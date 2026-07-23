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Robert Lewandowski explica por que Lamine Yamal não conseguiu mostrar o seu “melhor” na Copa do Mundo de 2026 - já que o jovem prodígio do Barcelona desempenhou mais um papel de apoio no triunfo histórico da Espanha
Lesão atrapalha jovem prodígio
Yamal chegou à Copa do Mundo de 2026 após se recuperar de uma lesão no tendão da coxa que o deixou fora de ação durante a reta final da campanha do Barcelona na La Liga. O técnico Luis de la Fuente administrou sua carga de trabalho limitando seus minutos nas partidas iniciais, embora o jogador de 19 anos ainda tenha disputado oito partidas ao longo do torneio. Ele marcou um gol em 616 minutos e completou 35 dribles — o maior número do torneio —, ajudando a Espanha a superar Portugal, a França e, por fim, a Argentina na final.
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Lewandowski analisa o desempenho de Yamal
Lewandowski, ex-companheiro de equipe do Barcelona, explicou por que Yamal não conseguiu atingir sua melhor forma nos Estados Unidos. Quando questionado se os torcedores tinham visto o jovem ponta em sua melhor forma durante o torneio, o experiente atacante polonês disse à ESPN: “Sinceramente, não, não vimos [o seu melhor neste torneio]”. A melhor atuação, o melhor Lamine para mim, é claro, não foi na última temporada, mas há duas temporadas atrás; essa foi, para mim, a melhor versão de Lamine Yamal.
“Ele ainda é jovem, chegou à Copa do Mundo depois de uma lesão e ficou sem jogar por cerca de oito semanas; então é difícil quando você fica oito semanas sem jogar e tem que começar a disputar a Copa do Mundo — você não tem tempo para treinar, só passa de um jogo para o outro. Mas ele mostrou uma qualidade realmente boa. Os jogadores da Espanha e a equipe ajudaram Lamine, e Lamine também ajudou toda a equipe. Acho que essa cooperação foi perfeita.”
A ligação com Barcelona impulsiona o apoio
Lewandowski, cuja seleção da Polônia não conseguiu se classificar para o torneio, admitiu que torceu pela Espanha na final contra a Argentina devido ao seu forte vínculo com seus ex-companheiros do Camp Nou.
Ao explicar por que torceu pela La Roja em vez da Albiceleste de Lionel Messi, o atacante revelou: “Conheço muitos jogadores da Espanha e passei muito tempo em Barcelona com eles, então torci bastante por eles.
“É claro que, da Argentina, conheço pessoalmente apenas o Leo, mas sei que ele venceu a última Copa do Mundo. É por isso que torço pela seleção espanhola, porque quando você joga com eles e passa muito tempo junto, fica mais fácil torcer por essa equipe.
“Fiquei feliz porque sei que eles estavam prontos para ganhar a Copa do Mundo. São muito jovens e têm o futuro pela frente.”
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Novos desafios nos aguardam
Após os compromissos com a seleção e as férias de verão, Yamal se concentrará em recuperar sua melhor forma física antes da nova temporada com o Barcelona. Enquanto isso, Lewandowski iniciou um novo capítulo na MLS com o Chicago Fire, fazendo sua estreia contra o Inter Miami CF e deixando clara sua ambição de trazer sucesso imediato para seu novo clube: “Estou pronto para isso e vou tentar ajudar meus companheiros de equipe e meu novo clube a dar o próximo passo, além de conquistar alguns títulos.”
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