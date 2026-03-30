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Roberto De Zerbi alertou que a diretoria do Tottenham poderia “manchar” sua reputação, enquanto Rio Ferdinand destaca o risco de substituir Igor Tudor
Ferdinand questiona a diretoria do Spurs
Ferdinand manifestou sérias dúvidas sobre a estrutura interna do Tottenham e como isso poderia afetar um técnico de renome como De Zerbi, que surgiu como o principal candidato para substituir Tudor após sua recente demissão.
Embora reconheça a infraestrutura de nível mundial do clube, o comentarista sugeriu que os problemas vão muito além do campo, apontando o dedo diretamente para a diretoria. Os atuais detentores da Liga Europa estão atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, após uma derrota desastrosa por 3 a 0 para o Nottingham Forest.
Ferdinand afirmou: “Ouça, neste momento eu estaria mais preocupado com a hierarquia, estaria investigando isso. Por que as coisas deram tão errado para tantos? Grandes nomes, novos nomes… por que este lugar não conseguiu decolar? Não entendo isso, porque eles têm tudo à disposição… será que eles [a hierarquia] vão ser um obstáculo para mim [o próximo técnico do Tottenham] nos bastidores? Será que vão arruinar ainda mais a minha reputação agora? Qual é a situação aqui?”
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O risco para uma carreira gerencial em ascensão
O Tottenham fez de De Zerbi seu principal alvo para afastar o time da zona de rebaixamento, mas Ferdinand teme que o ambiente no clube possa sufocar sua criatividade. O técnico estaria em negociações avançadas para um contrato de cinco anos, mas o ex-jogador da seleção inglesa continua sem se convencer de que a contratação seja uma decisão acertada, dada a proximidade atual com a zona de rebaixamento e a rápida sucessão de treinadores fracassados, incluindo Thomas Frank e Tudor.
Ferdinand acrescentou: “Sempre defendi De Zerbi, acho que ele é um ótimo técnico. É um técnico que pensa, está sempre buscando maneiras novas e inovadoras de montar suas equipes. Este pode ser o momento perfeito para contratá-lo, mas será que o Spurs está na situação certa para ele? Tenho que ser honesto, eu não iria para o Spurs neste momento. Acho que é um clube que está em péssima situação e já teve muitos treinadores que fracassaram lá.”
De Zerbi surge como principal prioridade para o Tottenham
De Zerbi construiu uma reputação brilhante como um estratega inovador. Antes de deixar o Marselha no mês passado, o técnico de 46 anos comandou 33 partidas na temporada 2025-26, conquistando 18 vitórias. Ao longo de seus 69 jogos no comando do time francês, ele levou a equipe a 39 vitórias. Isso veio após uma passagem bem-sucedida pelo Brighton, onde comandou 89 partidas e registrou 38 vitórias, e uma passagem pelo Shakhtar Donetsk, com impressionantes 20 vitórias em apenas 30 jogos. O Tottenham espera que sua vasta experiência como técnico, que inclui passagens pelo Sassuolo e pelo Benevento, possa salvar sua temporada.
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O que vem a seguir para o Tottenham?
O clube encontra-se numa situação precária, ocupando a 17ª posição na tabela da Premier League, com apenas 30 pontos após 31 partidas. O time mantém uma vantagem mínima de um ponto sobre o West Ham, que está na zona de rebaixamento, enquanto Burnley e Wolves ficam bem atrás, com 20 e 17 pontos, respectivamente.
Para garantir a permanência, o Tottenham enfrenta uma sequência desafiadora de sete partidas. A reta decisiva começa fora de casa contra o Sunderland, em 12 de abril, seguida por um confronto decisivo contra o Wolves, último colocado, em 25 de abril. O clube recebe o Leeds United, 15º colocado, em 9 de maio, e também precisa superar confrontos difíceis contra o Aston Villa e o Chelsea antes de encerrar sua campanha contra o Everton, em 24 de maio.