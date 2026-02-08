Goal.com
Robert Lewandowski Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty/GOAL
Chris Burton

Robert Lewandowski entra em clube exclusivo com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo com nova marca histórica

Aos 37 anos, o artilheiro polonês continua a contribuir com gols e assistências para o gigante espanhol Barcelona. Ele não está jogando tantos minutos quanto gostaria, já que seu contrato está perto do fim, mas estendeu uma sequência notável no terço final do campo.

  • Lewandowski perto de ficar livre no mercado

    Continuam a surgir dúvidas sobre quanto tempo Lewandowski permanecerá na Catalunha, com a possibilidade de se tornar um agente livre cada vez mais próxima. Há quem diga que o veterano atacante poderá receber uma proposta de renovação de contrato por mais 12 meses.

    Ele mostrou na última partida do Barcelona que ainda sabe como balançar as redes. Hansi Flick escalou Lewandowski como titular contra o Real Mallorca, com Ferran Torres – que tem sido a principal opção do Barça para o ataque nesta temporada – ficando no banco de reservas.

    Lewandowski encaminhou a vitória do Barça, que garantiu os três pontos e consolidou a liderança da equipe na La Liga. Ele abriu o placar com menos de meia hora de jogo, finalizando com frieza após receber um passe a 10 metros do gol.

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26Getty

    Como Lewandowski se igualou a Messi e Ronaldo

    O artilheiro polonês marcou 42 gols pelo Barcelona em todas as competições na temporada passada, o seu melhor desempenho no futebol espanhol, e já atingiu 13 gols nesta temporada. Voltando a atingir os dois dígitos na La Liga.

    É nesse aspecto que Lewandowski igualou as conquistas dos maiores nomes de todos os tempos, Messi e Cristiano Ronaldo. Ele se tornou apenas o terceiro jogador no século XXI a marcar 10 ou mais gols nas cinco principais ligas da Europa em 15 temporadas consecutivas.

    O ex-ídolo do Barcelona, Messi, teve uma sequência de 15 temporadas consecutivas, enquanto o ex-astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, conseguiu uma sequência de 16. 

    A trajetória de Lewandowski começou em 2011/12, quando jogava pelo Borussia Dortmund. Desde então, ele se manteve como uma fonte inesgotável de gols pelo Bayern de Munique e pelo Barcelona. Agora, é preciso tomar decisões sobre o que o futuro lhe reserva, tanto a curto quanto a longo prazo.

  • Barcelona e Lewandowski ainda não tomaram decisões sobre o futuro

    Flick disse: “Conversamos sobre a situação dele; ainda não chegamos ao fim da temporada, ele precisa manter o foco e aproveitar o momento. Sei que ele quer jogar mais, mas está se saindo bem e espero que esteja gostando da situação atual e do clube. Agora não é hora de falar sobre isso e todos nós sabemos qual é a situação do clube, mas estou tranquilo porque estamos fazendo as coisas da maneira correta.”

    O ponta do Barça, Raphinha, disse aos repórteres sobre trabalhar ao lado de uma lenda moderna: “Sim, um cara legal. Não só isso, mas ele também tem muita vontade de vencer, de conquistar. Ele é incrível apesar da idade. É alguém que trabalha muito duro para estar no seu melhor.”

    A esposa do atacante polonês, Ana Lewandowska, tem revelado poucos detalhes sobre seus planos para além do fim da temporada 2025/26. Eles estão determinados a aproveitar ao máximo sua passagem pelo Barcelona, onde Lewandowski completará 38 anos em agosto.

    Lewandowska disse à revista One: “Vamos ver como será a temporada em Barcelona este ano, porque, digamos, provavelmente será a última do meu marido aqui, então estamos aproveitando ao máximo. Estamos curtindo cada momento, cada partida com os torcedores, porque sabemos que um dia não teremos mais nada disso.”

    Ela acrescentou: “O que vem a seguir? Não sabemos, mas esse é o caminho de um grande atleta e, especialmente, de um grande esportista, e estamos preparados para isso. Quero que as pessoas falem dele por muitos anos e que as futuras gerações não o esqueçam. Porque ele fez algo grandioso, e só posso dizer que me sinto muito orgulhosa de tudo o que aconteceu.”

  • Robert Lewandowski Barcelona 2025-26 Super CupGetty

    Lewandowski associado a equipes da Liga Saudita e da MLS

    Dizem que o Barcelona está preparando uma oferta a Lewandowski que exigiria que ele aceitasse um salário menor para permanecer no Camp Nou. Caso ele saia, há rumores de interesse por parte da Liga Saudita e da MLS.

0