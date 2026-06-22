Roberto Carlos afirma que o Brasil “vai melhorar muito” com o retorno de Neymar aos gramados e prevê que a seleção chegará à final da Copa do Mundo

O campeão da Copa do Mundo de 2002 está confiante de que o nível do Brasil aumentará significativamente assim que seu craque voltar aos gramados. Apesar de um início irregular na fase de grupos, com um empate contra o Marrocos e uma vitória sobre o Haiti, o ex-zagueiro do Real Madrid insiste que uma vaga na final está ao alcance dos pentacampeões. Embora a equipe ainda não tenha atingido seu ritmo ideal, a presença de Neymar, de 34 anos, é vista como a peça que faltava no quebra-cabeça.

“Ainda não conseguimos jogar nosso melhor futebol, mas, aos poucos, como sempre dizemos em campeonatos mundiais, estamos melhorando. Com o retorno de Neymar, não sabemos como ele vai jogar, mas acho que o Brasil vai melhorar muito com ele”, disse Roberto Carlos a Kun Agüero no programa “Casa del Kun”.

“Vinícius está no auge da forma. O técnico agora está de olho em Matheus Cunha, Endrick... A defesa está sólida com Marquinhos e Gabriel. Resumindo, aos poucos estamos montando a melhor seleção brasileira para chegar o mais longe possível.”

Ele acrescentou: “Com essa seleção, se continuarmos a melhorar, podemos chegar à final. Ou, pelo menos, depois de tantos anos, disputar uma final novamente, o que seria importante para o nosso país.”