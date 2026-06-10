Roberto Carlos afirma que Lionel Messi poderia continuar jogando pela Argentina até a Copa do Mundo de 2030 e dá sua opinião sobre o retorno de Neymar à seleção brasileira

Além dos elogios ao capitão da Albiceleste, Carlos voltou sua atenção para os preparativos em andamento da seleção de seu país natal. O lendário lateral deu uma avaliação detalhada sobre Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção, com 79 gols em 128 partidas.

Apesar de ter sofrido várias lesões recentemente, o que o limitou a apenas seis gols em 15 jogos no campeonato nacional, e de não estar totalmente em forma no momento, Ancelotti incluiu o astro na lista final.

Sobre isso, Carlos comentou: “Temos que ver se o Neymar se recupera 100%. A equipe precisa dele, jogando ou não, porque mesmo no banco ele contribui muito para a equipe. E, se ele entrar em campo, é um espetáculo.”