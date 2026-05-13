Robert Lewandowski recebe uma oferta de contrato astronômica da Liga Profissional da Arábia Saudita, enquanto o atacante se aproxima da saída do Barcelona

O futuro de Lewandowski no Camp Nou está sob forte escrutínio após relatos de que o Al-Hilal, gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita, apresentou uma proposta formal de contrato. De acordo com o WP Sportowe Fakty, o clube sediado em Riade está determinado a contratar o jogador de 37 anos, na tentativa de reforçar seu ataque com mais um ícone mundial.

Embora vários clubes, incluindo Juventus, AC Milan e o Chicago Fire, da MLS, tenham sido associados ao jogador da seleção polonesa nas últimas semanas, o Al-Hilal surgiu como o principal candidato. O gigante saudita estaria perto de garantir sua contratação, com fontes sugerindo que Lewandowski está “prestes a aceitar” a proposta que encerraria sua passagem pela La Liga.