — forçou a diretoria a acelerar a contratação.
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Avançando rumo a um contrato de cinco anos
Embora De Zerbi ainda não esteja em Londres, as bases de um projeto de longo prazo já estão estabelecidas. A oferta de contrato de cinco anos reflete um desejo de estabilidade, com a diretoria considerando o ex-técnico do Brighton como o candidato ideal para implementar uma filosofia duradoura. De acordo com a Sky Sports, as discussões continuaram na terça-feira para finalizar a composição de sua comissão técnica, com o clube pressionando por um acordo total ainda esta semana para garantir que o novo treinador possa viajar para o Reino Unido e começar a trabalhar antes que vários jogadores importantes retornem dos compromissos com suas seleções.
Uma grande aposta?
A contratação de De Zerbi representa uma aposta tática significativa para um time que luta contra o rebaixamento. Conhecido por uma filosofia complexa e baseada na posse de bola, o técnico de Brescia tem historicamente enfrentado dificuldades para implementar suas ideias rapidamente ao assumir o comando no meio da temporada. Durante sua passagem pelo Brighton, ele não conseguiu vencer nenhuma das cinco primeiras partidas, e suas passagens anteriores no meio da temporada pelo Benevento e pelo Palermo foram marcadas por longas sequências sem vitórias. O Spurs está basicamente apostando que seu “De Zerbi-ball”, com grande potencial, possa se manifestar instantaneamente para salvar a temporada.
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Um teste de sobrevivência brutal
De Zerbi está prestes a fazer sua estreia no banco do Tottenham na importante viagem a Sunderland, no dia 12 de abril, partida em que qualquer resultado que não seja uma vitória pode levar o Spurs a cair na zona de rebaixamento. Este confronto marca o início de uma sequência implacável de sete jogos para encerrar a temporada 2025-26, o que poderá servir como o teste definitivo da capacidade do italiano de incutir um sistema tático complexo em um elenco atualmente sem confiança.