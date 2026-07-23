Robert Lewandowski explica por que Lamine Yamal não conseguiu mostrar o seu “melhor” na Copa do Mundo de 2026 - já que o jovem prodígio do Barcelona desempenhou mais um papel de apoio no triunfo histórico da Espanha

Lewandowski, ex-companheiro de equipe do Barcelona, explicou por que Yamal não conseguiu atingir sua melhor forma nos Estados Unidos. Quando questionado se os torcedores tinham visto o jovem ponta em sua melhor forma durante o torneio, o experiente atacante polonês disse à ESPN: “Sinceramente, não, não vimos [o seu melhor neste torneio]”. A melhor atuação, o melhor Lamine para mim, é claro, não foi na última temporada, mas há duas temporadas atrás; essa foi, para mim, a melhor versão de Lamine Yamal.

“Ele ainda é jovem, chegou à Copa do Mundo depois de uma lesão e ficou sem jogar por cerca de oito semanas; então é difícil quando você fica oito semanas sem jogar e tem que começar a disputar a Copa do Mundo — você não tem tempo para treinar, só passa de um jogo para o outro. Mas ele mostrou uma qualidade realmente boa. Os jogadores da Espanha e a equipe ajudaram Lamine, e Lamine também ajudou toda a equipe. Acho que essa cooperação foi perfeita.”