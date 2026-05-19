Roberto De Zerbi afirma que o ódio pelo Tottenham deve motivar os craques na luta pela permanência na Premier League

O Spurs tem demonstrado notável solidez defensiva desde que De Zerbi assumiu o comando, sofrendo apenas um gol no primeiro tempo em seus cinco primeiros jogos no cargo. Exigindo que seus jogadores transformem a hostilidade coletiva em uma atuação desafiadora, ele acrescentou: "É uma motivação, é um desafio. Se o desafio for mais difícil, é melhor para nós encontrarmos uma nova motivação e nos concentrarmos em permanecer unidos do início ao fim da partida.

“O orgulho é uma motivação incrível. O orgulho, se todos querem que o Tottenham seja rebaixado, acho que para cada jogador do Tottenham, cada torcedor do Tottenham, todas as pessoas que trabalham no clube, isso tem que ser a maior motivação.”