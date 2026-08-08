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Robert Andrich quebra o silêncio sobre rumores de saída do Bayer Leverkusen enquanto capitão deixa clara sua posição sobre o futuro
Andrich descarta saída no verão
O capitão do Leverkusen, Andrich, insistiu com firmeza que não tem planos de deixar o clube durante a janela de transferências de verão, apesar das amplas especulações da mídia. O meio-campista de 31 anos, que segue sob contrato até junho de 2028, fez 198 partidas em todas as competições desde que chegou vindo do Union Berlin, em 2021. Andrich foi uma peça central na dobradinha invicta do Leverkusen na Bundesliga e na DFB-Pokal durante a temporada 2023-24, antes de assumir a capitania principal ao longo de 2025-26.
- AFP
Capitão aborda especulações sobre transferência
Em entrevista ao Kicker.de, Andrich confirmou que estava ciente dos rumores sobre sua saída, mas ressaltou que não tem motivo para considerar uma transferência enquanto se sentir valorizado pelo clube.
Esclarecendo sua posição em relação às notícias sobre transferências e à liderança da equipe, Andrich afirmou: "Claro, eu fico sabendo disso por alguns canais, mas, externamente, não se trata apenas de falarem sobre mim, mas também sobre outras pessoas. Enquanto eu não tiver a sensação de que o clube quer se livrar de mim, e eu não tenho essa sensação neste momento, não me preocupo com uma transferência.
"Eu me vejo como primeira opção assim que isso for confirmado para mim nessa função. Claro, por enquanto estou partindo do princípio de que vou continuar como capitão. Ainda não ouvi nada diferente. Mas, enquanto nada for comunicado oficialmente, qualquer coisa ainda pode acontecer. Eddy [Tapsoba] e eu fomos os últimos a usar a braçadeira, pode ser decidido entre nós."
A estabilidade retorna sob Novell
Os comentários de Andrich trazem uma calma bem-vinda após um período turbulento no comando depois da saída de Xabi Alonso, no qual Erik ten Hag durou apenas três jogos antes de ser substituído por Kasper Hjulmand, que também já seguiu em frente desde então. Sob o novo técnico Carles Martinez Novell, diz-se que o ambiente no vestiário do Werkself está muito mais estável em comparação com a turbulência do verão passado.
Ao discutir a dinâmica atual do vestiário, Andrich acrescentou: "No momento, temos uma atmosfera muito boa no time; não há nenhuma agitação como houve no verão passado, quando houve tantas mudanças. Em fases difíceis, precisamos permanecer mais unidos no futuro e nos colocar em uma posição para simplesmente reagir depois de 15, 20 minutos difíceis."
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Confronto pela copa abre a campanha
O Leverkusen vai iniciar sua campanha competitiva de 2026-27 contra o time da terceira divisão Wehen Wiesbaden na primeira fase da Copa da Alemanha, em 22 de agosto. Uma semana depois dessa partida da copa nacional, o time de Novell viaja para enfrentar o SV Elversberg em sua estreia na Bundesliga. Essa sequência inicial de jogos será um teste importante para Andrich e seus companheiros de equipe demonstrarem estabilidade tática e intensidade física após um período de mudança no comando técnico.
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