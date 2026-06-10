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Messi-NeymarGetty/GOAL
Moataz Elgammal

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Roberto Carlos afirma que Lionel Messi poderia continuar jogando pela Argentina até a Copa do Mundo de 2030 e dá sua opinião sobre o retorno de Neymar à seleção brasileira

L. Messi
Argentina
R. Carlos
Neymar
Brasil
Copa do Mundo

A lenda do Real Madrid, Roberto Carlos, acredita que Lionel Messi poderá disputar tranquilamente mais uma Copa do Mundo após a edição de 2026. Em declarações antes do grande evento mundial, o icônico lateral-esquerdo também avaliou o papel crucial de Neymar sob o comando de Carlo Ancelotti, enquanto o atacante se esforça para recuperar a forma física ideal para a seleção brasileira após as recentes lesões.

  • Carlos elogia ícone sul-americano

    Em entrevista ao jornal argentino *Olé*, Carlos fez uma previsão fascinante sobre o futuro internacional de Messi. O lendário ex-zagueiro expressou sua admiração incondicional pela superestrela do Inter Miami, enquanto o continente se prepara para o tão aguardado torneio.

    O oito vezes vencedor da Bola de Ouro levou com sucesso sua seleção à glória mundial no Catar 2022 e atualmente busca realizar um segundo milagre consecutivo. O eterno craque, que marcou 117 gols em 199 partidas pela Argentina, continua em forma sensacional, tendo marcado 13 gols e dado sete assistências em 16 jogos nesta temporada. Carlos destacou como o capitão encarna perfeitamente o espírito e a excelência técnica do futebol latino no cenário mundial.

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  • Roberto CarlosGetty

    Lenda do Real Madrid prevê uma longevidade incrível

    O ex-jogador da seleção brasileira insistiu que o próximo torneio não precisa necessariamente ser o capítulo final para o lendário atacante. Ao explicar seu raciocínio, Carlos elogiou o profissionalismo e o rigoroso regime físico do ícone, sugerindo que uma participação histórica no torneio de 2030 continua bem ao alcance do astro mundial.

    Ele afirmou: “É um espetáculo ver Messi. Ele é um jogador de imensa qualidade que representa o futebol sul-americano. Deixem que ele aproveite, porque pode ser sua última Copa do Mundo. Ele pode facilmente disputar mais uma, cuida tão bem de si mesmo que, no final, poderá jogar mais.”

  • Neymar continua sendo fundamental para o sucesso da Seleção

    Além dos elogios ao capitão da Albiceleste, Carlos voltou sua atenção para os preparativos em andamento da seleção de seu país natal. O lendário lateral deu uma avaliação detalhada sobre Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção, com 79 gols em 128 partidas.

    Apesar de ter sofrido várias lesões recentemente, o que o limitou a apenas seis gols em 15 jogos no campeonato nacional, e de não estar totalmente em forma no momento, Ancelotti incluiu o astro na lista final.

    Sobre isso, Carlos comentou: “Temos que ver se o Neymar se recupera 100%. A equipe precisa dele, jogando ou não, porque mesmo no banco ele contribui muito para a equipe. E, se ele entrar em campo, é um espetáculo.”

  • Peru v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    O que vem por aí para os gigantes sul-americanos?

    O Brasil estreia no Grupo C contra o Marrocos no dia 14 de junho, antes de enfrentar o Haiti no dia 20 e a Escócia no dia 25. Já Messi e seus companheiros da seleção argentina estreiam no Grupo J contra a Argélia no dia 17 de junho, seguidos por partidas contra a Áustria no dia 22 e a Jordânia no dia 28.

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