Rob Mac revela um bilhete hilário com conteúdo impróprio que afixou dentro do estádio do Wrexham para garantir que não infringisse a “regra” de comentários durante sua participação na Sky Sports

Embora a estreia na narração tenha proporcionado muito entretenimento, o foco continua firmemente voltado para o campo, enquanto o Wrexham busca uma vaga histórica na Premier League. A vitória por 2 a 0 sobre o Swansea ajudou a consolidar sua posição entre os classificados para os play-offs, mantendo vivo o sonho de uma quarta promoção consecutiva. Com apenas alguns jogos restantes na temporada, os desafios nunca foram tão grandes para a equipe de Parkinson, que busca dar continuidade à sua ascensão digna de conto de fadas.

O Wrexham volta a campo no dia 17 de março, quando viaja para enfrentar o Watford, com o objetivo de aproveitar o impulso conquistado durante a grande noite de sexta-feira sob as luzes do estádio. Para Reynolds e Mac, a experiência como comentaristas foi mais um capítulo em sua notável história, provando que, estejam eles na cabine de honra ou na cabine de imprensa, continuam sendo os proprietários mais comentados do futebol mundial. Os Red Dragons ocupam a sexta posição na tabela, em perfeita posição para a reta final rumo à primeira divisão.