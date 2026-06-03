Robert Lewandowski no Manchester United? Dizem aos Red Devils que precisam de um atacante do tipo Kylian Mbappé mais do que do prolífico polonês que está deixando o Barcelona como jogador sem contrato

Os consideráveis investimentos de confiança e recursos financeiros em reforços para o ataque renderam poucos frutos em Old Trafford ao longo de várias janelas de transferências frustrantes. No entanto, passos na direção certa foram dados durante o verão de 2025.

Matheus Cunha e Bryan Mbeumo tiveram temporadas de estreia produtivas pelo United, enquanto Michael Carrick assumiu o comando deixado por Ruben Amorim e rumou para a classificação para a Liga dos Campeões.

Benjamin Sesko — após uma transferência de 74 milhões de libras (100 milhões de dólares) do RB Leipzig — ajudou a impulsionar os Red Devils para além dessa linha, com o jogador de 22 anos marcando 10 de seus 12 gols em 16 partidas em 2026.

Há a promessa de que mais está por vir do poderoso esloveno, à medida que seu potencial é cada vez mais explorado, mas a disputa por vagas é imperativa, já que o United se prepara para retornar às competições de elite da Europa.