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Robert Lewandowski admite estar aberto a uma transferência para uma "divisão inferior", em meio a rumores sobre a MLS, enquanto o atacante do Barcelona dá notícias antes do término do contrato
A porta se abre para uma divisão inferior
Durante as comemorações do título do campeonato após a vitória do Barça contra o Real Madrid, Lewandowski não escondeu que sua passagem pelo Camp Nou pode estar chegando ao fim. Em entrevista ao canal de televisão polonês Eleven Sports, o experiente atacante confessou que a ideia de uma mudança de ares para um campeonato menos exigente fisicamente é uma possibilidade real em aberto.
“Pode haver uma opção em uma liga de nível inferior. Tenho quase 38 anos, mas me sinto bem fisicamente, então estou considerando isso. Tenho que levar em conta a possibilidade de que seja hora de jogar e aproveitar a vida. Talvez essa opção surja, e não estou descartando isso”, explicou Lewandowski, que já foi repetidamente associado a times como o Chicago Fire, nos Estados Unidos.
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A contagem regressiva do contrato
Há incerteza sobre se Lewandowski continuará vestindo a camisa do Barça na próxima temporada, já que há relatos de que lhe foi oferecida uma renovação com redução salarial.
“O que farei no outono? Não sei. Acabei de descobrir que faltam 51 dias para o fim do meu contrato, então ainda tenho tempo. Vou ouvir mais algumas ofertas e depois decidir”, afirmou ele.
Orgulho de uma carreira de sucesso
Lewandowski, que começou o Clásico no banco, aproveitou a oportunidade para refletir sobre a impressionante coleção de troféus que conquistou ao longo dos anos. Para o ex-jogador do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, conquistar títulos tornou-se um hábito que lhe traz grande satisfação pessoal e profissional. “Conquistei um total de 14 campeonatos, ganhei-os com todos os clubes, o que me impressiona muito e me deixa orgulhoso”, destacou Lewandowski.
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A resposta de Lewandowski a Szczesny
Por fim, Lewandowski não se abalou com o recente conselho de seu compatriota e companheiro de equipe no Barcelona, Wojciech Szczesny, que sugeriu que ele se aposentasse do futebol profissional para considerar outras opções de carreira. Rindo, o camisa 9 do Barça deixou claro que ainda sente que tem muita energia e que a aposentadoria não está em seus planos imediatos.
“Você sabe como o Wojtek é: hoje ele diz uma coisa, amanhã diz outra. Não é como se eu acordasse de manhã com dores e incômodos. Eu valorizo onde estou e gosto disso. Vamos ver o que acontece, mas o que está claro é que vou continuar jogando”, concluiu o atacante polonês.