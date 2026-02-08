Robert Lewandowski entra em clube exclusivo com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo com nova marca histórica

Flick disse: “Conversamos sobre a situação dele; ainda não chegamos ao fim da temporada, ele precisa manter o foco e aproveitar o momento. Sei que ele quer jogar mais, mas está se saindo bem e espero que esteja gostando da situação atual e do clube. Agora não é hora de falar sobre isso e todos nós sabemos qual é a situação do clube, mas estou tranquilo porque estamos fazendo as coisas da maneira correta.”

O ponta do Barça, Raphinha, disse aos repórteres sobre trabalhar ao lado de uma lenda moderna: “Sim, um cara legal. Não só isso, mas ele também tem muita vontade de vencer, de conquistar. Ele é incrível apesar da idade. É alguém que trabalha muito duro para estar no seu melhor.”

A esposa do atacante polonês, Ana Lewandowska, tem revelado poucos detalhes sobre seus planos para além do fim da temporada 2025/26. Eles estão determinados a aproveitar ao máximo sua passagem pelo Barcelona, onde Lewandowski completará 38 anos em agosto.

Lewandowska disse à revista One: “Vamos ver como será a temporada em Barcelona este ano, porque, digamos, provavelmente será a última do meu marido aqui, então estamos aproveitando ao máximo. Estamos curtindo cada momento, cada partida com os torcedores, porque sabemos que um dia não teremos mais nada disso.”

Ela acrescentou: “O que vem a seguir? Não sabemos, mas esse é o caminho de um grande atleta e, especialmente, de um grande esportista, e estamos preparados para isso. Quero que as pessoas falem dele por muitos anos e que as futuras gerações não o esqueçam. Porque ele fez algo grandioso, e só posso dizer que me sinto muito orgulhosa de tudo o que aconteceu.”