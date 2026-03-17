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Robert Lewandowski está disposto a aceitar uma redução salarial para PERMANECER no Barcelona, apesar do interesse da MLS e da Arábia Saudita em contratá-lo
A lealdade de um veterano ao projeto catalão
Lewandowski teria manifestado claramente o desejo de prolongar sua permanência no Spotify Camp Nou, mesmo que isso signifique receber um salário menor. O prolífico polonês continua sendo alvo de times da Major League Soccer, especificamente do Chicago Fire, além de vários clubes ambiciosos da Liga Profissional da Arábia Saudita. No entanto, a prioridade do atacante é a estabilidade para sua família, que se integrou totalmente à vida em Barcelona.
Próximo de completar 38 anos em agosto, o ex-jogador do Bayern de Munique está demonstrando um raro nível de pragmatismo em relação ao seu papel. Entende-se que ele está disposto a aceitar um salário reduzido e uma posição potencialmente secundária na hierarquia do elenco do Barça para ajudar o clube a lidar com as restrições atuais do Fair Play Financeiro.
- AFP
A ligação com Zahavi e a vitória de Laporta
O futuro do camisa 9 do Barça está intimamente ligado ao seu representante, Pini Zahavi. O superagente foi visto recentemente em Barcelona, embora seu principal objetivo fosse apoiar seu amigo íntimo Joan Laporta durante as eleições presidenciais do clube. Após a vitória esmagadora de Laporta, o clima entre a equipe de Lewandowski e a diretoria continua em alta.
Embora as discussões formais sobre o contrato tenham sido colocadas em segundo plano durante as comemorações eleitorais, espera-se que Zahavi retorne às negociações com o diretor esportivo Deco em breve. O objetivo é encontrar um meio-termo que respeite o status de lenda do atacante e, ao mesmo tempo, cumpra os rigorosos requisitos salariais do clube, de acordo com o Mundo Deportivo.
Estabilidade sob o comando de Hansi Flick
Lewandowski não é o único cliente de Zahavi fundamental para a visão de longo prazo do Barcelona. A diretoria também está ansiosa para garantir o futuro do técnico Flick, cujo contrato atual vai até 2027. Laporta vê o técnico alemão como a pedra angular de seu projeto esportivo e deseja prolongar seu mandato por pelo menos mais um ano.
No entanto, Flick sempre preferiu contratos mais curtos para manter sua flexibilidade pessoal. Conciliar o desejo do técnico de ser avaliado temporada a temporada com a necessidade de estabilidade institucional do clube será uma tarefa importante para a diretoria recém-reeleita nas próximas semanas.
- (C)Getty Images
E agora?
Lewandowski espera desempenhar um papel fundamental na busca do Barça pelo bicampeonato da La Liga e da Liga dos Campeões em maio. A equipe de Flick está atualmente quatro pontos à frente do Real Madrid na liderança da La Liga e receberá o Newcastle na quarta-feira, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o placar agregado empatado em 1 a 1.
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