Robert Lewandowski para o Liverpool?! Arne Slot revelou que o atacante do Barcelona pode “gostar do desafio”, enquanto ex-jogador recomenda a transferência para compensar a ausência de Hugo Ekitike

Cole sugeriu que o desafio de contratação do Liverpool exige um perfil específico, capaz de lidar com a carga de trabalho sem impedir o eventual retorno de seu craque lesionado. Ele destacou que um contrato de curto prazo com um artilheiro consagrado de nível mundial poderia ser a medida mais lógica para a diretoria, caso queiram começar a próxima temporada nas melhores condições possíveis.

Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Cole disse: “Se Arne Slot mantiver seu cargo no Liverpool, é preciso contratar outro atacante. Será necessário alguém que possa entrar e ajudar com a carga [enquanto Ekitike estiver fora], especialmente se eles se classificarem para a Liga dos Campeões. É uma tarefa difícil de recrutamento para eles.

“Talvez estejam procurando um atacante veterano. Também poderiam olhar para o outro extremo do espectro, porque não dá para contratar alguém que está entrando no auge da carreira para competir com Isak e, eventualmente, com Ekitike.”