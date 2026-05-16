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Robert Lewandowski é incentivado a se transferir para o Manchester United após deixar o Barcelona, com Rio Ferdinand fazendo um apelo nas redes sociais
Ferdinand pede transferência para Old Trafford
Ferdinand recorreu às redes sociais para manifestar seu desejo de que seu antigo clube contrate Lewandowski como jogador sem vínculo. Com o jogador da seleção polonesa prestes a entrar no mercado como jogador sem contrato, Ferdinand acredita que o jogador de 37 anos representa uma oportunidade única para Michael Carrick reforçar seu ataque com um jogador de elite com vasta experiência em títulos.
Em postagem no X, Ferdinand foi enfático sobre o impacto que o ex-astro do Bayern de Munique poderia ter no elenco atual, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do jovem atacante do clube, Benjamin Sesko. “Que cara, que jogador!”, disse Ferdinand. “Uma opção experiente para a próxima temporada na UCL e para ajudar no desenvolvimento de Sesko?”
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"Missão cumprida" para Lewandowski
O experiente artilheiro confirmou sua saída do Blaugrana no sábado, encerrando uma passagem de quatro anos de grande sucesso na Espanha. Apesar da idade avançada, Lewandowski continuou sendo uma presença prolífica, marcando 119 gols em 191 partidas pelo clube. No entanto, ele viu seu papel diminuir sob o comando de Hansi Flick nesta temporada, sendo titular em apenas 15 das 29 partidas que disputou na La Liga.
Em uma emocionante mensagem de despedida, Lewandowski expressou sua gratidão pelo tempo que passou na Catalunha. “Após quatro anos repletos de desafios e muito trabalho, é hora de seguir em frente. Parto com a sensação de que a missão está cumprida. Quatro temporadas, três campeonatos. Nunca esquecerei o carinho que recebi dos torcedores desde os meus primeiros dias. A Catalunha é o meu lugar no mundo. Obrigado a todos que conheci ao longo desses quatro anos maravilhosos”, postou o atacante.
O interesse da Premier League está aumentando?
Enquanto Ferdinand lidera a campanha para uma transferência para o Teatro dos Sonhos, o Manchester United pode enfrentar forte concorrência de rivais da Premier League. O ex-meio-campista do Chelsea e da seleção inglesa, Joe Cole, também defendeu o polonês como uma solução em potencial para a falta de eficiência dos Blues, sugerindo que ele poderia ser o mentor perfeito para o elenco jovem do clube.
“Eu apostaria no Lewandowski. O contrato dele com o Barcelona está acabando, contratem-no por um ano”, disse Cole. “Isso poderia funcionar, alguém para chegar e ajudar os jovens jogadores. Ele é um grande nome, tem essa estatura e seria uma presença marcante no vestiário. Acho que ele poderia realmente ajudar João Pedro e Liam Delap.”
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Opções futuras em discussão
A disputa pela contratação de Lewandowski promete ser acirrada, com interessados desde a Europa até o Oriente Médio e a América do Norte. Embora Ferdinand e Cole esperem que ele encerre a carreira na Premier League, as generosas ofertas financeiras da Liga Profissional da Arábia Saudita e o interesse de times da MLS, como o Chicago Fire, continuam sendo fatores importantes, enquanto o atacante se prepara para completar 38 anos em agosto.
O Barcelona já estaria seguindo em frente, com João Pedro, do Chelsea, sendo apontado como um possível substituto na capital catalã. Para Lewandowski, o foco continua sendo a despedida final contra o Real Betis, mas o apelo de Ferdinand nas redes sociais garantiu que os torcedores do Manchester United acompanhem de perto o próximo passo do veterano.