Rob Mac se mostra “orgulhoso” do Wrexham, apesar da decepção nos play-offs, enquanto os Red Dragons desmentem as “engraçadas” previsões de rebaixamento feitas na pré-temporada

O técnico Phil Parkinson mostrou-se igualmente filosófico em relação à derrota, destacando que seu elenco superou as expectativas nesta primeira temporada de volta à segunda divisão após 43 anos. Os Red Dragons demonstraram uma garra incrível na partida final contra o Boro, com gols de Josh Windass e Sam Smith garantindo que saíssem de campo com a cabeça erguida no Racecourse Ground. Parkinson acredita que o atual grupo de jogadores está apenas começando neste nível.

“Em termos do que os rapazes nos deram como grupo, não acho que poderíamos ter tido muito mais”, explicou Parkinson. “Acho que este elenco, da forma como está, com uma pré-temporada juntos, será ainda mais forte no ano que vem. É claro que sempre buscaremos reforçar o time para termos chances ainda melhores, mas agora vamos fazer uma pausa e, depois, voltaremos para tentar de novo.”