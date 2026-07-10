Robbie Keane x Martin O’Neill: O Celtic recebe conselhos sobre a parceria técnica do ex-atacante do Hoops, depois de ver o ex-jogador da seleção da República da Irlanda “ganhar suas credenciais”

É possível que o jogador de 46 anos seja procurado quando chegar a hora de substituir O’Neill. O ex-atacante do Hoops, Cascarino — falando em nome da Tonybet, cuja campanha “World Cup Card Collection” permite que clientes irlandeses ganhem até €100.000 —, disse ao GOAL, quando questionado se Keane deveria estar na mira dos Bhoys: “Espero que sim. Conheci o Robbie quando ele era ainda um garoto, na época em que eu jogava pela seleção da Irlanda e ele subia para o ataque e jogava ao meu lado.

“Robbie, ele foi embora tentando conquistar seu espaço. É o que a gente precisa fazer às vezes. E não é fácil conseguir um cargo na Premier League. Há nomes demais lá que os proprietários podem considerar e dizer: ‘é isso que queremos’.

“Mas acho mesmo que o Robbie e o Celtic formariam uma ótima dupla. Gosto da ideia de Martin O’Neill estar no clube e talvez ele pudesse orientar alguém como o Robbie. E vamos deixar claro: o Martin o ajudaria. Ele não o atrapalharia.

“Sempre me lembro de Steve Staunton quando ele assumiu o cargo e teve Sir Bobby Robson por um curto período. Achei uma pena, porque Bobby não estava muito bem naquela época. Teria sido melhor ter um Bobby Robson que pudesse ter ajudado Steve Staunton muito mais. Mas Bobby estava meio que no fim da carreira quando fez isso.

“Mas eu realmente acho que a experiência de alguém mais experiente é útil, especialmente ao lidar com a diretoria e com as pessoas da alta administração, o que é algo que, na minha opinião, pode frustrar muitos treinadores.”