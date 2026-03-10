Robert Lewandowski “nem mesmo 50% certo” sobre seu próximo passo, já que o atacante do Barcelona admite que “não sabe” se quer permanecer no Camp Nou

À medida que a temporada 2025-2026 se aproxima do seu clímax, Lewandowski continua a ser um ponto focal da linha de frente do Barcelona. O experiente atacante fez 33 partidas em todas as competições até agora nesta temporada, marcando 14 gols e dando uma assistência. Com seu contrato atual no Blaugrana prestes a expirar no final desta temporada, as especulações sobre seu próximo passo estão se intensificando. Apesar do prazo se aproximar, o capitão polonês mantém uma abordagem notavelmente paciente e calculada em relação ao seu futuro profissional.

Questionado pelo The Athleticse deseja permanecer no Barcelona, ele respondeu: “Não sei. Porque tenho que sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada (sobre o que vou decidir), porque não tenho nem 50% de certeza sobre o caminho que quero seguir. Não é para este momento.

Com a minha experiência e a minha idade, não preciso decidir agora. Não tenho a sensação de qual caminho devo escolher. Talvez daqui a três meses seja quando eu tenha que decidir. Mas, ainda assim, não estou estressado. Tenho que sentir isso. Tenho que começar a sentir isso, então será mais fácil para mim quando falarmos sobre o meu futuro.”