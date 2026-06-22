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Roberto Carlos afirma que o Brasil “vai melhorar muito” com o retorno de Neymar aos gramados e prevê que a seleção chegará à final da Copa do Mundo
O retorno de Neymar alimenta as ambições de chegar à final
O campeão da Copa do Mundo de 2002 está confiante de que o nível do Brasil aumentará significativamente assim que seu craque voltar aos gramados. Apesar de um início irregular na fase de grupos, com um empate contra o Marrocos e uma vitória sobre o Haiti, o ex-zagueiro do Real Madrid insiste que uma vaga na final está ao alcance dos pentacampeões. Embora a equipe ainda não tenha atingido seu ritmo ideal, a presença de Neymar, de 34 anos, é vista como a peça que faltava no quebra-cabeça.
“Ainda não conseguimos jogar nosso melhor futebol, mas, aos poucos, como sempre dizemos em campeonatos mundiais, estamos melhorando. Com o retorno de Neymar, não sabemos como ele vai jogar, mas acho que o Brasil vai melhorar muito com ele”, disse Roberto Carlos a Kun Agüero no programa “Casa del Kun”.
“Vinícius está no auge da forma. O técnico agora está de olho em Matheus Cunha, Endrick... A defesa está sólida com Marquinhos e Gabriel. Resumindo, aos poucos estamos montando a melhor seleção brasileira para chegar o mais longe possível.”
Ele acrescentou: “Com essa seleção, se continuarmos a melhorar, podemos chegar à final. Ou, pelo menos, depois de tantos anos, disputar uma final novamente, o que seria importante para o nosso país.”
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Reduzindo a diferença em relação à Argentina
Apesar do otimismo, Carlos mostrou-se realista quanto à posição atual do Brasil em relação aos seus maiores rivais. Ele reconheceu que a Argentina de Lionel Scaloni, atual campeã mundial, leva vantagem devido à sua continuidade tática e à genialidade duradoura de Lionel Messi. O lendário lateral admitiu que a Seleção precisa elevar seu nível se quiser reconquistar o primeiro lugar no futebol sul-americano.
“Vamos esquecer o passado por um momento. Focando no presente, vocês são os atuais campeões mundiais. O Brasil precisa melhorar para vencer a Argentina, a atual campeã mundial”, explicou Carlos. “Acho que a Argentina está à frente, em primeiro lugar, porque tem um técnico que está com a equipe há muito tempo. Tem Messi, que é uma referência para o mundo do futebol, para a nossa era do futebol.”
Ancelotti e a base defensiva
A transição sob o comando de Carlo Ancelotti tem sido um dos principais assuntos no Brasil, e Carlos revelou que ele e várias outras figuras lendárias estão intimamente envolvidos no apoio ao projeto do italiano. O experiente zagueiro destacou a sólida dupla defensiva formada por Marquinhos e Gabriel como um ponto forte, ao mesmo tempo em que observou que Neymar é um jogador muito importante, cujo retorno coincide com a ascensão de jovens talentos como Endrick e Vinícius Júnior.
“A CBF decidiu trazer um técnico que conquistou títulos em todos os países em que atuou, para testar a experiência de um técnico com o histórico que Ancelotti possui”, disse Carlos. “Mas, por trás dele, estão Cafu, eu, Ronaldo, Kaká, Bebeto e Ricardo Rocha, apoiando-o e ajudando-o a comandar um grupo de jovens jogadores para conquistar um título importante.”
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Silenciar os críticos no país
O caminho de Neymar de volta à boa forma não tem sido isento de obstáculos, especialmente com as declarações vindas de figuras de alto escalão no Brasil. A ausência do craque do Santos nas partidas iniciais, devido a uma lesão na panturrilha, chegou a gerar críticas bem-humoradas do presidente do Brasil, que, em tom de brincadeira, o chamou de “o primeiro convocado a trabalhar de casa do mundo”. No entanto, o clima dentro do grupo continua fortemente protetor em relação ao atacante.
Ancelotti já confirmou que o atacante deve retornar para o último confronto da fase de grupos contra a Escócia. Com Vinícius Júnior atualmente no auge de sua forma e a defesa permanecendo “sólida”, Carlos acredita que a equipe agora está devidamente preparada para lidar com a pressão das oitavas de final. O foco continua sendo a evolução constante, com o objetivo final de acabar com a espera de 24 anos do Brasil pelo troféu da Copa do Mundo.