De Zerbi confirmou que deseja “100%” manter Palhinha no Tottenham na próxima temporada. O meio-campista português chegou ao Spurs por empréstimo do Bayern de Munique no verão passado, com uma opção de compra de 26 milhões de libras no final desta temporada, e seu desempenho convenceu o técnico italiano de que o Spurs deve exercer essa cláusula.

Segundo o The Standard, De Zerbi não deixou dúvidas sobre sua admiração por Palhinha, dizendo na quinta-feira, quando questionado se quer que ele fique além do verão: “100%. Temos que começar com esse tipo de pessoa. Mais do que jogadores, precisamos de pessoas confiáveis, jogadores confiáveis. Palhinha é um dos melhores, com certeza como jogador e como pessoa. Quero ver o jogador com a mesma paixão, a mesma atitude, o mesmo espírito e a mesma personalidade, e temos sorte de tê-lo.”



