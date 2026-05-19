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Roberto De Zerbi afirma que o ódio pelo Tottenham deve motivar os craques na luta pela permanência na Premier League
O Spurs enfrenta um teste crucial pela permanência
O Tottenham chega à reta final da temporada dois pontos acima da zona de rebaixamento, com um saldo de gols significativamente superior ao do rival local West Ham United, tendo disputado uma partida a menos. A equipe de De Zerbi precisa de apenas um ponto nas partidas restantes contra o Chelsea e o Everton para garantir matematicamente sua permanência na Premier League. Uma difícil viagem a Stamford Bridge aguarda o time, onde a torcida adversária tentará agravar ainda mais o sofrimento da equipe visitante. No entanto, o técnico italiano exortou seu elenco a abraçar a atmosfera hostil que se intensifica.
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De Zerbi aprecia a hostilidade externa
Ao falar com a imprensa antes do decisivo clássico londrino, De Zerbi insistiu que o ódio generalizado dos torcedores rivais, que querem ver o Spurs rebaixado, deve aumentar a motivação de seu time. Aceitando a intensa pressão e as rivalidades históricas, o ex-técnico do Brighton disse: “Temos que encontrar uma nova motivação nessa pressão. Se todo mundo quer que o Tottenham seja rebaixado, isso é uma grande motivação para mim e espero que seja também para os meus jogadores. Temos que aceitar que o futebol é bom por causa da rivalidade. É bom nos imaginarmos comemorando a vitória no estádio deles. É por isso que o futebol é assim, não é?”
O orgulho é o combustível definitivo
O Spurs tem demonstrado notável solidez defensiva desde que De Zerbi assumiu o comando, sofrendo apenas um gol no primeiro tempo em seus cinco primeiros jogos no cargo. Exigindo que seus jogadores transformem a hostilidade coletiva em uma atuação desafiadora, ele acrescentou: "É uma motivação, é um desafio. Se o desafio for mais difícil, é melhor para nós encontrarmos uma nova motivação e nos concentrarmos em permanecer unidos do início ao fim da partida.
“O orgulho é uma motivação incrível. O orgulho, se todos querem que o Tottenham seja rebaixado, acho que para cada jogador do Tottenham, cada torcedor do Tottenham, todas as pessoas que trabalham no clube, isso tem que ser a maior motivação.”
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É hora de quebrar a maldição de Stamford Bridge
O Tottenham precisa superar um histórico desastroso em Stamford Bridge, tendo conquistado apenas uma vitória nas últimas 35 visitas ao Chelsea pelo campeonato. Apesar de precisar apenas de um empate, De Zerbi advertiu severamente seu elenco contra a ideia de jogar pelo empate na noite de terça-feira, e acrescentou: “Não podemos começar a partida pensando em empatar. Temos que começar a partida, nos preparamos para ela e conversamos na reunião com o objetivo de vencê-la. Todo mundo quer se manter na primeira divisão, todo mundo quer alcançar esse objetivo e, só então, poderemos falar sobre tudo.”