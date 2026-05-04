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Robert Sanchez enfrenta uma corrida contra o tempo para o confronto contra o Liverpool, já que o Chelsea acionou os protocolos de concussão após a lesão sofrida contra o Nottingham Forest
Sanchez está passando por exames médicos
Sanchez passará por exames internos nos próximos dias, já que o Chelsea segue os protocolos para concussões na esperança de que ele possa estar disponível para enfrentar o Liverpool no fim de semana. A participação do goleiro em um dos jogos mais importantes da temporada está agora em dúvida, enquanto a equipe médica do clube em Cobham cuida de sua recuperação.
O goleiro do Chelsea foi substituído aos 66 minutos da derrota por 3 a 1 em casa para o Nottingham Forest na segunda-feira, após uma colisão de cabeças com o meio-campista do Forest, Morgan Gibbs-White, que ficou com um grande corte no rosto. Embora Sanchez inicialmente tenha tentado continuar com uma bandagem enrolada na cabeça, acabou sendo decidido retirá-lo de campo, com Filip Jorgensen entrando em seu lugar.
Foram acionadas diretrizes rigorosas para o retorno às atividades
Embora a Premier League tenha confirmado que nenhum dos jogadores foi registrado como substituição por concussão, Sánchez ainda terá que passar por exames em intervalos regulares nos próximos dias, já que o Chelsea segue as “diretrizes de retorno ao jogo” da FA antes de liberá-lo para a partida do campeonato de sábado contra o Liverpool, em Anfield. Esses protocolos foram elaborados para priorizar a segurança dos jogadores, garantindo que nenhum atleta retorne a atividades de contato de alta intensidade antes de estar totalmente livre de sintomas neurológicos.
De acordo com o The Standard, o Chelsea deve aguardar os resultados dessas avaliações do protocolo de concussão com a equipe médica do clube em Cobham antes de saber se ele poderá enfrentar o Liverpool. As diretrizes são rigorosas; jogadores que forem reprovados em qualquer uma das etapas do teste devem observar um período de repouso de pelo menos 12 dias. Dado o curto intervalo entre a derrota para o Forest e a viagem a Merseyside, qualquer contratempo nesses exames programados quase certamente tiraria Sánchez do confronto.
O Nottingham Forest também enfrenta preocupações com lesões
As consequências da colisão não se limitam à sala de tratamento de Stamford Bridge. Morgan Gibbs-White sofreu um corte profundo na cabeça que exigiu vários pontos. O Forest também terá que avaliá-lo da mesma forma antes de determinar se ele poderá jogar contra o Aston Villa na partida de volta da semifinal da Liga Europa, na quinta-feira, no Villa Park. Foi uma tarde de muitos feridos para ambas as equipes, que disputavam pontos vitais na Premier League.
No início da partida na segunda-feira, um choque de cabeças entre o estreante do Chelsea, Jesse Derry, e o zagueiro do Forest, Zach Abbott, deixou o primeiro inconsciente e precisou ser retirado de maca. Ele foi levado ao hospital antes de recuperar a consciência e passar por exames de precaução no local. Abbott foi o único jogador da partida cuja saída foi oficialmente registrada como uma substituição por protocolo de concussão, destacando a intensidade física do confronto.
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Impacto nas ambições europeias do Chelsea
A possível ausência de Sánchez prejudicaria as chances do Chelsea, já que suas ambições de terminar entre os cinco primeiros chegaram oficialmente ao fim faltando três partidas para o fim do campeonato.
A quatro pontos do Bournemouth, que ocupa a sexta colocação, o Blues enfrenta uma difícil viagem a Anfield neste sábado para enfrentar o Liverpool. Este confronto decisivo antecede as duas últimas partidas da temporada contra o Tottenham e o Sunderland, que determinarão sua posição final na tabela. O Blues ainda pode se classificar para a Liga dos Campeões, mas precisa terminar em sexto lugar e torcer para que o Aston Villa vença a Liga Europa e termine entre os cinco primeiros.