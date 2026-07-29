Em entrevista ao veículo polonês SportoweFakty, Zahavi explicou a proposta feita no meio da temporada ao lendário artilheiro. "Robert tinha em mãos uma oferta de dois anos no valor de 100 milhões de euros por temporada", revelou o agente. Questionado sobre por que Lewandowski recusou, Zahavi respondeu de forma direta: "Porque ele queria jogar pelo Barcelona."

Curiosamente, Zahavi admitiu que o Oriente Médio era, na verdade, o destino preferido do atacante caso ele deixasse a Catalunha, principalmente por motivos logísticos que o manteriam mais perto de seu país natal. "É verdade, Robert queria jogar na Arábia Saudita", acrescentou. "Principalmente pela conveniência de morar lá: a pequena diferença de fuso horário entre Riad e Varsóvia, e a distância menor até a Polônia em comparação com os Estados Unidos. Também sabíamos que muito dinheiro nos esperava."

No entanto, Lewandowski não tinha intenção de abandonar o Barcelona no meio da temporada. Zahavi então precisou avisar ao ex-astro do Bayern de Munique que a oferta provavelmente não estaria mais à espera dele no verão europeu. Ele acrescentou: "Os sauditas mudaram sua abordagem em relação aos gastos... A guerra também complicou a situação. Então fui honesto com Robert e, por fim, disse a ele: 'Tenho que ser honesto com você. Conheço todo mundo lá, conheço o mercado, e a situação vai ser difícil.'"