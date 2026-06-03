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Robert Lewandowski no Manchester United? Dizem aos Red Devils que precisam de um atacante do tipo Kylian Mbappé mais do que do prolífico polonês que está deixando o Barcelona como jogador sem contrato
Sesko voltou a estar em forma após a transferência de 74 milhões de libras
Os consideráveis investimentos de confiança e recursos financeiros em reforços para o ataque renderam poucos frutos em Old Trafford ao longo de várias janelas de transferências frustrantes. No entanto, passos na direção certa foram dados durante o verão de 2025.
Matheus Cunha e Bryan Mbeumo tiveram temporadas de estreia produtivas pelo United, enquanto Michael Carrick assumiu o comando deixado por Ruben Amorim e rumou para a classificação para a Liga dos Campeões.
Benjamin Sesko — após uma transferência de 74 milhões de libras (100 milhões de dólares) do RB Leipzig — ajudou a impulsionar os Red Devils para além dessa linha, com o jogador de 22 anos marcando 10 de seus 12 gols em 16 partidas em 2026.
Há a promessa de que mais está por vir do poderoso esloveno, à medida que seu potencial é cada vez mais explorado, mas a disputa por vagas é imperativa, já que o United se prepara para retornar às competições de elite da Europa.
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Será que Lewandowski seria uma contratação inteligente para o Manchester United?
Lewandowski, com 109 gols na Liga dos Campeões, poderia ser uma contratação inteligente para Carrick — já que não haveria necessidade de pagamento de transferência —, mas será que o jogador de 37 anos se encaixaria no perfil do chamado “Teatro dos Sonhos”?
Quando essa pergunta foi feita a Saha, o ex-atacante do United — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o CasinoNews — disse: “Eu pensaria nisso. Ele é o tipo de jogador que tem uma enorme experiência na Liga dos Campeões. Ele com certeza ajudaria.
“No campeonato, ele vai gostar de formar dupla com o Sesko, dividindo essa responsabilidade. Isso vai ajudá-lo muito. Eu realmente acho que isso vai trazer liderança também, padrões elevados. Então, por que não? Mas, novamente, sua idade, eu ainda acho que é preciso levar isso em consideração. Acho que ele certamente marcará de 15 a 20 gols de uma forma ou de outra. Mas, pensando no futuro, ao dizer que se quer construir um time em torno dele, é aí que entra a minha reflexão.
“Como quando o Ibrahimovic chegou, sempre se dizia: ‘ele vai sair daqui a dois anos’. Esse é o tipo de pensamento que você precisa levar em conta. Não acho que seja uma resposta fácil, mas sim, de cara, se você quer administrar seu retorno à Liga dos Campeões, ele é o tipo de nome que vai impressionar e vai passar uma mensagem de alguma forma.”
Por que o Manchester United precisa de um atacante no estilo Mbappé
O enigmático sueco Ibrahimovic marcou 28 gols pelo United na temporada 2016-17 após se transferir como jogador sem contrato — conquistando o Community Shield, a Copa da Liga e a Liga Europa sob o comando de José Mourinho.
Será que Lewandowski poderia causar um impacto semelhante como um profissional experiente que sabe como chegar ao fundo da rede? Saha acrescentou: “O problema que vejo é que Lewandowski ainda tem o mesmo estilo que Sesko.
“Eu adoraria ter um jogador que pudesse jogar com ele, num estilo meio 4-4-2, mas não vejo Sesko e Lewandowski jogando juntos. Então, vai ser mais uma questão de dividir a posição.
“É por isso que acho que, de certa forma, teria preferido outra pessoa. Mas sim, definitivamente, para entrar nessa campanha na Liga dos Campeões, você precisa de experiência, precisa desse tipo de juventude e experiência também. Então, é algo que poderia funcionar.”
Saha, que saboreou a glória dos títulos da Premier League e da Liga dos Campeões com o United, acrescentou sobre o tipo de jogador que os Red Devils precisam encontrar: “Eu preferiria alguém como, não sei se estou dizendo algo maluco, mas Kylian Mbappé, ou alguém desse estilo. Onde você tem alguém que é um pouco mais parecido com Olivier Giroud para Kylian Mbappé, e você tem alguém que pode circular pelo campo.
“Esse tipo de jogador, é aí que o Manchester United sempre foi perigoso. Você tem Dwight Yorke, que circulava ao redor de Andy Cole, alguém ao redor de Ruud van Nistelrooy, e isso sempre funcionou. Seja qual for a formação, seja qual for a época, essa fórmula funciona.”
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Os Red Devils estão prontos para voltar a investir na janela de transferências de verão
O United terá dinheiro para gastar quando a janela de transferências de verão se abrir, em 15 de junho, o que significa que o clube não precisará recorrer ao mercado de jogadores sem contrato em busca de uma boa oportunidade a preço acessível.
Contratar Lewandowski de graça permitiria, no entanto, que os recursos fossem direcionados para outras áreas, já que há necessidade de reforços em outras posições em campo — como o meio-campo —, e ele poderia passar lições importantes para Sesko, ajudando a garantir que os Red Devils não precisem gastar muito dinheiro em outro atacante pronto para jogar tão cedo.