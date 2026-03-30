Roberto De Zerbi alertou que a diretoria do Tottenham poderia “manchar” sua reputação, enquanto Rio Ferdinand destaca o risco de substituir Igor Tudor

Ferdinand manifestou sérias dúvidas sobre a estrutura interna do Tottenham e como isso poderia afetar um técnico de renome como De Zerbi, que surgiu como o principal candidato para substituir Tudor após sua recente demissão.

Embora reconheça a infraestrutura de nível mundial do clube, o comentarista sugeriu que os problemas vão muito além do campo, apontando o dedo diretamente para a diretoria. Os atuais detentores da Liga Europa estão atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, após uma derrota desastrosa por 3 a 0 para o Nottingham Forest.

Ferdinand afirmou: “Ouça, neste momento eu estaria mais preocupado com a hierarquia, estaria investigando isso. Por que as coisas deram tão errado para tantos? Grandes nomes, novos nomes… por que este lugar não conseguiu decolar? Não entendo isso, porque eles têm tudo à disposição… será que eles [a hierarquia] vão ser um obstáculo para mim [o próximo técnico do Tottenham] nos bastidores? Será que vão arruinar ainda mais a minha reputação agora? Qual é a situação aqui?”