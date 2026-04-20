Robert Lewandowski para o Liverpool? Por que o experiente atacante seria uma escolha errada para os Reds, apesar da lesão de Hugo Ekitike e da possibilidade de uma transferência gratuita do Barcelona

O atacante francês Ekitike deverá ficar afastado dos gramados por pelo menos nove meses após romper o tendão de Aquiles. Um longo caminho de recuperação aguarda o talentoso jogador de 23 anos — que marcou 17 gols em sua primeira temporada no Merseyside. Isak, a contratação mais cara da história do clube, está de volta à disputa após se recuperar de uma fratura na perna, mas o sueco de 125 milhões de libras (169 milhões de dólares) vem tentando recuperar o ritmo de jogo durante toda a temporada e marcou apenas três gols em 20 partidas.

Depois, há a questão de Salah. O Liverpool concordou em rescindir o último ano do contrato do astro egípcio, o que significa que ele seguirá em frente no verão, e será necessário encontrar um substituto adequado para o jogador de 257 gols, vencedor dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões.

Tem-se sugerido que Arne Slot, ou quem quer que esteja no comando durante a próxima janela de transferências, poderia explorar a opção de trazer Lewandowski para o time – já que o ex-atacante do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique é um jogador comprovadamente de alto nível.