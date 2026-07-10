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Robbie Keane x Martin O’Neill: O Celtic recebe conselhos sobre a parceria técnica do ex-atacante do Hoops, depois de ver o ex-jogador da seleção da República da Irlanda “ganhar suas credenciais”
O'Neill conquistou a dobradinha de campeonato e copa como técnico interino
Depois de ver Brendan Rodgers deixar o cargo em outubro de 2025 e Wilfried Nancy permanecer no comando por apenas oito partidas ao longo de 33 dias, O’Neill foi chamado para trazer estabilidade aos gigantes do Old Firm em algumas ocasiões na última temporada.
Ele estabilizou o time enquanto ocupava o cargo interino, antes de, por fim, conquistar a dobradinha entre o Campeonato Escocês e a Copa Nacional. Não foi nenhuma surpresa quando um contrato definitivo foi oferecido ao norte-irlandês.
- Getty
Keane, ex-jogador emprestado pelo Celtic, deu seus primeiros passos como técnico
Foi fechado um contrato de um ano, que inclui a opção de prorrogação por 12 meses. As pretensões de outros candidatos a um cargo de destaque em Glasgow foram ignoradas por enquanto, já que a estabilidade e a continuidade são consideradas mais importantes no momento do que mais uma aposta arriscada.
O ex-jogador da seleção da República da Irlanda, Keane, no entanto, chegou a ser considerado uma opção em determinado momento — já que havia passado um período emprestado ao “Paradise” durante sua carreira de jogador. Ele ganhou experiência como técnico no Maccabi Tel Aviv e no Ferencvaros, onde obteve um progresso impressionante.
Será que Keane poderia trabalhar ao lado de O'Neill em Parkhead?
É possível que o jogador de 46 anos seja procurado quando chegar a hora de substituir O’Neill. O ex-atacante do Hoops, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 —, disse ao GOAL, quando questionado se Keane deveria estar na mira dos Bhoys: “Espero que sim. Conheci o Robbie quando ele era ainda um garoto, na época em que eu jogava pela seleção da Irlanda e ele subia para o ataque e jogava ao meu lado.
“Robbie, ele foi embora tentando conquistar seu espaço. É o que a gente precisa fazer às vezes. E não é fácil conseguir um cargo na Premier League. Há nomes demais lá que os proprietários podem considerar e dizer: ‘é isso que queremos’.
“Mas acho mesmo que o Robbie e o Celtic formariam uma ótima dupla. Gosto da ideia de Martin O’Neill estar no clube e talvez ele pudesse orientar alguém como o Robbie. E vamos deixar claro: o Martin o ajudaria. Ele não o atrapalharia.
“Sempre me lembro de Steve Staunton quando ele assumiu o cargo e teve Sir Bobby Robson por um curto período. Achei uma pena, porque Bobby não estava muito bem naquela época. Teria sido melhor ter um Bobby Robson que pudesse ter ajudado Steve Staunton muito mais. Mas Bobby estava meio que no fim da carreira quando fez isso.
“Mas eu realmente acho que a experiência de alguém mais experiente é útil, especialmente ao lidar com a diretoria e com as pessoas da alta administração, o que é algo que, na minha opinião, pode frustrar muitos treinadores.”
- AFP
Um trampolim: O que vem a seguir para Keane?
Keane pode buscar mais um trampolim no futebol britânico antes de se candidatar a um cargo tão importante quanto o do Celtic. Ele estará ansioso para manter o ritmo, ao mesmo tempo em que acumula mais experiência inestimável ao longo do caminho.
Se sua reputação continuar a evoluir na direção certa, há todas as chances de que sua trajetória profissional o leve de volta à Escócia — possivelmente com O’Neill permanecendo no clube e assumindo um cargo de diretoria que lhe permita transmitir conselhos inestimáveis àqueles que ocupam os bancos de reserva.
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