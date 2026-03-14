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Rob Mac revela, de forma bizarra, que fez uma videochamada para David Beckham de dentro do estádio durante a derrota do Wrexham para o Chelsea na FA Cup
Um apelo ao estilo de Hollywood vindo das arquibancadas
A trajetória do Wrexham sob o comando de Ryan Reynolds e Rob Mac tem sido digna de um filme, mas a mais recente história acrescenta mais um capítulo à sua recente decepção na FA Cup. Durante uma participação na Sky Sports, a dupla relembrou a eliminação na quinta rodada contra o Chelsea, gigante da Premier League, revelando a presença de um convidado virtual de peso.
Rob Mac admitiu que, enquanto a ação se desenrolava em campo, ele estava ocupado tentando manter uma conexão de vídeo com Beckham, ícone do Manchester United e do Real Madrid. No entanto, o rugido ensurdecedor da torcida do norte de Gales acabou sendo uma barreira significativa para o proprietário do Inter Miami.
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A euforia dos torcedores se sobrepõe à comunicação
Ao falar sobre o incidente, Rob Mac disse: "Sim, vamos usar bastante o FaceTime durante o jogo. Na verdade, durante a partida contra o Chelsea, David Beckham estava falando com a gente pelo FaceTime, e todos nós tentávamos conversar uns com os outros, mas ele não conseguia nos ouvir."
O orgulho do Hipódromo
Embora a participação especial de Beckham tenha proporcionado um momento de descontração, a realidade em campo foi uma batalha exaustiva, na qual o Wrexham esteve duas vezes na frente antes de acabar perdendo por 4 a 2 na prorrogação. Apesar da derrota, Reynolds ficou emocionado com o esforço da equipe diante de um adversário de elite.
“Aquele foi um momento muito, muito importante, acho, para todos nós”, disse Reynolds. “E o fato de termos levado o Chelsea para a prorrogação, de terem precisado de prorrogação, um cartão vermelho e seis substituições para nos eliminar, foi uma sensação que acho que não consigo… as palavras são muito limitadas para descrever esse sentimento para esta comunidade, esta cidade e este estádio.
"A história é escrita pelos vencedores, mas em raras ocasiões, às vezes o perdedor sai do estádio vitorioso. E eu senti que este clube, esta cidade, este time, todos estavam juntos naquele momento, e sentiram que aquilo foi uma vitória. Simplesmente uma vitória enorme e inegável ter uma partida como aquela com aquele nível de tensão. Os jogadores do Chelsea vieram aqui com classe absoluta. Ficamos conversando em campo depois da partida, e não sei, parecia haver verdadeira humanidade naquele momento em que todos tinham muito respeito uns pelos outros, e foi simplesmente lindo.”
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Em busca do sonho da Premier League
O Wrexham encontra-se atualmente numa posição promissora na tabela do Campeonato, enquanto busca uma notável quarta promoção consecutiva. Os Red Dragons ocupam a sexta posição, com 60 pontos em 37 partidas, e podem reforçar ainda mais suas esperanças de promoção quando enfrentarem o Watford na terça-feira.
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