Robert Lewandowski é incentivado a se transferir para o Manchester United após deixar o Barcelona, com Rio Ferdinand fazendo um apelo nas redes sociais

Ferdinand recorreu às redes sociais para manifestar seu desejo de que seu antigo clube contrate Lewandowski como jogador sem vínculo. Com o jogador da seleção polonesa prestes a entrar no mercado como jogador sem contrato, Ferdinand acredita que o jogador de 37 anos representa uma oportunidade única para Michael Carrick reforçar seu ataque com um jogador de elite com vasta experiência em títulos.

Em postagem no X, Ferdinand foi enfático sobre o impacto que o ex-astro do Bayern de Munique poderia ter no elenco atual, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do jovem atacante do clube, Benjamin Sesko. “Que cara, que jogador!”, disse Ferdinand. “Uma opção experiente para a próxima temporada na UCL e para ajudar no desenvolvimento de Sesko?”







