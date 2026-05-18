Em declarações antes da partida, Flick elogiou o jogador que também treinou no Bayern de Munique. O técnico do Barcelona descreveu Lewandowski como um “verdadeiro profissional e um exemplo a seguir” para os jogadores mais jovens do elenco. O técnico alemão admitiu que, embora o clube deva agora olhar para o futuro, substituir um jogador desse calibre será uma tarefa quase impossível para o departamento de olheiros.

“A conversa correu bem. Ele conversou com a equipe e se despediu”, disse o técnico do Barça. “Foi um período maravilhoso. Eu disse a ele que ganhei todos os títulos com ele. São nove títulos no total. Foi um privilégio ter trabalhado com ele; ele é um verdadeiro profissional. É um exemplo a seguir, cuida bem de si mesmo, e é por isso que joga nesse nível. Agora ele quer uma mudança, quer seguir em frente. É bom para ele e para o clube. É uma ótima pessoa e um ótimo jogador.”

Flick acrescentou: “Não vai ser fácil substituir Lewandowski. Ele foi o melhor atacante da última década. Não vai ser nada fácil substituí-lo. Vamos ter que esperar para ver se contratamos um jogador, mas não vai ser fácil.”







