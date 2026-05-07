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Roberto De Zerbi ansioso para que o jogador emprestado pelo Tottenham, considerado “confiável”, assine contrato definitivo
De Zerbi confirma os planos futuros de Palhinha
De Zerbi confirmou que deseja “100%” manter Palhinha no Tottenham na próxima temporada. O meio-campista português chegou ao Spurs por empréstimo do Bayern de Munique no verão passado, com uma opção de compra de 26 milhões de libras no final desta temporada, e seu desempenho convenceu o técnico italiano de que o Spurs deve exercer essa cláusula.
Segundo o The Standard, De Zerbi não deixou dúvidas sobre sua admiração por Palhinha, dizendo na quinta-feira, quando questionado se quer que ele fique além do verão: “100%. Temos que começar com esse tipo de pessoa. Mais do que jogadores, precisamos de pessoas confiáveis, jogadores confiáveis. Palhinha é um dos melhores, com certeza como jogador e como pessoa. Quero ver o jogador com a mesma paixão, a mesma atitude, o mesmo espírito e a mesma personalidade, e temos sorte de tê-lo.”
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Grande impacto na luta contra o rebaixamento
O ex-meio-campista do Fulham tem sido alvo de críticas em alguns momentos desta temporada, mas também marcou vários gols importantes, incluindo o gol da vitória fora de casa contra o Wolves, que garantiu a primeira vitória do Spurs no campeonato em 118 dias. Sua garra também ficou bem evidente durante a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa no último fim de semana, quando sua atitude combativa ajudou a estabilizar o meio-campo.
Gallagher também recebe muitos elogios
A parceria no meio-campo entre Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur e Palhinha parece ser o modelo da visão de De Zerbi no clube. Com Gallagher também se adaptando bem às exigências físicas e mentais do clube após sua transferência do Atlético de Madrid em janeiro, o técnico do Spurs acredita que a equipe atua em outro nível quando seu meio-campo está em sintonia.
“Por isso, fico feliz em vê-lo nessa condição, com essa confiança, com essas atuações. Acho que, e eu disse isso depois do jogo, quando Gallagher joga bem, a equipe joga com um jogador a mais do que o adversário”, acrescentou De Zerbi.
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E agora?
O Tottenham ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, faltando apenas três partidas para o fim do campeonato. Os Spurs enfrentam uma reta final de tirar o fôlego, recebendo o Leeds United antes de dois confrontos decisivos contra o Chelsea e o Everton, que determinarão sua permanência na primeira divisão.