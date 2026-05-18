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Robert Lewandowski se emocionou até às lágrimas após sua última partida no Camp Nou, enquanto o Barcelona prestava homenagem ao atacante que está de saída
Uma despedida emocionante no Camp Nou
O atacante polonês não conseguiu conter a emoção em vários momentos, especialmente quando a torcida entoava seu nome em coro estrondoso por todo o estádio. Foi uma homenagem merecida a um jogador que lidera o ataque blaugrana desde 2022, e a imagem marcante da noite foi a de Lewandowski em lágrimas ao se despedir dos torcedores pela última vez em casa.
Hansi Flick garantiu que o artilheiro recebesse os holofotes que merecia, escalando-o como titular contra o Real Betis e, posteriormente, substituindo-o aos 83 minutos para permitir uma caminhada solitária de honra. Mesmo que ele não tenha balançado as redes na vitória por 3 a 1, o estádio permaneceu lotado muito tempo após o apito final, já que os torcedores se recusaram a sair sem dar uma última olhada em seu camisa nove.
"O Barça sempre estará no meu coração"
Após a partida, o atacante pegou o microfone para se dirigir à torcida, acompanhado por sua esposa e filhos. Ele já havia confirmado sua saída no final da temporada antes do jogo, tendo declarado que sente que sua missão está cumprida após conquistar sete títulos na Espanha. Seu discurso foi um sincero agradecimento a uma cidade que o recebeu de braços abertos durante um período de transição para o clube.
"Para mim, este é um dia muito emocionante e difícil. Quando cheguei a Barcelona, sabia que este clube era enorme, mas o apoio de vocês tem sido incrível", disse ele. "Desde o início, me senti em casa aqui. Nunca esquecerei de ouvir vocês cantando meu nome. Agradeço aos meus companheiros de equipe, aos treinadores e a todos que trabalham no clube. Foi uma honra jogar pelo Barça. Compartilhamos grandes momentos durante esses quatro anos. Tenho muito orgulho de tudo o que conquistamos. Hoje me despeço deste estádio, mas o Barça sempre permanecerá no meu coração. Visca el Barça e Visca Catalunya.”
Flick presta homenagem a um “verdadeiro profissional”
Em declarações antes da partida, Flick elogiou o jogador que também treinou no Bayern de Munique. O técnico do Barcelona descreveu Lewandowski como um “verdadeiro profissional e um exemplo a seguir” para os jogadores mais jovens do elenco. O técnico alemão admitiu que, embora o clube deva agora olhar para o futuro, substituir um jogador desse calibre será uma tarefa quase impossível para o departamento de olheiros.
“A conversa correu bem. Ele conversou com a equipe e se despediu”, disse o técnico do Barça. “Foi um período maravilhoso. Eu disse a ele que ganhei todos os títulos com ele. São nove títulos no total. Foi um privilégio ter trabalhado com ele; ele é um verdadeiro profissional. É um exemplo a seguir, cuida bem de si mesmo, e é por isso que joga nesse nível. Agora ele quer uma mudança, quer seguir em frente. É bom para ele e para o clube. É uma ótima pessoa e um ótimo jogador.”
Flick acrescentou: “Não vai ser fácil substituir Lewandowski. Ele foi o melhor atacante da última década. Não vai ser nada fácil substituí-lo. Vamos ter que esperar para ver se contratamos um jogador, mas não vai ser fácil.”
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Um legado de objetivos e liderança
Lewandowski deixa o Barcelona tendo garantido um lugar definitivo nos livros de história do clube, ocupando a 14ª posição na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, com 119 gols. Além do troféu Pichichi e dos títulos da La Liga, sua presença proporcionou a liderança experiente necessária para ajudar no desenvolvimento de um elenco jovem. Ao passar pela última guarda de honra formada por seus companheiros, o respeito mútuo entre o jogador e a instituição ficou claro para todos os presentes.
Embora seu próximo destino continue sendo alvo de intensas especulações, com ofertas milionárias supostamente em jogo da Arábia Saudita e interesse da MLS, seu impacto na Catalunha está gravado na pedra. A noite terminou com seus companheiros de equipe jogando-o para o alto no meio de campo, um final comemorativo para uma passagem de quatro anos que restaurou o Barcelona ao topo do futebol espanhol.