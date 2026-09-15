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Roberto De Zerbi apoia Dominic Solanke, estrela em dificuldade do Tottenham, para acabar com o jejum de gols em duelo decisivo contra o Liverpool
De Zerbi mantém fé absoluta em Solanke
De Zerbi demonstrou publicamente apoio a Solanke para que ele recupere seu faro de gol, insistindo que tem "muita, muita confiança" no atacante, apesar de uma fase frustrante. Solanke, que se juntou ao Tottenham em uma transferência de £ 55 milhões vinda do Bournemouth em 2024, tem tido dificuldades para balançar as redes recentemente, enquanto o Tottenham não conseguiu marcar em suas últimas quatro partidas pela Premier League.
Falando antes do confronto da terceira rodada da Copa da Liga contra o Liverpool, De Zerbi ofereceu uma visão aprofundada sobre o caráter e o potencial do atacante. "Dom é um cara sensível", explicou o treinador italiano. "Ele precisa sentir confiança total e, da minha parte, ele tem muita, muita confiança. Eu acredito que ele pode marcar 10 a 15 gols, com certeza. Ele já marcou no Bournemouth, então por que não pode marcar no Tottenham? É o mesmo esporte. Sensível porque ele é um cara inteligente. Caras sensíveis são inteligentes. Talvez [ele tenha tido] muitas lesões, talvez não se sinta na melhor condição física, talvez queira fazer algo diferente em campo. Mas agora ele ainda não está em forma. Ele tem que jogar."
- AFP
Abordando a escassez de gols do Tottenham
A pressão está aumentando sobre o ataque do Tottenham, que tem parecido sem força nas últimas semanas, incluindo um decepcionante empate sem gols em casa contra o Everton. De Zerbi tem sido proativo em suas tentativas de corrigir o problema, implementando sessões intensas de análise de vídeo e até levando o elenco para jantares de integração. O treinador observou que a qualidade dos jogadores é evidente e que está focando nos pequenos detalhes da tomada de decisão deles no terço final para mudar a situação.
"Hoje, na reunião com os jogadores, falamos sobre o último terço do campo e eu disse que agora quero criar clipes individuais para todos os jogadores, para depois do jantar os jogadores irem para casa, trabalharem e melhorarem, como brincadeira. Mas, se você analisar os primeiros 30 minutos, há muitas, muitas chances em que apenas um detalhe diferente, passes melhores, decisões melhores, e isso mudaria a história daquele jogo", afirmou.
Exigindo uma mudança de mentalidade
Além dos ajustes táticos e das mudanças de pessoal, De Zerbi está exigindo uma mudança psicológica de seus jogadores para quebrar o ciclo de inconsistência que tem atormentado o clube. Ele enfatizou a importância da autoconfiança e da estabilidade, alertando contra a cultura de mudanças constantes que muitas vezes atrapalha o progresso em grandes clubes.
"Se quisermos mudar em relação às últimas duas ou três temporadas, temos que ser mais fortes aqui. Temos que acreditar na qualidade dos jogadores e nas decisões que tomamos há um mês. Ou mudamos. Você pode mudar jogadores ou mudar treinadores... mudar, mudar, mudar e nada muda. Ou mantém a cabeça no lugar, segue humilde e com o espírito certo para trabalhar. Eu acredito nos meus jogadores. Espero que eles acreditem em si mesmos como eu acredito neles", disse De Zerbi.
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Atualizações sobre lesões e rodízio do elenco para Anfield
A viagem a Anfield representa um desafio assustador para um Tottenham que não vence no estádio há 17 partidas. De Zerbi será forçado a mexer na equipe devido a vários desfalques no elenco. O meio-campista Sandro Tonali deve desfalcar o jogo contra o Liverpool depois de sofrer uma pancada, enquanto Pedro Porro e James Maddison seguem indisponíveis para serem relacionados. No entanto, houve uma notícia melhor em relação a Destiny Udogie, que voltou a ficar à disposição, e Mohammed Kudus, que agora é considerado pronto para começar jogando. Uma ausência notável continua sendo Richarlison. Apesar de estar apto a jogar na Copa da Liga, o atacante brasileiro não fará parte do grupo relacionado para a partida.
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