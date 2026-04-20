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Robert Lewandowski para o Liverpool? Por que o experiente atacante seria uma escolha errada para os Reds, apesar da lesão de Hugo Ekitike e da possibilidade de uma transferência gratuita do Barcelona
O Liverpool precisa contratar outro atacante na próxima janela de transferências?
O atacante francês Ekitike deverá ficar afastado dos gramados por pelo menos nove meses após romper o tendão de Aquiles. Um longo caminho de recuperação aguarda o talentoso jogador de 23 anos — que marcou 17 gols em sua primeira temporada no Merseyside. Isak, a contratação mais cara da história do clube, está de volta à disputa após se recuperar de uma fratura na perna, mas o sueco de 125 milhões de libras (169 milhões de dólares) vem tentando recuperar o ritmo de jogo durante toda a temporada e marcou apenas três gols em 20 partidas.
Depois, há a questão de Salah. O Liverpool concordou em rescindir o último ano do contrato do astro egípcio, o que significa que ele seguirá em frente no verão, e será necessário encontrar um substituto adequado para o jogador de 257 gols, vencedor dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.
Tem-se sugerido que Arne Slot, ou quem quer que esteja no comando durante a próxima janela de transferências, poderia explorar a opção de trazer Lewandowski para o time – já que o ex-atacante do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique é um jogador comprovadamente de alto nível.
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Será que o ex-jogador do Bayern, Lewandowski, seria uma contratação inteligente para o Anfield?
Questionado sobre se uma negociação nesse sentido faria sentido, o ex-atacante dos Reds Owen — que agora representa a Casino.org, uma plataforma líder que ajuda jogadores a encontrar marcas de cassino no Reino Unido — disse ao GOAL: “Eu não teria imaginado que fosse algo que o Liverpool faria, pelo menos é o que eu acho. Você diz que eles provavelmente precisam de um atacante, mas, pessoalmente, não consigo imaginá-los contratando um atacante.
“Vocês têm dois atacantes nos quais acabaram de gastar uma fortuna, e já estão tendo dificuldade para colocá-los no time, os dois ao mesmo tempo. Um deles está de volta em forma, o outro está obviamente lesionado há um bom tempo. Mas não é como se ele fosse ficar fora pelo resto desta temporada — durante todo o verão. Ele vai voltar no início da nova temporada, talvez no final do ano. Mas, enquanto isso, você gastou uma quantia recorde do clube no Isak.
“É um pouco decepcionante que tenham tido duas lesões de longa duração em suas duas contratações mais caras, mas eu ficaria bastante surpreso se comprassem outro grande craque, um nome de peso para essa posição. Acho que há outras prioridades.”
Owen duvida que o prolífico Lewandowski queira um papel secundário
Quando questionado mais detalhadamente sobre se Lewandowski, que completará 38 anos em agosto, ficaria satisfeito em desempenhar um papel de apoio em Anfield — sabendo-se que ele não jogaria todas as semanas —, Owen acrescentou: “Não tenho certeza. Simplesmente não consigo imaginar isso. Não sinto isso. Esse tipo de pessoa, esse tipo de jogador, não tenho certeza se ficaria feliz em apenas ficar lá e não jogar tanto. Você tem Ekitike e Isak, simplesmente não vejo isso.
“Sou totalmente a favor de uma contratação de curto prazo para certas posições, se você tem um jovem em ascensão ou algo aconteceu ou você tem uma lesão de longa duração ou qualquer outra coisa. O Liverpool tem um elenco muito desequilibrado no momento. Ir atrás de outro centroavante, não. Já é uma posição que está um pouco, não sei bem como se encaixa. Você talvez, se todos estiverem em forma, tenha que colocar alguém fora de posição.
“Contratar outro, não, simplesmente não vejo sentido nisso. Não vejo isso de jeito nenhum. Como eu disse, o elenco já está um pouco desequilibrado. Eles o deixaram desequilibrado com as contratações do verão passado e precisam reajustar um pouco isso. Acho que isso só pioraria ainda mais a situação.”
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Quais são as principais prioridades do Liverpool no que diz respeito às contratações?
Segundo relatos, Lewandowski teria várias opções a considerar ao se preparar para deixar o Camp Nou, com times da Liga Profissional da Arábia Saudita e da MLS demonstrando interesse em contratá-lo. Ele teria a chance de contar com tempo de jogo regular no Oriente Médio ou nos Estados Unidos.
O Liverpool não poderia oferecer essas garantias, o que significa que provavelmente buscará alvos alternativos quando a próxima janela de transferências se abrir. Um atacante de ponta parece ser a principal prioridade do clube, já que Salah está de saída, e quaisquer recursos — tanto em termos de valores de transferência quanto de salários — provavelmente serão investidos nessa posição, em vez de em outro atacante central.