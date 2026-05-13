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Robert Lewandowski recebe uma oferta de contrato astronômica da Liga Profissional da Arábia Saudita, enquanto o atacante se aproxima da saída do Barcelona
O Al-Hilal lidera a disputa pela contratação da estrela do Barcelona
O futuro de Lewandowski no Camp Nou está sob forte escrutínio após relatos de que o Al-Hilal, gigante da Liga Profissional da Arábia Saudita, apresentou uma proposta formal de contrato. De acordo com o WP Sportowe Fakty, o clube sediado em Riade está determinado a contratar o jogador de 37 anos, na tentativa de reforçar seu ataque com mais um ícone mundial.
Embora vários clubes, incluindo Juventus, AC Milan e o Chicago Fire, da MLS, tenham sido associados ao jogador da seleção polonesa nas últimas semanas, o Al-Hilal surgiu como o principal candidato. O gigante saudita estaria perto de garantir sua contratação, com fontes sugerindo que Lewandowski está “prestes a aceitar” a proposta que encerraria sua passagem pela La Liga.
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Condições financeiras impressionantes em jogo
A magnitude da oferta é verdadeiramente sem precedentes, mesmo para os padrões da recente onda de gastos da Liga Profissional da Arábia Saudita. Lewandowski recebeu uma proposta salarial impressionante de 90 milhões de euros por temporada para concretizar a transferência. Isso representaria, sem dúvida, o contrato mais lucrativo de sua ilustre carreira, superando seus ganhos atuais na Catalunha.
Apesar de reportagens anteriores do jornal espanhol AS sugerirem que preocupações geopolíticas poderiam dissuadir o atacante de se transferir para o Oriente Médio, a magnitude do pacote financeiro parece ter mudado o panorama. Com os desafios financeiros contínuos do Barcelona, a saída de seu jogador mais bem pago poderia proporcionar um alívio significativo para a folha salarial do clube.
Um possível reencontro com ícones europeus
Se Lewandowski concretizar a transferência para o Al-Hilal, ele se juntaria a um elenco extremamente ambicioso comandado pelo ex-técnico da Inter, Simone Inzaghi. A equipe já conta com uma série de estrelas, incluindo o ex-atacante do Real Madrid e vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, além de Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Kalidou Koulibaly.
O time de Riade tem sido agressivo em suas contratações, adicionando Theo Hernandez e Darwin Nunez a um elenco que também conta com Malcom. Juntar-se a um time tão repleto de estrelas garantiria que Lewandowski continuasse fazendo parte de um projeto que visa dominar o cenário continental asiático, mesmo ao se afastar das ligas de elite da Europa.
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O preço a pagar por uma aventura no Oriente Médio
Uma transferência para a Arábia Saudita significaria o fim da busca de Lewandowski por recordes na Liga dos Campeões, onde ele tem sido um dos maiores artilheiros da história. A mudança para a Liga Profissional Saudita implicaria em deixar o mais alto nível do futebol europeu para se tornar o novo rosto das ambições de título do Al-Hilal.