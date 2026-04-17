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Robert Lewandowski para o Liverpool?! Arne Slot revelou que o atacante do Barcelona pode “gostar do desafio”, enquanto ex-jogador recomenda a transferência para compensar a ausência de Hugo Ekitike
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Reds abalados com a baixa de Ekitike
O Liverpool enfrenta uma importante lacuna no ataque após a confirmação de que Ekitike ficará afastado dos gramados por nove meses devido a uma ruptura no tendão de Aquiles. O francês, que havia marcado 17 gols nesta temporada, sofreu a lesão durante uma partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e agora deve ficar fora dos gramados até o início de 2027. Com Alexander Isak como principal opção no ataque, o clube deve agora decidir se investirá em um jogador experiente ou em uma jovem promessa para manter sua competitividade.
A busca por um atacante se intensifica
Cole sugeriu que o desafio de contratação do Liverpool exige um perfil específico, capaz de lidar com a carga de trabalho sem impedir o eventual retorno de seu craque lesionado. Ele destacou que um contrato de curto prazo com um artilheiro consagrado de nível mundial poderia ser a medida mais lógica para a diretoria, caso queiram começar a próxima temporada nas melhores condições possíveis.
Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Cole disse: “Se Arne Slot mantiver seu cargo no Liverpool, é preciso contratar outro atacante. Será necessário alguém que possa entrar e ajudar com a carga [enquanto Ekitike estiver fora], especialmente se eles se classificarem para a Liga dos Campeões. É uma tarefa difícil de recrutamento para eles.
“Talvez estejam procurando um atacante veterano. Também poderiam olhar para o outro extremo do espectro, porque não dá para contratar alguém que está entrando no auge da carreira para competir com Isak e, eventualmente, com Ekitike.”
- AFP
A qualidade duradoura de Lewandowski
Apesar da idade avançada, Lewandowski continua em grande forma na Espanha, tendo marcado 12 gols e liderado a campanha do Barcelona rumo ao título da liga espanhola nesta temporada. Seu contrato atual no Spotify Camp Nou está previsto para expirar no final da temporada, o que poderia tornar uma possível transferência no verão financeiramente viável para o clube de Anfield.
Explicando melhor por que o veterano polonês se encaixa no perfil, Cole acrescentou: “Alguém como Robert Lewandowski, de 37 anos, por exemplo. Ele pode gostar do desafio e também pode gostar do fato de que ainda se considera melhor que Isak e pode entrar no time. Ele poderia facilmente disputar 30 jogos.
“Há essa opção, ou você pode gastar uma quantia considerável em um jovem de 17 ou 18 anos realmente promissor. No entanto, você ainda estaria apostando se ele seria capaz de render como reserva de Isak. Uma decisão difícil para o Liverpool de qualquer maneira, mas eles vão ter que sair em busca de alguém.”
Período crucial pela frente
Ekitike será submetido a uma cirurgia corretiva imediata, dando início a um longo processo de reabilitação que o impedirá de participar da próxima campanha da França na Copa do Mundo. Em campo, o Liverpool precisa se adaptar rapidamente enquanto se prepara para um clássico de Merseyside de alto risco contra o Everton, no Goodison Park, neste fim de semana. Com as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões em jogo e a janela de transferências de verão se aproximando, a decisão da diretoria sobre um substituto será fundamental para o planejamento tático de Slot.