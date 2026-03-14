Rob Mac revela, de forma bizarra, que fez uma videochamada para David Beckham de dentro do estádio durante a derrota do Wrexham para o Chelsea na FA Cup

Embora a participação especial de Beckham tenha proporcionado um momento de descontração, a realidade em campo foi uma batalha exaustiva, na qual o Wrexham esteve duas vezes na frente antes de acabar perdendo por 4 a 2 na prorrogação. Apesar da derrota, Reynolds ficou emocionado com o esforço da equipe diante de um adversário de elite.

“Aquele foi um momento muito, muito importante, acho, para todos nós”, disse Reynolds. “E o fato de termos levado o Chelsea para a prorrogação, de terem precisado de prorrogação, um cartão vermelho e seis substituições para nos eliminar, foi uma sensação que acho que não consigo… as palavras são muito limitadas para descrever esse sentimento para esta comunidade, esta cidade e este estádio.

"A história é escrita pelos vencedores, mas em raras ocasiões, às vezes o perdedor sai do estádio vitorioso. E eu senti que este clube, esta cidade, este time, todos estavam juntos naquele momento, e sentiram que aquilo foi uma vitória. Simplesmente uma vitória enorme e inegável ter uma partida como aquela com aquele nível de tensão. Os jogadores do Chelsea vieram aqui com classe absoluta. Ficamos conversando em campo depois da partida, e não sei, parecia haver verdadeira humanidade naquele momento em que todos tinham muito respeito uns pelos outros, e foi simplesmente lindo.”