Robert Lewandowski estabelece a meta de “100 pontos” para o Barcelona, na tentativa de repetir os feitos de Tito Vilanova e José Mourinho, vencedores do título da La Liga

Além da meta de pontos, o jogador da seleção polonesa expressou sua gratidão pela assistência de Marcus Rashford, cujo passe em profundidade abriu caminho para o primeiro gol. Ao refletir sobre seu 18º gol na temporada e a mudança tática da equipe, Lewandowski disse: “Vi que o Rashford poderia cruzar. Foi um passe muito bom para um atacante. Para mim, é muito importante receber bolas dentro da área.

Estou muito feliz por vencer hoje e por marcar um gol importante, o 0 a 1. Tivemos que lutar até o fim e, antes da partida, conversamos sobre como não seria fácil vencer aqui. No primeiro tempo, jogamos devagar com a bola e melhor no segundo.”