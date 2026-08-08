Robert Andrich quebra o silêncio sobre rumores de saída do Bayer Leverkusen enquanto capitão deixa clara sua posição sobre o futuro

Em entrevista ao Kicker.de, Andrich confirmou que estava ciente dos rumores sobre sua saída, mas ressaltou que não tem motivo para considerar uma transferência enquanto se sentir valorizado pelo clube.

Esclarecendo sua posição em relação às notícias sobre transferências e à liderança da equipe, Andrich afirmou: "Claro, eu fico sabendo disso por alguns canais, mas, externamente, não se trata apenas de falarem sobre mim, mas também sobre outras pessoas. Enquanto eu não tiver a sensação de que o clube quer se livrar de mim, e eu não tenho essa sensação neste momento, não me preocupo com uma transferência.

"Eu me vejo como primeira opção assim que isso for confirmado para mim nessa função. Claro, por enquanto estou partindo do princípio de que vou continuar como capitão. Ainda não ouvi nada diferente. Mas, enquanto nada for comunicado oficialmente, qualquer coisa ainda pode acontecer. Eddy [Tapsoba] e eu fomos os últimos a usar a braçadeira, pode ser decidido entre nós."