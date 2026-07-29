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Robert Lewandowski recusou oferta de transferência de € 200 milhões da Arábia Saudita enquanto estava no Barcelona, afirma agente de astro da MLS
A recusa saudita de € 200 milhões revelada
Em uma entrevista reveladora, o superagente Pini Zahavi abriu o jogo sobre os valores extraordinários que Lewandowski recusou durante seu último ano no Camp Nou. O ícone polonês, que recentemente concluiu uma transferência para o Chicago Fire, da Major League Soccer, recebeu a oportunidade de se tornar um dos atletas mais bem pagos do planeta.
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Por que Lewandowski disse não
Em entrevista ao veículo polonês SportoweFakty, Zahavi explicou a proposta feita no meio da temporada ao lendário artilheiro. "Robert tinha em mãos uma oferta de dois anos no valor de 100 milhões de euros por temporada", revelou o agente. Questionado sobre por que Lewandowski recusou, Zahavi respondeu de forma direta: "Porque ele queria jogar pelo Barcelona."
Curiosamente, Zahavi admitiu que o Oriente Médio era, na verdade, o destino preferido do atacante caso ele deixasse a Catalunha, principalmente por motivos logísticos que o manteriam mais perto de seu país natal. "É verdade, Robert queria jogar na Arábia Saudita", acrescentou. "Principalmente pela conveniência de morar lá: a pequena diferença de fuso horário entre Riad e Varsóvia, e a distância menor até a Polônia em comparação com os Estados Unidos. Também sabíamos que muito dinheiro nos esperava."
No entanto, Lewandowski não tinha intenção de abandonar o Barcelona no meio da temporada. Zahavi então precisou avisar ao ex-astro do Bayern de Munique que a oferta provavelmente não estaria mais à espera dele no verão europeu. Ele acrescentou: "Os sauditas mudaram sua abordagem em relação aos gastos... A guerra também complicou a situação. Então fui honesto com Robert e, por fim, disse a ele: 'Tenho que ser honesto com você. Conheço todo mundo lá, conheço o mercado, e a situação vai ser difícil.'"
Mudanças na direção esportiva
Apesar do desejo do jogador de ficar, a cúpula do futebol não pôde prometer os minutos regulares que o atacante polonês exigia.
Ao detalhar por que Lewandowski acabou deixando o Barcelona, Zahavi disse: "Joan Laporta queria que Robert ficasse. Mas Laporta não interfere no trabalho dos treinadores. Deco e Hansi Flick são os que decidem o elenco. E eles não puderam garantir a Robert um lugar no time titular, o que era mais importante para ele do que até o dinheiro. Você o conhece, ele sempre quer jogar, ser uma peça-chave no time... então, em determinado momento, começamos a considerar outras opções."
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Uma nova vida no Chicago Fire
No fim das contas, a falta de garantia de uma vaga entre os titulares acabou sendo o fator decisivo para Lewandowski, que ainda sente que tem muito a oferecer no mais alto nível. No entanto, sua mudança para os Estados Unidos já encontrou um obstáculo inesperado, com condições ambientais perigosas forçando um adiamento de sua estreia na MLS e de seu reencontro com o ex-companheiro de Bayern de Munique Thomas Muller.
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