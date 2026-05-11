Robert Lewandowski admite estar aberto a uma transferência para uma "divisão inferior", em meio a rumores sobre a MLS, enquanto o atacante do Barcelona dá notícias antes do término do contrato

Durante as comemorações do título do campeonato após a vitória do Barça contra o Real Madrid, Lewandowski não escondeu que sua passagem pelo Camp Nou pode estar chegando ao fim. Em entrevista ao canal de televisão polonês Eleven Sports, o experiente atacante confessou que a ideia de uma mudança de ares para um campeonato menos exigente fisicamente é uma possibilidade real em aberto.

“Pode haver uma opção em uma liga de nível inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja hora de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção surja, e não estou descartando isso”, explicou Lewandowski, que já foi repetidamente associado a times como o Chicago Fire, nos Estados Unidos.