Robert Lewandowski “nem mesmo 50% certo” sobre seu próximo passo, já que o atacante do Barcelona admite que “não sabe” se quer permanecer no Camp Nou
Lewandowski aborda rumores sobre sua saída do Camp Nou
À medida que a temporada 2025-2026 se aproxima do seu clímax, Lewandowski continua a ser um ponto focal da linha de frente do Barcelona. O experiente atacante fez 33 partidas em todas as competições até agora nesta temporada, marcando 14 gols e dando uma assistência. Com seu contrato atual no Blaugrana prestes a expirar no final desta temporada, as especulações sobre seu próximo passo estão se intensificando. Apesar do prazo se aproximar, o capitão polonês mantém uma abordagem notavelmente paciente e calculada em relação ao seu futuro profissional.
Questionado pelo The Athleticse deseja permanecer no Barcelona, ele respondeu: “Não sei. Porque tenho que sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada (sobre o que vou decidir), porque não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Não é para este momento.
Com a minha experiência e a minha idade, não preciso decidir agora. Não tenho a sensação de qual caminho devo escolher. Talvez daqui a três meses seja quando eu tenha que decidir. Mas, ainda assim, não estou estressado. Tenho que sentir isso. Tenho que começar a sentir isso, então será mais fácil para mim quando falarmos sobre o meu futuro.”
A mudança tática de Flick afeta estrela veterana
O jogador de 37 anos viu seu tempo de jogo reduzido sob o comando de Hansi Flick nesta temporada, muitas vezes ficando atrás de Ferran Torres na hierarquia. Embora tenha marcado 42 gols na última temporada, seu rendimento diminuiu significativamente durante a campanha atual. Essa mudança tática levantou questões sobre se o lendário atacante ainda se encaixa na visão de longo prazo de um clube que, segundo relatos, está vasculhando o mercado em busca de um novo camisa nove de classe mundial para liderar o ataque em 2026.
Interesse da MLS e dos gigantes europeus
Apesar da incerteza na Catalunha, Lewandowski continua sendo um jogador muito procurado em todo o mundo. Pesos pesados como o AC Milan e o Atlético de Madrid estão acompanhando a situação, enquanto ofertas lucrativas da Arábia Saudita e da América do Norte continuam em aberto. Relatos sugerem que vários clubes estão ansiosos para garantir seus serviços caso ele decida encerrar sua carreira europeia repleta de conquistas, com o atacante admitindo que, nesta fase de sua vida, seu processo de tomada de decisão é totalmente diferente do que era quando era mais jovem.
“Só decido o caminho que quero seguir se sentir isso. Por enquanto, não sei e não penso nisso”, acrescentou. “Estar no Barça nos últimos anos me permitiu ver quanta dedicação e trabalho são necessários nos bastidores para levar o clube adiante. Há um forte senso de ambição e crença no futuro, e isso cria muita motivação para todos dentro da equipe.”
Obstáculos financeiros para o recrutamento do Barça
O desejo do Barcelona de substituir Lewandowski pode ser complicado pelas restrições financeiras atuais. O clube tem sido associado a transferências milionárias por jogadores como Julian Alvarez, mas a avaliação de € 150 milhões do Atlético de Madrid torna tal negócio quase impossível.
Com outros alvos, como Dusan Vlahovic, inclinados a permanecer em seus clubes atuais, Lewandowski ainda pode encontrar um caminho para ficar, especialmente porque ele estaria disposto a aceitar uma redução salarial para ajudar as finanças do clube.
Por enquanto, o atacante está focado em objetivos de curto prazo, com o objetivo de marcar mais 10 gols antes do fim da temporada para provar que ainda tem o instinto de elite necessário para o futebol de alto nível. Enquanto o Barça se prepara para uma partida crucial da Liga dos Campeões contra o Newcastle e uma disputa pelo título nacional, tanto o jogador quanto o clube estão se preparando para uma conversa definitiva sobre a temporada 2026-27.
