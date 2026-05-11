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Roberto De Zerbi avalia as chances de Dejan Kulusevski na Copa do Mundo, enquanto o técnico do Tottenham admite o “erro” que causou a lesão de Richarlison
O sonho de Kulusevski na Copa do Mundo está em risco
Kulusevski está fora de ação desde maio de 2025 devido a uma lesão persistente na rótula, o que o coloca em uma corrida contra o tempo para se juntar à seleção sueca de Graham Potter neste verão. O ponta passou por um período de reabilitação exaustivo e recentemente se submeteu a um pequeno procedimento de acompanhamento.
Ao falar sobre as perspectivas do atacante, De Zerbi admitiu: “Não conheço bem a situação. Para mim, é difícil entender como ele poderá jogar na Copa do Mundo se não disputou nenhuma partida nesta temporada. Mas mandei uma mensagem para ele depois [do jogo contra o Villa]. Ele me disse que na próxima semana, acho, ele volta [para continuar sua reabilitação no Hotspur Way]. E espero que ele possa estar disponível para ficar conosco na última partida, porque ele é um jogador incrível.”
A mensagem desafiadora do ponta sueco
Apesar da visão cautelosa de seu técnico, Kulusevski continua expressando abertamente seu desejo de embarcar para a América do Norte. A Suécia não conseguiu se classificar para a edição de 2022, e o ex-jogador da Juventus está ansioso para liderar sua seleção no cenário mundial.
“Não jogo há um ano. Sei quais são as chances”, disse Kulusevski anteriormente àViaplay. “Mas se há uma pessoa no planeta capaz de fazer isso, eu apostaria em mim mesmo. E não vamos lá apenas para participar. A Suécia vai buscar ser uma das melhores. Enquanto eu viver, farei tudo o que puder para que a Suécia, quando entrarmos em campo, não tenha medo de ninguém. Brasil, França, quem quer que seja. É por isso que estou neste planeta. Para dar fé e amor ao meu povo.”
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Esclarecimentos sobre a lesão de Richarlison
Enquanto Kulusevski continua afastado por um longo período, surgiram preocupações em relação a Richarlison depois que o brasileiro não compareceu ao treino na quarta-feira. O ex-jogador do Everton foi fundamental na recente vitória do Spurs por 2 a 1 sobre o Aston Villa, com seu gol no primeiro tempo, mas foi substituído no final da partida, o que gerou receios de um novo contratempo.
De Zerbi foi rápido em minimizar a gravidade da situação, atribuindo a ausência ao gerenciamento da carga de trabalho, e não a uma lesão específica. “Sim [ele faltou ao treino] porque trabalhou muito duro [contra o Villa]”, explicou o técnico italiano. “Acho que meu erro foi não substituí-lo antes do fim da partida. Mas Richarlison estava jogando muito bem, foi importante nas jogadas ensaiadas e fez uma ótima partida. Mas foi apenas cansaço.”
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O Spurs quer terminar a temporada em grande estilo
A vitória do Tottenham sobre o Villa tirou o time da zona de rebaixamento da Premier League, proporcionando um alívio muito necessário em uma campanha difícil. A equipe médica do clube está agora focada em gerenciar a preparação física do elenco à medida que se aproximam as últimas semanas da temporada nacional, com De Zerbi esperando contar com o maior número possível de opções.
O Spurs enfrentará o Leeds na noite de segunda-feira antes de encerrar a temporada com partidas contra o Chelsea e o Everton.