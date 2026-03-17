Robert Lewandowski está disposto a aceitar uma redução salarial para PERMANECER no Barcelona, apesar do interesse da MLS e da Arábia Saudita em contratá-lo

Lewandowski teria manifestado claramente o desejo de prolongar sua permanência no Spotify Camp Nou, mesmo que isso signifique receber um salário menor. O prolífico polonês continua sendo alvo de times da Major League Soccer, especificamente do Chicago Fire, além de vários clubes ambiciosos da Liga Profissional da Arábia Saudita. No entanto, a prioridade do atacante é a estabilidade para sua família, que se integrou totalmente à vida em Barcelona.

Próximo de completar 38 anos em agosto, o ex-jogador do Bayern de Munique está demonstrando um raro nível de pragmatismo em relação ao seu papel. Entende-se que ele está disposto a aceitar um salário reduzido e uma posição potencialmente secundária na hierarquia do elenco do Barça para ajudar o clube a lidar com as restrições atuais do Fair Play Financeiro.