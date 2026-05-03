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Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty
Adhe Makayasa

Traduzido por

Robert Lewandowski estabelece a meta de “100 pontos” para o Barcelona, na tentativa de repetir os feitos de Tito Vilanova e José Mourinho, vencedores do título da La Liga

R. Lewandowski
Barcelona
Real Madrid
La Liga
T. Vilanova
J. Mourinho

Robert Lewandowski desafiou seus companheiros do Barcelona a alcançarem a tão almejada marca de 100 pontos após a vitória decisiva sobre o Osasuna. Apesar de o time estar 14 pontos à frente na liderança da La Liga, o experiente atacante insiste que simplesmente conquistar o título não é suficiente e quer igualar os recordes históricos estabelecidos por Tito Vilanova e José Mourinho.

  • Final emocionante em Pamplona

    O Barcelona deu um passo significativo rumo à conquista do bicampeonato da La Liga após uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Osasuna no sábado. Lewandowski abriu o placar aos 81 minutos, antes de Ferran Torres ampliar a vantagem cinco minutos depois, colocando a equipe de Hansi Flick no comando do jogo. Embora Raúl García tenha descontado para os anfitriões aos 88 minutos, o gigante catalão se manteve firme e ampliou sua vantagem na liderança da tabela para 14 pontos.

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    A ambição do século

    Em entrevista à DAZNapós o apito final, Lewandowski deixou claro que o time deve manter a intensidade, independentemente de quando o título for matematicamente garantido. Ele disse: “O objetivo é vencer todos os jogos para chegar aos 100 pontos. Mesmo que ganhemos a LaLiga, temos que vencer os jogos restantes. Ganhar a LaLiga é um momento maravilhoso. As comemorações na cidade são lindas. Até ganharmos a LaLiga, é melhor não falar muito.”

  • Elogios ao prestador

    Além da meta de pontos, o jogador da seleção polonesa expressou sua gratidão pela assistência de Marcus Rashford, cujo passe em profundidade abriu caminho para o primeiro gol. Ao refletir sobre seu 18º gol na temporada e a mudança tática da equipe, Lewandowski disse: “Vi que o Rashford poderia cruzar. Foi um passe muito bom para um atacante. Para mim, é muito importante receber bolas dentro da área.

    Estou muito feliz por vencer hoje e por marcar um gol importante, o 0 a 1. Tivemos que lutar até o fim e, antes da partida, conversamos sobre como não seria fácil vencer aqui. No primeiro tempo, jogamos devagar com a bola e melhor no segundo.”

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    Os últimos obstáculos

    Atualmente líder da La Liga com 88 pontos, o Barcelona precisa vencer seus quatro últimos jogos contra Real Madrid, Deportivo Alavés, Real Betis e Valencia para atingir a marca dos 100 pontos. A equipe de Flick busca repetir os feitos históricos do time de Vilanova na temporada 2012-13 e do Real Madrid de Mourinho, que alcançou essa marca no ano anterior. A sequência de jogos que se aproxima, com destaque para um El Clásico desafiador, testará a resistência do time, que precisa equilibrar as comemorações potenciais pelo título com a busca por um final de temporada perfeito.

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