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Rob Mac revela um bilhete hilário com conteúdo impróprio que afixou dentro do estádio do Wrexham para garantir que não infringisse a “regra” de comentários durante sua participação na Sky Sports
Uma regra rígida para o estande
Ao compartilhar a imagem nas redes sociais, o criador de *It’s Always Sunny in Philadelphia* deixou claro que manter a transmissão sem palavrões era seu principal objetivo naquela noite. Mac legendou a postagem dizendo: “Só há uma regra esta noite”, com uma foto dele apontando para uma placa que dizia “Não diga f*ck”. Era uma precaução necessária para uma dupla conhecida por seu linguagem colorida no documentário Welcome to Wrexham, especialmente considerando o ambiente de alta tensão de uma partida crucial do Campeonato.
Os proprietários estavam claramente sentindo a pressão do novo trabalho, admitindo estar “apavorados” durante uma entrevista pré-jogo. Apesar de sua fama mundial, eles confessaram que a transmissão esportiva ao vivo era algo completamente diferente.
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Reações mistas dos fãs
O segmento “Ao vivo de Wrexham com Rob & Ryan”, apresentado por David Prutton, ofereceu aos torcedores uma experiência única e espontânea, que acompanhou a cobertura tradicional. A reação nas redes sociais foi amplamente positiva, com muitos torcedores considerando essa mudança de ritmo uma lufada de ar fresco.
No entanto, nem todos ficaram convencidos com a transmissão experimental, com alguns críticos sugerindo que os comentários deveriam ser deixados para os profissionais. Um telespectador insatisfeito argumentou que a dupla deveria ser mantida “o mais longe possível dos comentários”, lamentando que a fama tivesse aberto portas que outros passaram anos tentando abrir. Apesar do barulho, a transmissão capturou com sucesso vários momentos-chave, incluindo a alegria dos proprietários quando Nathan Broadhead abriu o placar para o time da casa.
Refletindo sobre uma jornada de cinco anos
Essa participação serviu para comemorar os cinco anos desde que a dupla concluiu a aquisição do clube no início de 2021. Desde então, eles supervisionaram uma ascensão espetacular pelas divisões do futebol inglês, garantindo três promoções consecutivas para chegar à Championship. Sua abordagem prática se estendeu até mesmo ao mercado de transferências no passado, com o técnico Phil Parkinson revelando anteriormente que eles conversaram pessoalmente com alvos importantes como Paul Mullin e Elliot Lee para vender a visão ambiciosa do clube durante sua passagem pela National League.
O clube percorreu um longo caminho desde os primeiros dias da aquisição, quando, segundo relatos, David Beckham teve que explicar a regra do impedimento aos proprietários. Embora ainda possam estar aprendendo as nuances táticas, seu compromisso com os Red Dragons é inquestionável.
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A promoção continua sendo o objetivo final
Embora a estreia na narração tenha proporcionado muito entretenimento, o foco continua firmemente voltado para o campo, enquanto o Wrexham busca uma vaga histórica na Premier League. A vitória por 2 a 0 sobre o Swansea ajudou a consolidar sua posição entre os classificados para os play-offs, mantendo vivo o sonho de uma quarta promoção consecutiva. Com apenas alguns jogos restantes na temporada, os desafios nunca foram tão grandes para a equipe de Parkinson, que busca dar continuidade à sua ascensão digna de conto de fadas.
O Wrexham volta a campo no dia 17 de março, quando viaja para enfrentar o Watford, com o objetivo de aproveitar o impulso conquistado durante a grande noite de sexta-feira sob as luzes do estádio. Para Reynolds e Mac, a experiência como comentaristas foi mais um capítulo em sua notável história, provando que, estejam eles na cabine de honra ou na cabine de imprensa, continuam sendo os proprietários mais comentados do futebol mundial. Os Red Dragons ocupam a sexta posição na tabela, em perfeita posição para a reta final rumo à primeira divisão.
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