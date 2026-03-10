Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-LEVANTEAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

Robert Lewandowski “nem mesmo 50% certo” sobre seu próximo passo, já que o atacante do Barcelona admite que “não sabe” se quer permanecer no Camp Nou

Robert Lewandowski falou abertamente sobre seu futuro no Barcelona, já que seu contrato atual no Camp Nou está chegando ao fim, gerando intensas especulações no mundo do futebol. O experiente atacante, que chegou em 2022 e rapidamente se tornou o ponto focal do ataque blaugrana, encontra-se em uma encruzilhada. Apesar de seu status como líder do clube, uma recente queda de rendimento e o surgimento de talentos mais jovens deixaram seu papel sob o comando de Hansi Flick cada vez mais vulnerável.

  • Lewandowski aborda rumores sobre sua saída do Camp Nou

    À medida que a temporada 2025-2026 se aproxima do seu clímax, Lewandowski continua a ser um ponto focal da linha de frente do Barcelona. O experiente atacante fez 33 partidas em todas as competições até agora nesta temporada, marcando 14 gols e dando uma assistência. Com seu contrato atual no Blaugrana prestes a expirar no final desta temporada, as especulações sobre seu próximo passo estão se intensificando. Apesar do prazo se aproximar, o capitão polonês mantém uma abordagem notavelmente paciente e calculada em relação ao seu futuro profissional.

    Questionado pelo The Athleticse deseja permanecer no Barcelona, ele respondeu: “Não sei. Porque tenho que sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada (sobre o que vou decidir), porque não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Não é para este momento.

    Com a minha experiência e a minha idade, não preciso decidir agora. Não tenho a sensação de qual caminho devo escolher. Talvez daqui a três meses seja quando eu tenha que decidir. Mas, ainda assim, não estou estressado. Tenho que sentir isso. Tenho que começar a sentir isso, então será mais fácil para mim quando falarmos sobre o meu futuro.”

    • Publicidade
  • robert-lewandowski(C)Getty Images

    A mudança tática de Flick afeta estrela veterana

    O jogador de 37 anos viu seu tempo de jogo reduzido sob o comando de Hansi Flick nesta temporada, muitas vezes ficando atrás de Ferran Torres na hierarquia. Embora tenha marcado 42 gols na última temporada, seu rendimento diminuiu significativamente durante a campanha atual. Essa mudança tática levantou questões sobre se o lendário atacante ainda se encaixa na visão de longo prazo de um clube que, segundo relatos, está vasculhando o mercado em busca de um novo camisa nove de classe mundial para liderar o ataque em 2026.

  • Interesse da MLS e dos gigantes europeus

    Apesar da incerteza na Catalunha, Lewandowski continua sendo um jogador muito procurado em todo o mundo. Pesos pesados como o AC Milan e o Atlético de Madrid estão acompanhando a situação, enquanto ofertas lucrativas da Arábia Saudita e da América do Norte continuam em aberto. Relatos sugerem que vários clubes estão ansiosos para garantir seus serviços caso ele decida encerrar sua carreira europeia repleta de conquistas, com o atacante admitindo que, nesta fase de sua vida, seu processo de tomada de decisão é totalmente diferente do que era quando era mais jovem.

    “Só decido o caminho que quero seguir se sentir isso. Por enquanto, não sei e não penso nisso”, acrescentou. “Estar no Barça nos últimos anos me permitiu ver quanta dedicação e trabalho são necessários nos bastidores para levar o clube adiante. Há um forte senso de ambição e crença no futuro, e isso cria muita motivação para todos dentro da equipe.”

  • julian-alvarez(C)Getty Images

    Obstáculos financeiros para o recrutamento do Barça

    O desejo do Barcelona de substituir Lewandowski pode ser complicado pelas restrições financeiras atuais. O clube tem sido associado a transferências milionárias por jogadores como Julian Alvarez, mas a avaliação de € 150 milhões do Atlético de Madrid torna tal negócio quase impossível.

    Com outros alvos, como Dusan Vlahovic, inclinados a permanecer em seus clubes atuais, Lewandowski ainda pode encontrar um caminho para ficar, especialmente porque ele estaria disposto a aceitar uma redução salarial para ajudar as finanças do clube.

    Por enquanto, o atacante está focado em objetivos de curto prazo, com o objetivo de marcar mais 10 gols antes do fim da temporada para provar que ainda tem o instinto de elite necessário para o futebol de alto nível. Enquanto o Barça se prepara para uma partida crucial da Liga dos Campeões contra o Newcastle e uma disputa pelo título nacional, tanto o jogador quanto o clube estão se preparando para uma conversa definitiva sobre a temporada 2026-27.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Sevilla crest
Sevilla
SEV
0