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Roberto Carlos afirma que Lionel Messi poderia continuar jogando pela Argentina até a Copa do Mundo de 2030 e dá sua opinião sobre o retorno de Neymar à seleção brasileira
Carlos elogia ícone sul-americano
Em entrevista ao jornal argentino *Olé*, Carlos fez uma previsão fascinante sobre o futuro internacional de Messi. O lendário ex-zagueiro expressou sua admiração incondicional pela superestrela do Inter Miami, enquanto o continente se prepara para o tão aguardado torneio.
O oito vezes vencedor da Bola de Ouro levou com sucesso sua seleção à glória mundial no Catar 2022 e atualmente busca realizar um segundo milagre consecutivo. O eterno craque, que marcou 117 gols em 199 partidas pela Argentina, continua em forma sensacional, tendo marcado 13 gols e dado sete assistências em 16 jogos nesta temporada. Carlos destacou como o capitão encarna perfeitamente o espírito e a excelência técnica do futebol latino no cenário mundial.
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Lenda do Real Madrid prevê uma longevidade incrível
O ex-jogador da seleção brasileira insistiu que o próximo torneio não precisa necessariamente ser o capítulo final para o lendário atacante. Ao explicar seu raciocínio, Carlos elogiou o profissionalismo e o rigoroso regime físico do ícone, sugerindo que uma participação histórica no torneio de 2030 continua bem ao alcance do astro mundial.
Ele afirmou: “É um espetáculo ver Messi. Ele é um jogador de imensa qualidade que representa o futebol sul-americano. Deixem que ele aproveite, porque pode ser sua última Copa do Mundo. Ele pode facilmente disputar mais uma, cuida tão bem de si mesmo que, no final, poderá jogar mais.”
Neymar continua sendo fundamental para o sucesso da Seleção
Além dos elogios ao capitão da Albiceleste, Carlos voltou sua atenção para os preparativos em andamento da seleção de seu país natal. O lendário lateral deu uma avaliação detalhada sobre Neymar, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção, com 79 gols em 128 partidas.
Apesar de ter sofrido várias lesões recentemente, o que o limitou a apenas seis gols em 15 jogos no campeonato nacional, e de não estar totalmente em forma no momento, Ancelotti incluiu o astro na lista final.
Sobre isso, Carlos comentou: “Temos que ver se o Neymar se recupera 100%. A equipe precisa dele, jogando ou não, porque mesmo no banco ele contribui muito para a equipe. E, se ele entrar em campo, é um espetáculo.”
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O que vem por aí para os gigantes sul-americanos?
O Brasil estreia no Grupo C contra o Marrocos no dia 14 de junho, antes de enfrentar o Haiti no dia 20 e a Escócia no dia 25. Já Messi e seus companheiros da seleção argentina estreiam no Grupo J contra a Argélia no dia 17 de junho, seguidos por partidas contra a Áustria no dia 22 e a Jordânia no dia 28.