De Zerbi demonstrou publicamente apoio a Solanke para que ele recupere seu faro de gol, insistindo que tem "muita, muita confiança" no atacante, apesar de uma fase frustrante. Solanke, que se juntou ao Tottenham em uma transferência de £ 55 milhões vinda do Bournemouth em 2024, tem tido dificuldades para balançar as redes recentemente, enquanto o Tottenham não conseguiu marcar em suas últimas quatro partidas pela Premier League.

Falando antes do confronto da terceira rodada da Copa da Liga contra o Liverpool, De Zerbi ofereceu uma visão aprofundada sobre o caráter e o potencial do atacante. "Dom é um cara sensível", explicou o treinador italiano. "Ele precisa sentir confiança total e, da minha parte, ele tem muita, muita confiança. Eu acredito que ele pode marcar 10 a 15 gols, com certeza. Ele já marcou no Bournemouth, então por que não pode marcar no Tottenham? É o mesmo esporte. Sensível porque ele é um cara inteligente. Caras sensíveis são inteligentes. Talvez [ele tenha tido] muitas lesões, talvez não se sinta na melhor condição física, talvez queira fazer algo diferente em campo. Mas agora ele ainda não está em forma. Ele tem que jogar."