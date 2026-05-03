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Rob Mac se mostra “orgulhoso” do Wrexham, apesar da decepção nos play-offs, enquanto os Red Dragons desmentem as “engraçadas” previsões de rebaixamento feitas na pré-temporada
Prevê-se que o Wrexham seja rebaixado
A incrível ascensão do Wrexham na pirâmide do futebol inglês sofreu um raro revés no sábado, quando o empate em 2 a 2 com o Middlesbrough fez com que o time perdesse a chance de disputar as vagas para os play-offs da Championship. O resultado, somado à vitória do Hull City sobre o Norwich, deixou os Red Dragons na sétima posição — a apenas um lugar de distância da chance de disputar uma vaga na Premier League. Embora o clima estivesse naturalmente sombrio no Racecourse Ground, Rob Mac aproveitou a oportunidade para refletir sobre a trajetória sem precedentes do clube. No início da temporada, muitos especialistas sugeriram que o salto para a Championship poderia ser grande demais para o time galês, com algumas previsões da pré-temporada indicando que eles lutariam contra o rebaixamento na parte de baixo da tabela — chegando até a sugerir que o rebaixamento seria “engraçado”.
Provar que os céticos estão errados
Em vez disso, os jogadores de Phil Parkinson passaram a maior parte da temporada enfrentando os grandes nomes já consagrados da divisão. Rob Mac admitiu estar orgulhoso da equipe e satisfeito com a trajetória do Wrexham ao longo desta temporada. Através de sua conta no Instagram, Rob Mac disse: “Muito orgulhoso desta equipe e honrado por termos chegado tão longe, nossa melhor classificação na história do clube. Phil disse tudo antes deste jogo: ‘a união já nos levou muito longe’. Viva a cidade!”
Parkinson promete um retorno ainda mais forte
O técnico Phil Parkinson mostrou-se igualmente filosófico em relação à derrota, destacando que seu elenco superou as expectativas nesta primeira temporada de volta à segunda divisão após 43 anos. Os Red Dragons demonstraram uma garra incrível na partida final contra o Boro, com gols de Josh Windass e Sam Smith garantindo que saíssem de campo com a cabeça erguida no Racecourse Ground. Parkinson acredita que o atual grupo de jogadores está apenas começando neste nível.
“Em termos do que os rapazes nos deram como grupo, não acho que poderíamos ter tido muito mais”, explicou Parkinson. “Acho que este elenco, da forma como está, com uma pré-temporada juntos, será ainda mais forte no ano que vem. É claro que sempre buscaremos reforçar o time para termos chances ainda melhores, mas agora vamos fazer uma pausa e, depois, voltaremos para tentar de novo.”
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De olho no futuro e na 5ª temporada
A temporada 2025-26 será em breve vista por públicos de todo o mundo, já que a trajetória do clube foi documentada pela série vencedora de vários prêmios Emmy “Welcome to Wrexham”. A quinta temporada do programa está programada para narrar a campanha de contratações do verão e a busca pela Premier League nesta temporada. Com a nova arquibancada Kop e as melhorias na academia em andamento, os proprietários acreditam que as bases para um sucesso duradouro estão agora firmemente estabelecidas.
Parkinson, que tem sido fundamental nas promoções consecutivas do clube, continua focado na visão de longo prazo. “Acho que, para nossos torcedores, há muito o que ser otimista em relação ao futuro do clube. A nova arquibancada (Kop), a academia, as coisas estão apenas começando”, acrescentou.