Roberto De Zerbi avalia as chances de Dejan Kulusevski na Copa do Mundo, enquanto o técnico do Tottenham admite o “erro” que causou a lesão de Richarlison

Kulusevski está fora de ação desde maio de 2025 devido a uma lesão persistente na rótula, o que o coloca em uma corrida contra o tempo para se juntar à seleção sueca de Graham Potter neste verão. O ponta passou por um período de reabilitação exaustivo e recentemente se submeteu a um pequeno procedimento de acompanhamento.

Ao falar sobre as perspectivas do atacante, De Zerbi admitiu: “Não conheço bem a situação. Para mim, é difícil entender como ele poderá jogar na Copa do Mundo se não disputou nenhuma partida nesta temporada. Mas mandei uma mensagem para ele depois [do jogo contra o Villa]. Ele me disse que na próxima semana, acho, ele volta [para continuar sua reabilitação no Hotspur Way]. E espero que ele possa estar disponível para ficar conosco na última partida, porque ele é um jogador incrível.”