Robert Sanchez enfrenta uma corrida contra o tempo para o confronto contra o Liverpool, já que o Chelsea acionou os protocolos de concussão após a lesão sofrida contra o Nottingham Forest

Sanchez passará por exames internos nos próximos dias, já que o Chelsea segue os protocolos para concussões na esperança de que ele possa estar disponível para enfrentar o Liverpool no fim de semana. A participação do goleiro em um dos jogos mais importantes da temporada está agora em dúvida, enquanto a equipe médica do clube em Cobham cuida de sua recuperação.

O goleiro do Chelsea foi substituído aos 66 minutos da derrota por 3 a 1 em casa para o Nottingham Forest na segunda-feira, após uma colisão de cabeças com o meio-campista do Forest, Morgan Gibbs-White, que ficou com um grande corte no rosto. Embora Sanchez inicialmente tenha tentado continuar com uma bandagem enrolada na cabeça, acabou sendo decidido retirá-lo de campo, com Filip Jorgensen entrando em seu lugar.